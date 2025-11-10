चार चुलत भावांचा अपघाती मृत्यू, एकाची वरातीऐवजी निघाली अंत्ययात्रा, छातीत घुसलं स्टेअरिंग अन् गाडी चक्काचूर...
अतिशय भयानक रस्ते अपघात घडला आहे. ज्यामध्ये एकाचवेळी चार चुलत भावांनी आपला जीव गमावला आहे. कुठे घडला हा प्रकार?
Dakshata Thasale | Nov 10, 2025, 04:14 PM IST
1/8
भीषण अपघात
2/8
स्विफ्ट कारचा अपघात
3/8
शामलीमध्ये मध्यरात्रीनंतर कारचा भीषण अपघात
पानिपत-खतिमा महामार्गावरील बुत्राडा उड्डाणपुलावरील बुत्राडा गावाजवळ शुक्रवारी रात्री 1 वाजता हा दुर्दैवी अपघात घडला. हरियाणातील सोनीपतमधील बडोदा गावातील चार चुलत भावांना आपला जीव गमवावा लागला. मृतांची ओळख विवेक, प्रदीप, आशिष आणि साहिल अशी झाली आहे. पोलिसांनी त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत आणि तपास सुरू केला आहे.
4/8
चारही कुटुंबांवर शोककळा
चारही चुलत भाऊ त्यांच्या पालकांचे एकुलते एक मुलगे होते. परमजीतचे रविवारी लग्न होणार होते. घरी पाहुणे आधीच पोहोचले होते, सर्व तयारी पूर्ण झाली होती आणि लग्नाची मिरवणूक सुरू होती. पण त्या चौघांनी लग्नापूर्वी गंगेत स्नान करण्याचा बेत आखला. ते वरासह कारने हरिद्वारला निघाले होते. पण वाटेत एक अपघात झाला. या अपघाताने कुटुंबांवर इतका खोल जखमा सोडल्या आहेत की त्या वेदना कधीही भरून येणार नाहीत. एका झटक्यात, चारही कुटुंबांचा दिवा कायमचा विझला.
5/8
परमजीत:
दोन विवाहित बहिणींचा एकुलता एक भाऊ. तो २४ वर्षांचा होता. त्याने बीएची पदवी घेतली होती आणि तो शेतकरी म्हणून काम करत होता. परमजीतचे वडील आनंद यांचे निधन झाले होते. त्याची साखरपुडा नुकताच झाला होता. त्याची लग्नाची मिरवणूक ९ नोव्हेंबर रोजी राजस्थानला जाणार होती. तो शुक्रवारी संध्याकाळी ६:३० वाजता पवित्र स्नान करण्यासाठी हरिद्वारला निघाला. काही काळापूर्वीच ही साखरपुडा झाला होता.
6/8
साहिल:
मोही माजरी या गावातील पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करणारा साहिल २२ वर्षांचा होता. तो त्याच्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा होता. तो १२ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांपूर्वी नोकरीत रुजू झाला होता. त्याचे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लग्न झाले. साहिल त्याचे आजोबा अर्जुन सिंग यांच्या गाडीने हरिद्वारला निघाला. साहिलचे वडील सुनील शेतकरी आहेत. तो शुक्रवारीच त्याची पत्नी सरिताच्या माहेरी, बजाना येथून परतला होता, परंतु नंतर हरिद्वारला निघून गेला.
7/8