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Shivrajyabhishek Sohala Wishes 2026 : शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा, मेसेज पाठवत करा मानाचा मुजरा

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 05, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:16 PM IST

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 2026: 6 जून 1674 हा दिवस भारताच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेलेला दिवस आहे. या दिवशी दुर्गराज रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला आणि ते अधिकृतपणे स्वराज्याचे 'छत्रपती' बनले.

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 1/7

शिवराज्याभिषेक दिन

''माती साठी प्राण सांडतो युद्ध मांडीतो ऐसा राजा जीव वाहतो जीव लावतो जीव रक्षितो ऐसा राजा'' 

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 2/7

शिवराज्याभिषेक दिन

"शिवराज्याभिषेक म्हणजे स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि स्वराज्याची घोषणा!चला आजच्या या पावन दिनी शिवरायांच्या विचारांचा संकल्प करूया."

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 3/7

शिवराज्याभिषेक दिन

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!"

 

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 4/7

शिवराज्याभिषेक दिन

"प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!"

 

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 5/7

शिवराज्याभिषेक दिन

"मातीसाठी प्राण सांडतो, युद्ध मांडीतो ऐसा राजा!जीव वाहतो, जीव लावतो, जीव रक्षितो ऐसा राजा!शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा!"

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 6/7

शिवराज्याभिषेक दिन

शौर्य आणि विचार"सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून ज्यांचा जयघोष घुमला, तो सुवर्णक्षण म्हणजे शिवराज्याभिषेक!शिवछत्रपतींच्या विचारांचा वारसा असाच पुढे नेऊया. जय भवानी, जय शिवाजी!"

Shivrajyabhishek Sohala Wishes 7/7

शिवराज्याभिषेक दिन

"कोट्यवधी मावळ्यांच्या साक्षीने, ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि सिंहासनावर आरूढ झाले...अशा युगप्रवर्तक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा! शिवराज्याभिषेक दिनाच्या शुभेच्छा!"

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