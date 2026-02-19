English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • डोळ्याचं पारणं फेडणारा शिवजन्म सोहळा! शिवजन्मभूमी शिवनेरीवरील Shiv Jayanti 2026 चे Photos पाहाच

डोळ्याचं पारणं फेडणारा शिवजन्म सोहळा! शिवजन्मभूमी शिवनेरीवरील Shiv Jayanti 2026 चे Photos पाहाच

Shiv Jayanti 2026 Photo: शिवजयंतीनिमित्त महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मिरवणुकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरम्यान सर्वात मोठं आकर्षणाचं ठिकाण म्हणजे किल्ले शिवनेरी. या ठिकाणचे खास फोटो पहाच...

Priti Ved | Feb 19, 2026, 12:16 PM IST
1/8

शिवजयंतीनिमित्त खास सजावट

शिवजयंतीच्या या खास दिवशी शिवनेरी किल्ल्यावर आकर्षक अशी सजावट करण्यात आली आहे.

2/8

अनेक शिवभक्त किल्ले शिवनेरीवर दाखल

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त जन्मस्थळावर नतमस्तक होण्यासाठी राज्यातून अनेक शिवभक्त किल्ले शिवनेरीवर दाखल झाले आहेत.

3/8

छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव

छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव सोहळ्यानिमित्त राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी हजेरी लावली आहे. 

4/8

शिवजन्माची गाणी सादर

या ठिकाणी बाळ शिवाजीचा पाळणा जोजवून या मुख्य सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे. या वेळी महिलांनी सुंदर वेशभुषेत अंगाई गीत आणि शिवजन्माची गाणी सादर केली.  

5/8

सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन

 शिवनेरी किल्ल्यावर काही सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मर्दानी प्रात्यक्षिकही सादर करण्यात येणार आहेत.

6/8

शिवजयंती

दरवर्षी शिवजयंतीनिमित्त किल्ले शिवनेरीवर अशा भव्यदिव्य सोहळ्याचं आयोजन केलं जातं. हा नयनरम्य सोहळा पाहुणं म्हणजे खरंच परमसुख आहे.

7/8

पोलिसांचा काटेकोर बंदोबस्त

राज्यभरातील मोठ्या किल्लयांसहित शिवनेरी किल्ल्यावरही संपूर्ण सोहळा व्यवस्थित पार पडण्यासाठी पोलिसांचा काटेकोर बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

8/8

खास चित्रकरण

ड्रोनच्या मदतीने हा मनोहर सोहळा कॅमेऱ्यात कैद करण्यात येत आहे. 

