'... अन् मी स्तब्ध झाले' 35 वर्षीय अभिनेत्रीला दिग्दर्शकाकडून KISS करण्याचा प्रयत्न, धक्कादायक खुलासा करत म्हणाली...
Malti Chahar On Casting Couch : "बिग बॉस 19" मधील स्पर्धक मालती चहरने अलीकडेच एक मोठा खुलासा केला आहे. कास्टिंग काउचबद्दल बोलताना तिने सांगितले की, एकदा एका दिग्दर्शकाने तिला किस करण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचं म्हणजे ती त्या दिग्दर्शकाला वडिलांसारखे मानत होती.
Dakshata Thasale | Dec 18, 2025, 07:06 PM IST
