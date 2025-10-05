Photos: जगाच्या एका कोपऱ्यात सापडली 5,000 वर्षे जुनी रहस्यमय समाधी! आतमध्ये हजारो वर्षांचं...
5000 Year Old Stone Tomb : स्पेनमधील मालागा येथे 42 फूट लांबीची 5,000 वर्षे जुने दगडी समाधी सापडली आहे. पुरातत्वशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की ते अंडालुसियातील सर्वात पूर्ण डोल्मेनपैकी एक असू शकते. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Oct 05, 2025, 11:18 AM IST
कॅडिझ विद्यापीठाचे प्राध्यापक सेराफिन बेसेरा यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन करणाऱ्या टीमने या प्राचीन स्थळाचा शोध लावला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आपण अंडालूसियातील सर्वात स्मारकात्मक आणि परिपूर्ण डोलमेनबद्दल बोलत आहोत.” डोलमेन म्हणजे दगडी स्मारक स्वरूपातील समाधी, ज्याचा उपयोग प्राचीन काळात सामूहिक अंत्यसंस्कारासाठी केला जात असे.
पुरातत्त्वतज्ज्ञांना या समाधीमध्ये मृत व्यक्तींचे अस्थी-अवशेष तसेच त्यांच्या सोबत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तू आढळल्या आहेत. यामध्ये हत्तीच्या सुळ्यांपासून तयार केलेले हत्ती-दंत (Ivory), अंबर, समुद्री शिंपले आणि चकमक दगड यांचा समावेश आहे. या वस्तूंवरून स्पष्ट होते की त्या काळात व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणात होत होती.
पुरातत्त्व अभ्यासकांच्या मते, डोलमेनसारख्या संरचना केवळ आयबेरियन द्वीपकल्पापुरत्याच मर्यादित नव्हत्या, तर त्या विविध काळात आणि प्रदेशांमध्ये दिसून येतात. या डोलमेनची रचना, त्याचे आकारमान आणि वापर लक्षात घेतल्यास काही डोलमेन फक्त समाधी नव्हत्या; काही ठिकाणी त्यांचा वापर धार्मिक विधींसाठी, सांस्कृतिक स्थळ म्हणून किंवा काही वेळा आसरा म्हणूनही केला जात असे.
