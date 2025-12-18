English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'... अन् मी स्तब्ध झाले' 35 वर्षीय अभिनेत्रीला दिग्दर्शकाकडून KISS करण्याचा प्रयत्न, धक्कादायक खुलासा करत म्हणाली...

Malti Chahar On Casting Couch : "बिग बॉस 19" मधील स्पर्धक मालती चहरने अलीकडेच एक मोठा खुलासा केला आहे. कास्टिंग काउचबद्दल बोलताना तिने सांगितले की, एकदा एका दिग्दर्शकाने तिला किस करण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचं म्हणजे ती त्या दिग्दर्शकाला वडिलांसारखे मानत होती.

Dakshata Thasale | Dec 18, 2025, 07:06 PM IST
Malti Chahar On Casting Couch: क्रिकेटपटू दीपक चहरची बहीण मालती चहर नुकतीच सलमान खानच्या लोकप्रिय रिऍलिटी शो "बिग बॉस १९" मध्ये दिसली. 

या शोमुळे ती चर्चेत आली. शो बंद झाल्यानंतरही ती अजूनही चर्चेत आहे. अलिकडेच एका मुलाखतीत मालतीने एक धक्कादायक खुलासा केला. तिने कास्टिंग काउचचा बळी पडल्याचे उघड केले.

सिद्धार्थ कन्ननशी अलिकडेच झालेल्या संभाषणात मालती चहरने खुलासा केला की एका दिग्दर्शकाने एकदा तिला किस करण्याचा प्रयत्न केला. तिने सांगितले की ती एका दिग्दर्शकासोबत एका प्रोजेक्टवर काम करत होती आणि त्या प्रोजेक्टबद्दल ती अनेकदा त्याच्याशी भेटत असे.

तिने पुढे स्पष्ट केले की काम संपल्यानंतर तिने त्याला बाजूला मिठी मारली. दिग्दर्शकाने असे काही केले ज्यामुळे तिला आश्चर्य वाटले. 

त्याने तिचे ओठांवर किस करण्याचा प्रयत्न केला. मालतीने पुढे स्पष्ट केले की ती दिग्दर्शकाला वडिलांसारखे मानते आणि तो तिच्यापेक्षा खूप मोठा आहे.

त्या घटनेनंतर मालती चहर पुन्हा कधीही दिग्दर्शकाला भेटली नाही. या घटनेने तिला सर्वांपासून सावध राहण्यास शिकवले, कारण त्यावेळी तिला कधीच विश्वास नव्हता की एक वयस्कर माणूस असे काही करू शकतो.

मालती चहल म्हणाली की ती स्तब्ध झाली. तिला काय घडले ते समजू शकले नाही. तिने त्या माणसाला तिथेच गप्प केले आणि पुन्हा कधीही त्याला भेटली नाही. दिग्दर्शक बराच म्हातारा होता आणि मालती त्याला वडील मानत असे. 

बिग बॉस 19 मधील मालतीच्या प्रवासाबद्दल बोलताना, ती सौंदर्यवती वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून शोमध्ये आली आणि टॉप सिक्समध्ये पोहोचली. त्या हंगामात गौरव खन्नाने ट्रॉफी जिंकली.

