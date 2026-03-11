English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस

T20 WC विजेत्या संघातील भारतीय खेळाडूचा ट्रेनने प्रवास, थर्ड AC मध्ये वरच्या बर्थवर झोपला, कोणीही ओळखलं नाही, अखेर बोलावले पोलीस

Shivam Dube Travels in Express to reach Mumbai: अहमदाबादमधील अंतिम सामन्यानंतर काही तासांतच शिवम दुबेने त्याची पत्नी आणि एका मित्रासह अहमदाबाद-मुंबई 'सयाजी एक्सप्रेस'ने प्रवास केला. त्याला घरी असणाऱ्या आपल्या चार वर्षांचा मुलगा अयान आणि दोन वर्षांची मुलगी मेहविश यांच्यासोबत राहायचं असल्याने तो लगेच निघाला होता.   

Shivraj Yadav | Mar 11, 2026, 12:12 PM IST
Shivam Dube Travels in Express to reach Mumbai: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअममध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात शिवम दुबेने शेवटच्या षटकात तुफान फटकेबाजी केली. शिवम दुबेने वर्ल्डकप जिंकण्यात खारीचा वाटा उचलला असून, त्याने अनेक सामन्यांमध्ये केलेल्या स्फोटक फटकेबाजींमुळे भारताला मोठी धावसंख्या उभारता आली.   

ट्रेनमध्ये झोपून प्रवास

दरम्यान वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर संपूर्ण देशभरात सेलिब्रेशन केलं जात असताना, भारताचा हा खेळाडू ट्रेनमध्ये झोपून प्रवास करत होता. अहमदाबाद-मुंबई सयाजी एक्स्प्रेसमध्ये वरच्या बर्थवर तो झोपला होता.   

विमानाचं बुकिंग फूल असल्याने तिकीट मिळत नव्हतं

झालं असं की, रविवारी सामना झाल्यानंतर सोमवारी शिवमला लगेच आपल्या घरी परतायचं होतं. मात्र विमानाचं बुकिंग फूल असल्याने तिकीट मिळत नव्हतं. रस्त्याने जाण्यास फार वेळ लागणार असल्याने त्याने पत्नी आणि मित्रासोबत ट्रेनने जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याला गर्दी होईल याची कल्पना होती, मात्र मुंबईतील घरात असणाऱ्या चार वर्षांचा मुलगा अयान आणि दोन वर्षांची मुलगी मेहविश यांना भेटण्याची त्याला ओढ होती.   

कोणतेही विमान उपलब्ध नव्हते

"कोणतेही विमान उपलब्ध नव्हते, त्यामुळे मी पहाटे अहमदाबादहून मुंबईला रेल्वेने जाण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही रस्तेमार्गेही जाऊ शकलो असतो, पण रेल्वेने प्रवास अधिक वेगवान होता," असं दुबेने 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितलं.  

ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी केली वेशभूषा

शिवमला ओळख लपवण्यासाठी तसे कपडेही हवे होते. त्याने टोपी, मास्क आणि पूर्ण हाताचं शर्ट घातलं होतं. पहाटे 5.10 ला ट्रेन असल्याने प्लॅटफॉर्मवर फार लोक नसतील असं त्याला वाटत होतं. पण स्थानकावर पोहोचला तेव्हा तिथे अनेक चाहते सेलिब्रेशन करत होते. यामुळे प्लॅनमध्ये बदल करण्यात आला. "मी बायकोला सांगितलं की, मी गाडीत वाट पाहत थांबतो. ट्रेन सुटायला पाच मिनिटं शिल्लक असतील तेव्हा येतो आणि ट्रेनमध्ये चढतो", अशी माहिती त्याने दिली.   

गाडीत वाट पाहत थांबला

त्यानंतर, आपली ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी त्यांनी कशाप्रकारे योजना आखली होती, याचा त्याने खुलासा केला. “मी, माझी पत्नी आणि एक मित्र...आम्ही तिघांनी रेल्वेने प्रवास करण्याचे ठरवले. ‘थर्ड एसी’ची (3rd AC) तिकिटे उपलब्ध होती, त्यामुळे आम्ही ती काढली. आम्ही ज्यांच्याशी बोललो, त्या प्रत्येकालाच  चिंता वाटत होती. जर रेल्वे स्थानकावर किंवा गाडीच्या आतच कुणी मला ओळखले, तर काय होईल अशी भीती सर्वांनाच वाटत होती,” असं त्याने सांगितलं.   

टीसीला आली होती शंका

ट्रेनमध्ये चढल्यानंतर तो लगेच वरच्या बर्थवर जाऊन बसला. यानंतर टीसी आला तेव्हा शिवम दुबे? हा कोण आहे? क्रिकेटर? असा प्रश्न विचाकला. त्यावर अंजुमने लगेच उत्तर देत, तो इथे कुठून येणार? सांगत परिस्थिती हाताळली.   

ट्रेनमध्ये कोणीच ओळखलं नाही

यानंतर शिवमने दमला असल्याने झोपण्याचा प्रयत्न केला. रात्री मी वॉशरुमसाठी खाली उतरलो तेव्हा कोणीही मला ओळखलं नाही. ट्रेनमधील प्रवास सुरळीत झाला, पण मला बोरिवलीत सकाळी उतरलो तेव्हा काय होईल याची चिंता होती. मी सकाळी लोकांच्या नजरेतून सुटका होऊ शकत नव्हती असं त्याने सांगितलं.   

पोलीस सुरक्षेत सोडलं बोरिवली स्थानक

यानंतर शिवम दुबेने पोलिसांकडे मदत मागितली. "पोलिसांना वाटलं की मी विमानतळावर येत आहे. पण ट्रेनने येत आहे समजल्यानंतर तेदेखील आश्चर्यचकित झाले होते. मला पोलिसांनी सुरक्षा दिल्याने व्यवस्थित स्थानकाबाहेर पडलो," अशी माहिती त्याने दिली. संध्याकाळपर्यंत शिवम आपल्या दोन्ही मुलांसोबत घरी होता.   

