English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

चार चुलत भावांचा अपघाती मृत्यू, एकाची वरातीऐवजी निघाली अंत्ययात्रा, छातीत घुसलं स्टेअरिंग अन् गाडी चक्काचूर...

अतिशय भयानक रस्ते अपघात घडला आहे. ज्यामध्ये एकाचवेळी चार चुलत भावांनी आपला जीव गमावला आहे. कुठे घडला हा प्रकार? 

Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 04:14 PM IST
twitter
1/8

भीषण अपघात

UP Accident

उत्तर प्रदेशच्या शामलीच्या बाबरी पोलिस ठाण्याच्या पानीपत-खटीमा हायवेवर बुटराडा उपरिगामी पुलावर शुक्रवारी अतिशय भयंकर असा रस्ते अपघात झाला आहे. ज्यामध्ये चार चुलत भावांचा मृत्यू झाला आहे. हा अपघात इतका भयंकर होता की चौघांना ओळखणं ही कठीण झालं होतं. हा अपघात रात्री 1 वाजता काय घडला आहे.   

twitter
2/8

स्विफ्ट कारचा अपघात

UP Accident

एका वेगवान स्विफ्ट कारने नियंत्रण गमावले आणि पार्क केलेल्या कॅन्टरवर आदळली, ज्यामुळे चार चुलत भावांचा जागीच मृत्यू झाला. दुर्दैवाने, दुसऱ्या दिवशी यामधील एका तरुणाचं लग्न होतं. आनंदाच्या उत्सवात शोकाच्या बातमीने सगळीकडे शोक पसरला आहे. 

twitter
3/8

शामलीमध्ये मध्यरात्रीनंतर कारचा भीषण अपघात

UP Accident

पानिपत-खतिमा महामार्गावरील बुत्राडा उड्डाणपुलावरील बुत्राडा गावाजवळ शुक्रवारी रात्री 1 वाजता हा दुर्दैवी अपघात घडला. हरियाणातील सोनीपतमधील बडोदा गावातील चार चुलत भावांना आपला जीव गमवावा लागला. मृतांची ओळख विवेक, प्रदीप, आशिष आणि साहिल अशी झाली आहे. पोलिसांनी त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत आणि तपास सुरू केला आहे.

twitter
4/8

चारही कुटुंबांवर शोककळा

UP Accident

चारही चुलत भाऊ त्यांच्या पालकांचे एकुलते एक मुलगे होते. परमजीतचे रविवारी लग्न होणार होते. घरी पाहुणे आधीच पोहोचले होते, सर्व तयारी पूर्ण झाली होती आणि लग्नाची मिरवणूक सुरू होती. पण त्या चौघांनी लग्नापूर्वी गंगेत स्नान करण्याचा बेत आखला. ते वरासह कारने हरिद्वारला निघाले होते. पण वाटेत एक अपघात झाला. या अपघाताने कुटुंबांवर इतका खोल जखमा सोडल्या आहेत की त्या वेदना कधीही भरून येणार नाहीत. एका झटक्यात, चारही कुटुंबांचा दिवा कायमचा विझला.

twitter
5/8

परमजीत:

UP Accident

दोन विवाहित बहिणींचा एकुलता एक भाऊ. तो २४ वर्षांचा होता. त्याने बीएची पदवी घेतली होती आणि तो शेतकरी म्हणून काम करत होता. परमजीतचे वडील आनंद यांचे निधन झाले होते. त्याची साखरपुडा नुकताच झाला होता. त्याची लग्नाची मिरवणूक ९ नोव्हेंबर रोजी राजस्थानला जाणार होती. तो शुक्रवारी संध्याकाळी ६:३० वाजता पवित्र स्नान करण्यासाठी हरिद्वारला निघाला. काही काळापूर्वीच ही साखरपुडा झाला होता.  

twitter
6/8

साहिल:

UP Accident

 मोही माजरी या गावातील पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करणारा साहिल २२ वर्षांचा होता. तो त्याच्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. तो १२ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नोकरीत रुजू झाला होता. त्याचे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लग्न झाले. साहिल त्याचे आजोबा अर्जुन सिंग यांच्या गाडीने हरिद्वारला निघाला. साहिलचे वडील सुनील शेतकरी आहेत. तो शुक्रवारीच त्याची पत्नी सरिताच्या माहेरी, बजाना येथून परतला होता, परंतु नंतर हरिद्वारला निघून गेला.

twitter
7/8

विवेक:

UP Accident

 एका कॉलेजमध्ये बीएचे शिक्षण घेत असलेला विवेक 23 वर्षांचा होता. त्याला एक मोठा भाऊ आहे. वडील बलराज व्यवसायाने शेतकरी आहेत. विवेक अविवाहित होता. त्याने हरिद्वारमध्ये आंघोळ करण्याचा बेत आखला होता. त्यानंतर इतर तीन मित्रांनीही आंघोळीसाठी जाण्याचे मान्य केले.

twitter
8/8

आशिष:

UP Accident

दोन बहिणींचा एकुलता एक भाऊ. 24 वर्षांचा आशिष बीए उत्तीर्ण झाल्यानंतर शेती करत होता. तो अविवाहित होता. एका बहिणीचे लग्न झाले आहे. तर दुसरी बहीण ऑस्ट्रेलियात शिकत आहे. अपघातानंतर ती तिथून घरी निघून गेली आहे. ती रविवारी पोहोचेल. वडील मेहरचंद यांचे निधन झाले आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

पुढील अल्बम

1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल

1,55,99,66,320 रुपयांना विकले 82 वर्ष जुने घड्याळ; वेळेपेक्षा घडाळ्याला जास्त किंमत; एवढं महाग असल्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल 8
1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार!

1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार!

1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार! 8
&#039;आजकाल कपड्यांसारखे बदलतात पार्टनर&#039;; ट्विंकलचं पुन्हा एकदा धक्कादायक विधान, अभिनेत्री म्हणाली&#039;चांगली गोष्ट...&#039;

'आजकाल कपड्यांसारखे बदलतात पार्टनर'; ट्विंकलचं पुन्हा एकदा धक्कादायक विधान, अभिनेत्री म्हणाली'चांगली गोष्ट...'

'आजकाल कपड्यांसारखे बदलतात पार्टनर'; ट्विंकलचं पुन्हा एकदा धक्कादायक विधान, अभिनेत्री म्हणाली'चांगली गोष्ट...' 8
सातारची &#039;राधा&#039; थेट &#039;गिनीज बुकात...&#039;; जगातील सर्वात कमी उंचीच्या म्हशीच्या क्यूटनेसची तुम्हालाही पडेल भुरळ

सातारची 'राधा' थेट 'गिनीज बुकात...'; जगातील सर्वात कमी उंचीच्या म्हशीच्या क्यूटनेसची तुम्हालाही पडेल भुरळ

सातारची 'राधा' थेट 'गिनीज बुकात...'; जगातील सर्वात कमी उंचीच्या म्हशीच्या क्यूटनेसची तुम्हालाही पडेल भुरळ 9