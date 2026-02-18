शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला
17 व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा तिरंगा फडकवला. संपूर्ण देशात मजबूत मराठा साम्राज्य निर्माण केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी जशा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरल्या अगदी तसंच त्यांनी काही हत्यारांचा वापर केला. ती 10 हत्यारे कोणती पाहूया.
Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 09:55 PM IST
तलवार
मध्ययुगीन काळात एक भयानक शस्त्र मानली जाणारी भारतीय तलवार, वक्र धारदार पाती आणि लाकडी हँडल असलेली होती, हँडलमध्ये बोटांचे रक्षण करणारे एक बोटाचे रक्षक बांधलेले होते. ते एक धारदार, टोकदार शस्त्र होते जे शत्रूच्या छातीतून भोसकण्यास सक्षम होते. भवानी तलवार: ही महाराजांची सर्वात प्रसिद्ध तलवार आहे. जगदंबा तलवार: ही एक विधी किंवा समारंभाच्या वेळी वापरली जाणारी तलवार होती, जी सध्या लंडनमधील बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये आहे. तुळजा तलवार: ही देखील महाराजांची एक महत्त्वाची युद्ध तलवार होती.
फिरंगी
शमशीर
खंड
खंजर
कट्यार
कुऱ्हाड
गुप्ती
बिछवा
