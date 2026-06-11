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सनी लिओनीच्या मागे लागली CID... ₹2400 कोटींचा घोटाळा; आयटम साँगमुळे फसली, पण कशी?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 11, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:00 PM IST

CID Notice To Sunny Leone: बोल्ड अभिनेत्री सनी लिओनी सध्या एका वेगळ्याच वादात सापडली आहे. तिच्यासोबत नेमकं काय घडलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

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एका आयटम साँगमुळे सनी लिओनी अडचणीत

एका आयटम साँगमुळे सनी लिओनी अडचणीत आली आहे. या गाण्याचा थेट संबंध 2400 कोटींच्या घोटाळ्याशी असल्याची चर्चा असून हे प्रकरण केवळ चर्चेपुरतं मर्यादित नसून थेट सीआयडीने यासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय ते पाहूयात...

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2400 कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी नोटीस

बोल्ड अभिनेत्री आणि एकेकाळी अडल्ट इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारी सनी लिओनी मोठ्या वादात सापडल्याची चर्चा आहे. सनी लिओनीला तब्बल 2400 कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

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गुंतवणूक घोटाळा

कर्नाटक गुन्हे तपास विभाग म्हणजेच सीआयडीने सनी लिओनीला गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तपासासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे.

 

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गुंतवणूकदारांकडून ₹2400 कोटी जमा केले

बेळगावचे शैतानंद नीलन्नावर यांच्या 'शिवम असोसिएट्स' कंपनीने अनधिकृत डिपॉझिट आणि इन्व्हेस्टमेंट योजनांद्वारे सुमारे 40 हजार 700 हून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांकडून ₹2400 कोटी जमा केले होते. याच पैशांचा अपहार झाला आणि त्याचं कनेक्शन सीन लिओनीपर्यंत जातंय.

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नेमका संशय काय?

अधिक परतावा देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र कंपनीने गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पैशाचा काही भाग फिल्म इंडस्ट्रीत, स्टॉक मार्केटमध्ये आणि इतर ठिकाणी वापरला गेला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याचं सनी लिओनीशीही कनेक्शन आहे.

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या गाण्यात नाचणं पडलं महागात?

2023 च्या 'चॅम्पियन' या कन्नड चित्रपटामध्ये सनी लिओनीने 'धिंगरा बिल्लाई नानू' या गाण्यात डान्स केला होता. या चित्रपटाचे निर्माते आरोपी शैतानंद नीलन्नावर यांच्याशी संबंधित आहेत.

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एक कोटी रुपये मानधन

सनी लिओनीला या एका कामासाठी सुमारे एक कोटी रुपये मानधन देण्यात आलं होतं. सीआयडीला याच व्यवहाराचा तपशील, कागदपत्रं आणि पैशांची माहिती हवी आहे. हे पैसे कोणी आणि कसे दिले याची माहिती सीआयडीला हवी आहे.

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सीआयडीने काय म्हटलं आहे?

सनी लिओनी कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये आरोपी नाही किंवा संशयितही नाही. ही नोटीस फक्त माहिती गोळा करण्यासाठी आहे, असं सीआयडीने सांगितलं आहे.

 

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नोटीस पाठवण्याचं कारण काय?

गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा कसा वापर झाला हे जाणून घेण्यासाठी सनीकडून तपशील मागवण्यात आल्याचं सीआयडीने स्पष्ट केलं आहे. इतर काही कलाकारांनादेखील अशी नोटीस पाठवण्यात आली आहे, असंही सीआयडीने म्हटलं आहे. (सर्व फोटो सनी लिओनीच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन साभार)

 

TAGS:
scam
karnatak
cid
Sunny Leone

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