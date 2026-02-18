English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला

शिवरायांच्या शासनकाळातील 10 घातक हत्यार, ज्यांनी स्वराज्याचा इतिहास रचला

17 व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा तिरंगा फडकवला. संपूर्ण देशात मजबूत मराठा साम्राज्य निर्माण केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी जशा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरल्या अगदी तसंच त्यांनी काही हत्यारांचा वापर केला. ती 10 हत्यारे कोणती पाहूया. 

Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 09:55 PM IST
1/10

तलवार

मध्ययुगीन काळात एक भयानक शस्त्र मानली जाणारी भारतीय तलवार, वक्र धारदार पाती आणि लाकडी हँडल असलेली होती, हँडलमध्ये बोटांचे रक्षण करणारे एक बोटाचे रक्षक बांधलेले होते. ते एक धारदार, टोकदार शस्त्र होते जे शत्रूच्या छातीतून भोसकण्यास सक्षम होते. भवानी तलवार: ही महाराजांची सर्वात प्रसिद्ध तलवार आहे. जगदंबा तलवार: ही एक विधी किंवा समारंभाच्या वेळी वापरली जाणारी तलवार होती, जी सध्या लंडनमधील बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये आहे. तुळजा तलवार: ही देखील महाराजांची एक महत्त्वाची युद्ध तलवार होती. 

2/10

फिरंगी

हा परदेशी लोकांसाठी वापरला जाणारा एक बोलचालित शब्द आहे. या तलवारीची रचना युरोपियन असल्याने तिला "फिरंगी" असे म्हटले जात असे. तिच्या एका बाजूला सरळ धारदार तर दुसऱ्या बाजूला सहा इंच जाडीची तलवार होती. या युरोपियन तलवारीने शिवाजी महाराजांना "भवानी" आणि "जगदंबा" तलवारी तयार करण्यास प्रेरित केले.

3/10

शमशीर

या शस्त्राचे मूळ अज्ञात आहे. तथापि, त्याचे पर्शियन नाव शमशीर आहे. शमशीरचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते पर्शियन आणि अरबी तलवारींचे संकर होते. पर्शियन तलवारी सामान्यतः सरळ असत, तर अरबी तलवारी वक्र असत, त्यामुळे त्यात दोन्ही वैशिष्ट्ये होती. मराठ्यांनी त्यांचा वापर त्यांच्या शत्रूंविरुद्ध केला.

4/10

खंड

या तलवारीला दोन्ही बाजूंना तीक्ष्ण धार होती. ती हाताने अरुंद होती पण लांबीने वाढलेली होती. मधल्या आणि वरच्या भागात रुंद असलेली ही तलवार शत्रूंना दोन तुकडे करण्यासाठी वापरली जात असे. तिला तीक्ष्ण धार नव्हती.

5/10

खंजर

हे जवळच्या लढाईत वापरले जात असे. हे दुधारी शस्त्र लांबीने लहान, वक्र आणि टोकदार आहे. त्यात साठवणुकीसाठी एक आवरण देखील आहे. ते ओमानमध्ये उगम पावले असे म्हटले जाते, परंतु त्याचे नाव अरबी आहे.

6/10

कट्यार

हे जवळच्या लढाईत देखील वापरले जात असे. त्यात 'H' आकाराचे हँडल असलेले एक लहान ब्लेड होते. खंजीरप्रमाणे ते देखील आवरणबद्ध होते. लहान असल्याने, ते सहजपणे कंबरेभोवती गुंडाळता येत असे आणि गरज पडल्यास लवकर बाहेर काढता येत असे. चिलखत भेदण्यासाठी वापरले जाणारे एक शक्तिशाली त्रिकोणी आकाराचे शस्त्र.

7/10

कुऱ्हाड

कुऱ्हाडीला मराठीत कुऱ्हाड असे म्हणतात. हे लोखंडी शस्त्र अत्यंत घातक होते आणि शत्रूची कवटी फाडण्यासाठी वापरले जात असे. फरशी कुऱ्हाड शत्रूवर जोरदार प्रहार करण्यासाठी या कुऱ्हाडीचा वापर केला जाई.  

8/10

गुप्ती

ही एक लहान, तीक्ष्ण, तरीही प्रभावी तलवार आहे. तिची टोकदार टोक शत्रूच्या पोटात सहज भोसकू शकते. ती लाकडी आवरणाने झाकलेली असते, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे शस्त्र आहे की काठी आहे हे ओळखणे कठीण होते.

9/10

बिछवा

हा एक भारतीय खंजीर आहे ज्याचे एक टोक वक्र आणि दुसरे टोकदार आहे. सहज पकडण्यासाठी आणि वार करण्यासाठी त्यात एक लहान वळणदार हिल्ट आहे.

10/10

वाघ नखं

वाघ नखं म्हणजे वाघाचे पंजे. हे महाराजांचे अत्यंत खास आणि ऐतिहासिक शस्त्र आहे. अफझलखानाचा वध करण्यासाठी महाराजांनी हाताच्या पंजात लपवून ठेवता येतील अशा धारदार वाघनखांचा वापर केला होता. या शस्त्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सहजपणे लपवता येत असे आणि गरज पडल्यास अचानक हल्ला करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.  

