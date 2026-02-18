Shiv Jayanti Wishes in Marathi: 'हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो...'! शिवजयंतीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा
Shiv Jayanti Wishes Messages Whatsapp Status in Marathi: छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा. शिवजयंती हा एक सण किंवा उत्सव नाही हा शिवाजी महाराजांच्या विचारांना, कर्तृत्वाला आठवण्याचा दिवस आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यानंतर महाराजांनी बालपणापासूनच शौर्याने स्वराज्य निर्माण केलं. आजचा दिवस त्यांना मानाचा मुजरा करु.
Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 06:55 PM IST
शिवजयंती शुभेच्छा -1
शिवजयंती शुभेच्छा -2
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 3
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 4
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 5
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 6
शिवजयंती शुभेच्छा - 7
शिवजयंती शुभेच्छा - 8
