English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Shiv Jayanti 2026: मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे हे 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली

Shiv Jayanti 2026: मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे 'हे' 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Maratha Warriors List: दरवर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी तिथीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जाते. यानिमित्ताने स्वराज्याच्या निर्मतीत त्यांच्यासह लढा देणाऱ्या अशा 10 मावळ्यांची माहिती जाणून घ्या ज्यांचे नाव ऐकून मृत्यूही थरथर कापायचा. स्वराज्यरक्षक छत्रपती शिवरायांना शेवटपर्यंत साथ देणाऱ्या या शिलेदारांचे स्वराज्या निर्मितीत मोठे योगदान होते.   

Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 03:55 PM IST
twitter
1/10

बाजीप्रभू देशपांडे

Bajiprabhu Deshpande

पावनखिंडच्या लढाईत बाजीप्रभू देशपांडे यांनी तोवर हार नाही मानली जोवर शिवराय सुखरूप विशालगडावर पोहोचले नाही. त्यावेळी ते एकटे हजारो शत्रूंचा सामना करत राहिले आणि याच लढाईत त्यांना वीरमरण प्राप्त झाले.   

twitter
2/10

तान्हाजी मालुसरे

Tanhaji Malusare

"आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं" असं म्हणत त्यांनी सिंहगड जिंकण्याच्या लढाईत त्यांच्या प्राणांचे बलीदान दिले. 

twitter
3/10

मुरारबाजी देशपांडे

Murarji Deshpande

पुरंदर किल्ल्याचे रक्षण करताना त्यांनी दिलेर खानच्या सैन्याला हादरवून सोडले, त्यांचा पराभव केला. शेवटच्या श्वासापर्यंत ते लढत राहिले आणि शेवटी त्यांना वीरमरण प्राप्त झाले.   

twitter
4/10

शिवा काशीद

Shiva Kashid

जेव्हा सिद्धी जौहरने पन्हाळगडाला घेरले होते, तेव्हा त्या वेढ्यातून शिवरायांना सुरक्षित बाहेर पडता यावे यासाठी शिवा काशीद यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वेष धारण केला होता. आणि स्वतःला सिद्धी जौहरच्या हवाली करून मोठे बलिदान केले होते.   

twitter
5/10

प्रतापराव गुर्जर

Prataprao Gurjar

स्वराज्याचे सरसेनापती प्रतापराव गुर्जर  यांनी बहलोल खानाला जिवंत सोडल्याबद्दल शिवाजी महाराजांनी त्यांची कानउघडणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी त्यांची चूक सुधारण्यासाठी त्यांनी फक्त 6 शिलेदारांसह खानाच्या छावणीवर हल्ला करत असमान लढा दिला. या लढाईत त्यांना वीरमरण प्राप्त झाले.   

twitter
6/10

सूर्यराव काकडे

Surya ji Kakde

साल्हेर-मुल्हेरच्या प्रचंड लढाईत सूर्यराव काकडे यांनी मुघलांविरूद्ध मोठे पराक्रम गाजवले. ते शिवरायांच्या बावपणातील सवंगडीच नाही तर, अत्यंत निष्ठावान सेनापती होते. मात्र, लढाई जिंकत असतानाच त्यांना तोफेचा गोळा लागून त्यांना वीरमरण आले.   

twitter
7/10

बाजी पासलकर

Baji Pasalkar

स्वराज्याच्या सुरुवातीच्या काळात बाजी पासलकर हे अत्यंत महत्त्वाचे आधारस्तंभ होते. सासवड जवळ जेजुरीच्या पठारावर फत्तेखानासोब झालेल्या लढाईत त्यांनी शौर्याची पराकाष्ठा केली आणि स्वराज्यासाठी त्यांचे प्राण अर्पण केले.   

twitter
8/10

फिरंगोजी नरसाळा

Firangoji Narsala

शायिस्ताखानाच्या लाखाच्या फौजेविरुद्ध चाकणच्या भुईकोट किल्ल्यात फिरंगोजी फक्त 300 ते 400 मावळ्यासह 55 दिवस लढत राहिले. मुघलांनी खिंडार पाडले तरी त्यांनी हार मानली नाही. त्यांच्या शौर्यावर खुश होऊन शायिस्ताखानाने त्यांना जहागिरीचे आमिष दाखवले, पण त्यांनी ते नाकारून स्वराज्याशी निष्ठा राखली.   

twitter
9/10

जिवा महाला

Jiva Mahala

प्रतापगडच्या पायथ्याशी जेव्हा अफजल खानाने छत्रपती शिवाजी महाराजांवर हल्ला केला, तेव्हा खानाचा अंगरक्षक सय्यद बंडा शिवरायांवर वार करणार तितक्यात जिवा महाला यांनी त्याचा हात छाटून टाकला आणि शिवरायांचे प्राण वाचवले.     

twitter
10/10

कान्होजी जेधे

Kanhoji Jedhe

कान्होजी जेधे स्वराज्य स्थापनेच्या शपथविधीपासून शिवरायांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. अफजल खानाच्या हल्ल्यावेळी अनेक देशपांडे-देशमुख डळमळीत झाले होते. मात्र, कान्होजींनी त्यांची सर्व वतने आणि कुटुंबाची पर्वा न करता महाराजांना साथ दिली आण स्वराज्याची सेवा करत अखेरचा श्वास घेतला.   

twitter
पुढील
अल्बम

19 मिनिटं 34 सेकंदाचा 'तो' व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय

पुढील अल्बम

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या &#039;या&#039; पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या

Curd Making: जुने दही न वापरता दही लावण्याच्या 'या' पाच वेगळ्या पद्धती, जाणून घ्या 8
T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानवर संकटाचे ढग; सुपर-8 साठी काय आहेत समीकरणे? 8
&#039;वर्ल्डकप&#039;चा अपमान अन् कर्माची फळं... &#039;त्या&#039; फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा

'वर्ल्डकप'चा अपमान अन् कर्माची फळं... 'त्या' फोटोनंतर Aus चे दिवस फिरले; 3 वर्षात काय काय घडलं पहा 12
सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, &#039;सुरुवातीपासूनच...&#039;

सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच...'

सासऱ्यांच्या निधनानंतर कियारा भावूक! आठवणींना उजाळा देणारी स्पेशल पोस्ट करत म्हणाली, 'सुरुवातीपासूनच...' 9