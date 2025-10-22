शिल्पा शेट्टी फक्त एका दिवसात कमावते 2 ते 3 कोटी रुपये; शोभा डे यांना केला खुलासा, 'स्लो नाईटला तिच्या...'
बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी फक्त एका दिवसात 2 ते 3 कोटी कमावते असा खुलासा लेखिका आणि समाजसेविका शोभा डे यांनी केला आहे
Shivraj Yadav | Oct 22, 2025, 07:40 PM IST
Mojo Storyवर बोलताना शोभा डे म्हणाल्या की, “मुंबईत जितका पैसा आहे तो आश्चर्यकारक आहे. मुंबईतील एका रेस्तराँमध्ये रात्रीत 2 ते 3 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. स्लो नाईटमध्ये 2 कोटी आणि वीकेंडला 3 कोटींची उलाढाल होते. हे नंबर ऐकल्यानंतर मी स्वतः ते पाहण्यासाठी त्या रेस्तराँमध्ये गेले होते. हे खरं असू शकत नाही असं माझं म्हणणं होतं”.
बरखा दत्त यांनी त्यांना तिला कोणत्या रेस्तराँचा उल्लेख करत आहात असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की, “मी बॅस्टियनबद्दल बोलता आहे. हे नवीन बॅस्टियन आहे. ते अगदी वरच्या मजवल्यावर आहे. ते 21 हजार चौरस फूट आहे. तुम्ही तिथे गेलात आणि तुम्हाला मी कुठे आलो आहे असं वाटतं. तुम्हाला शहराचं 360 डिग्री दृश्य दिसतं”
“ते 700 लोकांसाठी प्रत्येकी दोन आसनांची व्यवस्था करतात आणि ते एका रात्रीत 1400 ग्राहकांना सेवा देतात. दादरमधील रस्त्यावर खाली वाट पाहणाऱ्यांची मोठी रांग असते, जो परिसर मुंबईतील जुन्या महाराष्ट्रीय रूढीवादी लोकांसाठी ओळखला जातो. लॅम्बोर्गिनी आणि अॅस्टन मार्टिनमध्ये लोक येत असतात. हे लोक कोण आहेत? मला कल्पना नाही,” असं त्यांनी म्हटलं.
