Marathi News
90% मेंदू अकार्यक्षम तरी कसा जग होता 'हा' माणूस, CT Scan करुन डॉक्टरही हैराण

मेडिकल क्षेत्रात अनेक चमत्कार होताना दिसतात. ज्यावर विश्वसा ठेवणे कठीण होतं. अशीच अतिशय दुर्मिळ अशी घटना समोर आली आहे. 90% मेंदू निकामी असूनही कसा जगला हा माणूस. 

Dakshata Thasale | Oct 18, 2025, 11:43 AM IST
missing 90% of brain CT Scan report

2007 मध्ये एक अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात, फ्रान्समधील एका 44 वर्षीय व्यक्तीने त्याच्या मेंदूचा 90% भाग गमावल्यानंतरही पूर्णपणे सामान्य जीवन जगले. द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अहवालात, डॉक्टरांनी मानवी मेंदू किती आश्चर्यकारकपणे बदलू शकतो आणि जुळवून घेऊ शकतो हे दाखवून दिले. हे प्रकरण शास्त्रज्ञांसाठी आश्चर्याचा विषय बनले कारण ते चेतना आणि मेंदूच्या कार्याच्या जुन्या सिद्धांतांना आव्हान देत होते.

मेंदू अकार्यक्षम असूनही

missing 90% of brain CT Scan report

वैद्यकशास्त्रात कधीकधी असे चमत्कार घडतात ज्यांची कोणीही कल्पना करू शकत नाही. २००७ मध्ये एक अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात, फ्रान्समधील एका ४४ वर्षीय व्यक्तीने त्याच्या मेंदूचा ९०% भाग गमावल्यानंतरही पूर्णपणे सामान्य जीवन जगले. द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अहवालात, डॉक्टरांनी मानवी मेंदूची बदलण्याची आणि जुळवून घेण्याची उल्लेखनीय क्षमता दाखवली. हे प्रकरण शास्त्रज्ञांसाठी आश्चर्याचा विषय बनले कारण ते चेतना आणि मेंदूच्या कार्याबद्दलच्या स्थापित सिद्धांतांना आव्हान देत होते.  

प्रकरण काय?

missing 90% of brain CT Scan report

संज्ञानात्मक मानसशास्त्रज्ञ अ‍ॅक्सेल क्लीरमन्स यांच्या मते, मानवी मेंदूमध्ये स्वतःला बदलण्याची आणि पुनर्रचना करण्याची अद्भुत क्षमता आहे, ही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिकिटी म्हणून ओळखली जाते. म्हणूनच एक फ्रेंच माणूस त्याच्या मेंदूचा ९०% भाग गमावूनही सामान्य जीवन जगत होता. तपासणी केल्यावर, डॉक्टरांना आढळले की त्याचे डोके द्रवाने भरलेले होते, मेंदूच्या ऊतींचा फक्त एक पातळ थर शिल्लक होता. या स्थितीला हायड्रोसेफलस म्हणतात, अशी स्थिती ज्यामध्ये मेंदूमध्ये द्रव जमा होतो.  

डॉक्टरांच्या अहवालात काय?

missing 90% of brain CT Scan report

अहवालात म्हटले आहे की त्या माणसाला दोन आठवड्यांपासून डाव्या पायात सौम्य कमजोरी जाणवत होती. जेव्हा तो फक्त ६ महिन्यांचा होता, तेव्हा त्याला प्रसूतीनंतर हायड्रोसेफलस असल्याचे निदान झाले आणि त्याच्या डोक्यात शंट शस्त्रक्रिया करण्यात आली. वयाच्या १४ व्या वर्षी, त्याला पुन्हा पाय कमकुवत झाले आणि चालण्यास त्रास झाला, परंतु उपचारानंतर तो पूर्णपणे बरा झाला.  

उपचारानंतर सामान्य स्थिती

missing 90% of brain CT Scan report

रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की त्या माणसाचा बुद्ध्यांक ७५ होता, जो सरासरीपेक्षा थोडा कमी होता. सीटी स्कॅन आणि एमआरआयमधून असे दिसून आले की जवळजवळ त्याचा संपूर्ण मेंदू द्रवाने भरलेला होता, मेंदूच्या ऊतींचा फक्त एक पातळ थर शिल्लक होता. उपचारानंतर, काही आठवड्यांत त्याची प्रकृती सुधारली आणि तो पुन्हा सामान्य जीवन जगू लागला.  

चमत्कारापेक्षा कमी नाही

missing 90% of brain CT Scan report

डॉ. अ‍ॅक्सेल क्लीरमन्स यांनी या प्रकरणाचे वर्णन 'वैद्यकीय चमत्कार' असे केले. त्यांनी सांगितले की तो माणूस पूर्णपणे सामान्य जीवन जगत होता, त्याचे कुटुंब आणि नोकरी होती. त्याचा बुद्ध्यांक थोडा कमी होता, परंतु तो सामाजिकदृष्ट्या सामान्य होता. इतका छोटासा भाग गहाळ असतानाही मेंदू इतका चांगला काम करत होता हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे.  

काय शिकू शकतो?

missing 90% of brain CT Scan report

डॉ. क्लेर्मेन्स म्हणाले की हे केस आपल्याला दोन महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवते. पहिले म्हणजे, मेंदूची प्लॅस्टिसिटी, परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची आणि बदलण्याची त्याची क्षमता, आपण विचार करतो त्यापेक्षा खूपच शक्तिशाली आहे. दुसरे म्हणजे, चेतना मेंदूच्या शिकण्याच्या क्षमतेशी जोडलेली आहे. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत आपला मेंदू शिकत राहतो तोपर्यंत तो "जागृत" राहतो.  

