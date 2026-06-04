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किल्ले रायगडाच्या महादरवाजावर भव्य सुवर्ण अलंकारिक स्वराज्याचं तोरण! का आहे इतकं खास?

Written BySayali Patil
Published: Jun 04, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:09 AM IST

Shivrajyabhishek Sohala Raigad : तयारी शिवराज्याभिषेकाची... स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगड इथं राज्याभिषेकापूर्वीच्या तयारीला आता प्रचंड वेग आला आहे. त्यातच लगबग पाहायला मिळाली ती म्हणजे सुवर्ण अलंकारिक तोरण लावण्यासाठीची... 

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 1/9

स्वराज्याची राजधानी

Shivrajyabhishek Sohala Raigad : दरवर्षीप्रमाणं यंदासुद्धा स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगडावर अखिल भारतीय शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीतर्फे 5-6 जून रोजी 352 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा पार पडणार आहे. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 2/9

शिवप्रेमी

या सोहळ्याच्या निमित्तानं अनेक दुर्गप्रेमी, इतिहासप्रेमी, शिवप्रेमी, दुर्गसंवर्धन आणि शिवकालीन परंपरा जपणाऱ्या संस्था-संघटनांची उपस्थिती गडावर पाहायला मिळणार आहे. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 3/9

स्वराज्याची संकल्पना

महाराष्ट्रात स्वराज्याची संकल्पना रुजवून तिचा वटवृक्ष करण्यापर्यंत आणि मराठी बाणा अभिमानानं जगभरात पोहोचवण्यासाठीची प्रचंड उर्जा देण्यापर्यंत प्रत्येकाचं आराध्य असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज या स्वराज्याच्या थोरल्या धन्याला या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या दिवशी सारेच मानाचा मुजरा करतील. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 4/9

महादरवाजाला तोरण बांधण्याचा मान

यंदाचा सोहळासुद्धा दरवर्षीप्रमाणंच आकर्षक असेल, जिथं अनेक संटनांना नियोजन समितीनं विविध मान देऊ केले आहेत. यामध्ये रायगडाच्या महादरवाजाला तोरण बांधण्याचा मान यंदा कोल्हापुरच्या सह्याद्री प्रतिष्ठानला मिळाला आहे. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 5/9

छत्रपतींसह स्वराज्याची छाप

अतिशय सुरेख आणि छत्रपतींसह स्वराज्याची छाप असणारं हे तोरण युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलं आहे. जवळपास 12 फूट लांबीचं हे तोरण नुकतंच कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक भवानी मंडपातून तुळजाभवानी मंदिरात पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणण्यात आलं. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 6/9

आंबिल, घुगऱ्या, भाकरी-वडीचा नैवेद्य

तोरण येचाच प्रतिष्ठानच्या युवतींनी आंबिल, घुगऱ्या, भाकरी-वडीचा नैवेद्य सादर केला. हलगी-घुमकं आणि कैताळच्या तालासह, बाराबंदी पोशाखातील मावळ्यांच्या वेशातील तरुण या तोरणाच्या दिमतीला दिसले. रायगडावर बांधल्या जाणाऱ्या या तोरणाचं पूजनही युवराज्ञी संयोगिताराजे छत्रपती यांच्या हस्ते करण्यात आलं . (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 7/9

शिवराज्याभिषेकाची तयारी

किल्ले रायगडावर 6 जून रोजी होणाऱ्या शिवराज्याभिषेकाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्याभिषेक दिनी पावसाची शक्यता पाहता मुख्य कार्यक्रम असणाऱ्या राज दरबारात भव्य मंडप उभारण्यात आला आहे. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 8/9

छोटे छोटे मंडप

पर्यटक, शिवप्रेमींच्या सुविधेसाठी होळीचा माळ, बाजार पेठ आदी ठिकाणी देखील छोटे छोटे मंडप उभारण्यात आले आहेत. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

shivrajyabhishek sohala raigad fort toran Mahadarvaja 9/9

सुरक्षिततेची जबाबदारी

रायगडावर ध्वनिक्षेपक व्यवस्था, रोषणाई, आणि सिसीटीव्हीची देखील उभारणी केली जात असून इथं येणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीसुद्धा केंद्रस्थानी असल्याचं स्पष्ट होत आहे. (छाया सौजन्य- शिवराज्याभिषेक सोहळा/ FB)

 

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