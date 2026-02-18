English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Shiv Jayanti Wishes in Marathi: हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो...! शिवजयंतीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: 'हे हिंदु प्रभो शिवाजी राजा तुला नमन असो...'! शिवजयंतीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Shiv Jayanti Wishes Messages Whatsapp Status in Marathi: छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा. शिवजयंती हा एक सण किंवा उत्सव नाही हा शिवाजी महाराजांच्या विचारांना, कर्तृत्वाला आठवण्याचा दिवस आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर झाला. त्यानंतर महाराजांनी बालपणापासूनच शौर्याने स्वराज्य निर्माण केलं. आजचा दिवस त्यांना मानाचा मुजरा करु. 

Dakshata Thasale | Feb 18, 2026, 06:55 PM IST
twitter
1/9

शिवजयंती शुभेच्छा -1

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti Wishes in Marathi

सह्याद्रीच्या कड्याकपाऱ्यांतून घुमतो एकच आवाज - जय भवानी, जय शिवाजी!  छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा..  

twitter
2/9

शिवजयंती शुभेच्छा -2

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून आजही अंगावर शहारे येतात, अशा थोर क्रांतीकारक राजास, शिवरायांना त्रिवार अभिवादन! श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त सर्व शिवभक्तांना हार्दिक शुभेच्छा! जय शिवराय!

twitter
3/9

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 3

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

ज्यांच्या शौर्याची गाथा ऐकून अभिमानाने भरून जाई छाती प्रत्येक शिवभक्तांच्या मनामनात वसतात राजे शिवछत्रपती

twitter
4/9

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 4

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!

twitter
5/9

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 5

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

जिजाऊंसारख्या वाघिणीचा लेक होता तो, रयतेसाठी देव होता तो, शत्रूसाठी तळपती आग होता तो, मुघलांचा बाप होता तो

twitter
6/9

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती शुभेच्छा - 6

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!

twitter
7/9

शिवजयंती शुभेच्छा - 7

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्वराज्यासाठी ज्याने वेचले आपले आयुष्य पूर्ण स्वराज्य हे एकच होते ज्याचे लक्ष्य स्वराज्याचे स्वप्न केले ज्यांनी साकार शिवजयंती दिनी करु त्या  शिवछत्रपतींचा जयजयकार

twitter
8/9

शिवजयंती शुभेच्छा - 8

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

स्त्रियांचा जो ठेवितो आदर, ज्यास सहन न होई मराठ्यांचा अनादर त्या प्रत्येकामध्ये शिवभक्त दिसे ज्याच्या मनात शिवछत्रपती वसे

twitter
9/9

शिवजयंती शुभेच्छा - 9

Shiv Jayanti Wishes in Marathi

पुन्हा सर्वदूर पसरवू महाराष्ट्राची कीर्ती, शिवरायांची स्मरून मुर्ती, शिवशंभूंची घेऊया स्फूर्ती! एकच ध्यास - जपू महाराष्ट्राची संस्कृती! शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
