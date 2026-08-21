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Mega Earth सापडली! 23 पृथ्वींएवढं वजन, 18 दिवसांचं वर्ष पण त्याहूनही थक्क करणारी बाब म्हणजे... सगळ्या कनसेप्टच बदलल्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 21, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:18 PM IST

मेगा अर्थ प्रकारामधील या ग्रहासंदर्भातील तपशील पाहून वैज्ञानिकांनाही धक्का बसला असून नेमकं या डेटामध्ये आहे काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

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सापडली मेगा-अर्थ.... वैज्ञानिक थक्क! याआधी मानवाने असं काही पाहिलं नाही

मानवाला ठाऊक असलेल्या आतापर्यंतच्या सगळ्या कनसेप्टला छेद देणारा हा ग्रह ठरला आहे. नेमकं असं काय आहे या ग्रहामध्ये जे पाहून वैज्ञानिकही थक्क झालेत जाणून घ्या सविस्तरपणे....

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'मेगा-अर्थ' सापडली

खगोलशास्त्रज्ञांनी एक भलामोठा ग्रह शोधला असून या ग्रहाला 'जीजे 523बी' (GJ 523b) नाव देण्यात आलं आहे. या ग्रहाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो 'मेगा-अर्थ' प्रकारामधील ग्रह आहे. एक भरपूर जास्त वजन आणि घनता असलेला 'एक्सोप्लॅनेट' म्हणजेच आपल्या सूर्यमालेबाहेरील ग्रह आहे. हा ग्रह पृथ्वीपेक्षा आकाराने (व्यासाच्या प्रमाणात) सुमारे अडीचपट मोठा असून त्याचे वस्तुमान पृथ्वीच्या तुलनेत जवळपास 23 पट अधिक आहे. म्हणजेच तो पृथ्वीपेक्षा 23 पट अधिक जड आहे.

 

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खगोलशास्त्रज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा वेगळा

अशा मोठ्या आणि अधिक जड ग्रहांना अनौपचारिकपणे 'मेगा-अर्थ्स' नावाने संबोधले जाते. हे असे अवाढव्य वजनाचे ग्रह खडकाळ ग्रहांच्या निर्मितीबाबतच्या पारंपरिक संकल्पनांना छेद देतात. 'जीजे 523बी' ची घनता पाहता त्याचे वातावरण तुलनेनं विरळ असल्याचं दर्शवते. या एवढ्या मोठ्या आकाराच्या ग्रहाबाबत खगोलशास्त्रज्ञांना सामान्यपणे जी अपेक्षा असते, त्यापेक्षा या ग्रहावरील परिस्थिती वेगळी असल्याचं सध्या तरी सांगितलं जात आहे.

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'जीजे 523बी' चा शोध कसा लागला?

सर्वप्रथम नासाच्या 'ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाइट' (TESS) द्वारे 'जीजे 523बी' दिसून आला. ॲरिझोनामधील 'किट पीक नॅशनल ऑब्झर्व्हेटरी' येथील डब्यूआयव्हायएन 3.5 मीटर दुर्बिणीच्या सहाय्याने केलेल्या निरीक्षणांतून 'जीजे 523बी' खरोखरच अस्तित्वात असल्याच्या डेटाला दुजोरा मिळाला. 'जीजे 523बी'चे वस्तुमान म्हणजेच वजन पृथ्वीच्या 23.5 पट असून त्रिज्या 2.55 पट मोठी आणि घनता सुमारे 126.82 ग्रॅम पर क्युबिक इंच इतकी असल्याचं संशोधकांना निरिक्षणामधून मिळालेल्या डेटावरुन दिसून आलं. 

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18 दिवसांचं वर्ष अन् 17 कोटी वर्षांचा संदर्भ

या ग्रहावरील एक वर्ष 18 दिवसांपेक्षाही कमी वेळाचं आहे. हा ग्रह आपल्या ताऱ्याभोवती दर 17.75 दिवसांनी एक प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. हा ग्रह तुलनेनं नव्या प्लॅनेटरी सिस्टीमचा भाग असून ही प्लॅनेटरी सिस्टीम साधारण 17 कोटी वर्षांची आहे. 

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ग्रह निर्मितीच्या संकल्पनेला छेद देणारा प्रकार

'जीजे 523बी'चा आकार, वजन आणि वय हे ग्रह-निर्मितीच्या सध्याच्या संकल्पना बदलणारं आहे. सध्याच्या संकल्पनांनुसार, असं मानलं जातं की ग्रहांची निर्मिती सुरुवातीला खडक आणि धातूच्या गाभ्यापासून होते. त्यानंतर हा गाभा आसपासच्या वायू आणि धुळीमधून हायड्रोजन आणि हेलियम वायू स्वतःकडे आकर्षित करतो आणि त्यापासूनच ग्रह बनतो. 

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सूर्यमालेतील ग्रहांसंदर्भातील संकल्पनेपासून हा ग्रह वेगळा कसा?

आपल्या सूर्यमालेतील गुरू आणि शनीसारख्या महाकाय ग्रहांच्या बाबतीत असे मानले जाते की, जेव्हा या ग्रहांचा गाभा पृथ्वीच्या वजनाच्या सुमारे 20 पट झाला, तेव्हा या गाभ्याने वेगाने वायूंचे प्रचंड आवरण स्वत: भोवती जमा करण्यास सुरुवात केली. मात्र, 'जीजे 523बी'चे वजन या सध्या मानवी संकल्पनेतील ग्रह निर्मितीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असूनही, त्याच्या भोवती वायूचं एवढं आवरण नाही. ही वैज्ञानिकांना थक्क करणारी बाब आहे. यामुळे या ग्रहाबाबतचं गूढ वाढलं आहे.

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निर्मितीमध्ये लपलंय गूढ?

'जीजे 523बी'ची असाधारण घनता त्याच्या उत्क्रांतीबद्दल संशोधकांना गोंधळात टाकणारी आहे. एका सिद्धांतानुसार, 'जीजे 523बी'हा ग्रह कदाचित सुरुवातीला अगदी दाट वातावरणासह तयार झाला असावा. नंतरच्या काळात वातावरणाचे हे थर नष्ट झाले असावेत.

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दुसरी शक्यता अशी की....

'जीजे 523बी'संदर्भात दुसरी शक्यता अशी व्यक्त केली जात आहे की, दोन ग्रहांच्या धडकेतून 'जीजे 523बी'ची निर्मिती झाली असावी. या प्रक्रियेत एक मोठा खडकाळ ग्रह तयार झाला आणि त्या ग्रहांचे वायूंचे आवरण मोठ्या प्रमाणात अवकाशात विरले असावे. "केवळ 'जीजे 523बी' सारख्या एकाच नमुन्याच्या आधारे ग्रहांच्या निर्मितीबद्दल सर्वसाधारण निष्कर्ष काढणे कठीण असते," असे या अभ्यासाचे प्रमुख लेखक मॅक्स क्रॉफ्ट यांनी सांगितले.

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अशा ग्रहांचाही एका मोठा समूह?

'मेगा-अर्थ' ही संकल्पना अति-प्रचंड आकाराच्या खडकाळ ग्रहांचे वर्णन करण्यासाठी गेल्या एका दशकाहून अधिक काळापासून वापरली जात आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. 'जीजे 523बी' सारखे आणखी ग्रह शोधल्यास, खगोलशास्त्रज्ञांना हे समजण्यास मदत होऊ शकेल की, हे विचित्र ग्रह म्हणजे दुर्मिळ अपवाद आहेत की अशा ग्रहांचाही एका मोठा समूह अस्तित्वात आहे जो यापूर्वी मानवाने कधी पाहिलाच नाही. (सर्व फोटो फ्रीपिकवरुन साभार)

TAGS:
shocking
astronomy
facts
mega Earth

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