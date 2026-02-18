Shiv Jayanti 2026: Shivaji Maharaj Management Guru! छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून 'या' गोष्टी शिका, कधीच कुणीच अपयशी होणार नाही
यशस्वी व्हायचे असले तर शिवाजी महाराजांचे काही गुण प्रत्येकाने घेतले पाहिजेत.
Shivaji Maharaj Management Guru : इतिहासाची पाने चाळताना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची यशोगाथा समोर येते. शौर्य, धैर्य आणि औदार्य... रयतेचा राजा अशी देखील छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ओळख आहे. मात्र, महाराज सर्वोत्तम मॅनेजमेंट गुरु म्हणूनही ओळखले जातात. शिवाजी महाराज यांचे काही गुण प्रत्येकाने घेतले पाहिजेत. जगभरात अनेक यशस्वी लोक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन नियोजन करतात.