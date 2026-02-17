Shiv Jayanti 2026: मृत्यूलाही धडकी भरवणारे शिवरायांचे 'हे' 10 शिलेदार; ज्यांनी स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती दिली
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026 Maratha Warriors List: दरवर्षी 19 फेब्रुवारी रोजी तिथीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जाते. यानिमित्ताने स्वराज्याच्या निर्मतीत त्यांच्यासह लढा देणाऱ्या अशा 10 मावळ्यांची माहिती जाणून घ्या ज्यांचे नाव ऐकून मृत्यूही थरथर कापायचा. स्वराज्यरक्षक छत्रपती शिवरायांना शेवटपर्यंत साथ देणाऱ्या या शिलेदारांचे स्वराज्या निर्मितीत मोठे योगदान होते.
Manali Sagvekar | Feb 18, 2026, 03:55 PM IST
1/10
बाजीप्रभू देशपांडे
2/10
तान्हाजी मालुसरे
3/10
मुरारबाजी देशपांडे
4/10
शिवा काशीद
5/10
प्रतापराव गुर्जर
6/10
सूर्यराव काकडे
7/10
बाजी पासलकर
8/10
फिरंगोजी नरसाळा
9/10
जिवा महाला
10/10