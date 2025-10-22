English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिल्पा शेट्टी फक्त एका दिवसात कमावते 2 ते 3 कोटी रुपये; शोभा डे यांना केला खुलासा, 'स्लो नाईटला तिच्या...'

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी फक्त एका दिवसात 2 ते 3 कोटी कमावते असा खुलासा लेखिका आणि समाजसेविका शोभा डे यांनी केला आहे

Shivraj Yadav | Oct 22, 2025, 07:40 PM IST
twitter
1/12

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी फक्त एका दिवसात 2 ते 3 कोटी कमावते असा खुलासा लेखिका आणि समाजसेविका शोभा डे यांनी केला आहे. शिल्पा शेट्टी मुंबईतील रेस्तराँ बॅस्टियनच्या माध्यमातून इतकं प्रत्येक रात्री 2 ते 3 कोटींचं उत्पन्न मिळवते अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.   

twitter
2/12

रेस्तराँच्या लोकप्रियतेबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ग्राहक एका रात्रीत लाखो रुपये खर्च करत असल्याने रोज रात्री 2-3 कोटी रुपयांची उलाढाल होते.   

twitter
3/12

Mojo Storyवर बोलताना शोभा डे म्हणाल्या की, “मुंबईत जितका पैसा आहे तो आश्चर्यकारक आहे. मुंबईतील एका रेस्तराँमध्ये रात्रीत 2 ते 3 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. स्लो नाईटमध्ये 2 कोटी आणि वीकेंडला 3 कोटींची उलाढाल होते. हे नंबर ऐकल्यानंतर मी स्वतः ते पाहण्यासाठी त्या रेस्तराँमध्ये गेले होते. हे खरं असू शकत नाही असं माझं म्हणणं होतं”.  

twitter
4/12

बरखा दत्त यांनी त्यांना तिला कोणत्या रेस्तराँचा उल्लेख करत आहात असं विचारलं असता त्यांनी उत्तर दिलं की,  “मी बॅस्टियनबद्दल बोलता आहे. हे नवीन बॅस्टियन आहे. ते अगदी वरच्या मजवल्यावर आहे. ते 21 हजार चौरस फूट आहे. तुम्ही तिथे गेलात आणि तुम्हाला मी कुठे आलो आहे असं वाटतं. तुम्हाला शहराचं 360 डिग्री दृश्य दिसतं”  

twitter
5/12

शोभा यांनी असंही सांगितले की, रेस्तराँ एका दिवसात 1400 ग्राहकांना सेवा देते. येथे येणारे ग्राहक आलिशान गाड्यांमधून येतात.   

twitter
6/12

“ते 700 लोकांसाठी प्रत्येकी दोन आसनांची व्यवस्था करतात आणि ते एका रात्रीत 1400 ग्राहकांना सेवा देतात. दादरमधील रस्त्यावर खाली वाट पाहणाऱ्यांची मोठी रांग असते, जो परिसर मुंबईतील जुन्या महाराष्ट्रीय रूढीवादी लोकांसाठी ओळखला जातो. लॅम्बोर्गिनी आणि अ‍ॅस्टन मार्टिनमध्ये लोक येत असतात. हे लोक कोण आहेत? मला कल्पना नाही,” असं त्यांनी म्हटलं.   

twitter
7/12

बॅस्टियनमधील वैयक्तिक अनुभवाबद्दल सांगताना त्यांनी आपल्याला एकही परिचित किंवा प्रसिद्ध चेहरा दिसला नसल्याचं सांगितलं.   

twitter
8/12

"मला धक्का बसला. 700 ग्राहकांमध्ये एकही चेहरा माझ्या ओळखीचा नव्हता. त्यात तरुण होते आणि ते टकीलाच्या एकामागोमाग एक बाटल्या ऑर्डर करत होते. प्रत्येक टेबल लाखोंमध्ये खर्च करत होता. पण ते पूर्णपणे अनोळखी होते," असं त्यांनी सांगितलं.   

twitter
9/12

शिल्पाने 2019 मध्ये बॅस्टियन ब्रँडचे संस्थापक रेस्टॉरंट मालक रणजीत बिंद्रा यांच्यासोबत भागीदारी केली. आता ती संपूर्ण भारतात अनेक रेस्टॉरंट्सची सह-मालकीण आहे आणि ब्रँडमध्ये तिचा 50 टक्के हिस्सा आहे.   

twitter
10/12

कुणाल विजयकर यांच्याशी झालेल्या गप्पांमध्ये शिल्पाने ती भारतातील सर्वात मोठ्या रेस्तराँ मालकांपैकी एक असल्याचं कबूल केलं होतं.   

twitter
11/12

शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा सध्या एका फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकले आहेत. जुहू येथील एका व्यावसायिकाटी 60.48 कोटींची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.   

twitter
12/12

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच त्यांची रेस्तराँची साखळी परदेशात वाढवण्यासाठी अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये प्रवास करण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने अट घातली की परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी मिळविण्यापूर्वी त्यांना प्रथम 60 कोटी रुपये जमा करावे लागतील.  

twitter
पुढील
अल्बम

'असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...', प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले 'त्यांना पाय हलवताना ...'

पुढील अल्बम

&#039;असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...&#039;, प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले &#039;त्यांना पाय हलवताना ...&#039;

'असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...', प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले 'त्यांना पाय हलवताना ...'

'असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...', प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले 'त्यांना पाय हलवताना ...' 9
Bhaubeej Wishes in Marathi : भाऊबीजेनिमित्त लाडक्या भाऊरायाला द्या &#039;या&#039; खास मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्यातील गोडवा

Bhaubeej Wishes in Marathi : भाऊबीजेनिमित्त लाडक्या भाऊरायाला द्या 'या' खास मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्यातील गोडवा

Bhaubeej Wishes in Marathi : भाऊबीजेनिमित्त लाडक्या भाऊरायाला द्या 'या' खास मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्यातील गोडवा 7
दिवाळीनंतर सोने, चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 12 वर्षांनी गाठला एवढा निच्चांक

दिवाळीनंतर सोने, चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 12 वर्षांनी गाठला एवढा निच्चांक

दिवाळीनंतर सोने, चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 12 वर्षांनी गाठला एवढा निच्चांक 8
Diwali 2025 : प्रभू श्री राम अयोध्येत आले तेव्हा नव्हती झाली आतषबाजी, मग आता का फोडले जातात फटाके? काय आहे याचा इतिहास?

Diwali 2025 : प्रभू श्री राम अयोध्येत आले तेव्हा नव्हती झाली आतषबाजी, मग आता का फोडले जातात फटाके? काय आहे याचा इतिहास?

Diwali 2025 : प्रभू श्री राम अयोध्येत आले तेव्हा नव्हती झाली आतषबाजी, मग आता का फोडले जातात फटाके? काय आहे याचा इतिहास? 8