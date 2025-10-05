English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Photos: जगाच्या एका कोपऱ्यात सापडली 5,000 वर्षे जुनी रहस्यमय समाधी! आतमध्ये हजारो वर्षांचं...

5000 Year Old Stone Tomb : स्पेनमधील मालागा येथे 42 फूट लांबीची 5,000 वर्षे जुने दगडी समाधी सापडली आहे.  पुरातत्वशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की ते अंडालुसियातील सर्वात पूर्ण डोल्मेनपैकी एक असू शकते. चला त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.  

Tejashree Gaikwad | Oct 05, 2025, 11:18 AM IST
स्पेनमधील मलागा परिसरात सुमारे 5,000 वर्षे जुनी, दगडातून तयार करण्यात आलेली एक भव्य समाधी सापडली आहे. या समाधीची लांबी तब्बल 42 फूट असून, पुरातत्त्वतज्ज्ञांच्या मते ही अंडालूसिया प्रदेशातील सर्वात पूर्ण आणि संरक्षित डोलमेन संरचनांपैकी एक असू शकते.  

कॅडिझ विद्यापीठाचे प्राध्यापक सेराफिन बेसेरा यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन करणाऱ्या टीमने या प्राचीन स्थळाचा शोध लावला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आपण अंडालूसियातील सर्वात स्मारकात्मक आणि परिपूर्ण डोलमेनबद्दल बोलत आहोत.” डोलमेन म्हणजे दगडी स्मारक स्वरूपातील समाधी, ज्याचा उपयोग प्राचीन काळात सामूहिक अंत्यसंस्कारासाठी केला जात असे.  

ही समाधी केवळ आकाराने मोठी नाही, तर अत्यंत गुंतागुंतीची देखील आहे. यात सहा फूट उंचीचे मोठे दगडी पट्ट (Orthostat slabs) वापरले गेले आहेत आणि आत अनेक विभाग किंवा खोल्या असल्याचे आढळले आहे.  

पुरातत्त्वतज्ज्ञांना या समाधीमध्ये मृत व्यक्तींचे अस्थी-अवशेष तसेच त्यांच्या सोबत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तू आढळल्या आहेत. यामध्ये हत्तीच्या सुळ्यांपासून तयार केलेले हत्ती-दंत (Ivory), अंबर, समुद्री शिंपले आणि चकमक दगड यांचा समावेश आहे. या वस्तूंवरून स्पष्ट होते की त्या काळात व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण मोठ्या प्रमाणात होत होती.  

या ठिकाणी सापडलेल्या चकमकीच्या वस्तूंमध्ये तीरांचे टोक, मोठ्या आकाराचे ब्लेड आणि दोन हातांनी वापरला जाणारा दुर्मिळ हॅलबर्ड (Halberd) या शस्त्राचाही समावेश आहे. त्यामुळे या ठिकाणाला एक सामूहिक दफनभूमी (Collective Burial Site) मानण्यात येत आहे.  

पुरातत्त्व अभ्यासकांच्या मते, डोलमेनसारख्या संरचना केवळ आयबेरियन द्वीपकल्पापुरत्याच मर्यादित नव्हत्या, तर त्या विविध काळात आणि प्रदेशांमध्ये दिसून येतात. या डोलमेनची रचना, त्याचे आकारमान आणि वापर लक्षात घेतल्यास काही डोलमेन फक्त समाधी नव्हत्या; काही ठिकाणी त्यांचा वापर धार्मिक विधींसाठी, सांस्कृतिक स्थळ म्हणून किंवा काही वेळा आसरा म्हणूनही केला जात असे.  

संशोधकांचे म्हणणे आहे की या ठिकाणी सापडलेल्या वस्तू आणि त्यांची मांडणी हे केवळ प्राचीन काळातील दफन संस्कृतीचे दर्शन घडवत नाहीत, तर त्या काळातील लोकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनाचंही प्रतिबिंब दाखवतात.  

5,000 वर्षांपूर्वीच्या या भव्य डोलमेनच्या शोधामुळे केवळ स्पेनच्या इतिहासात नवा अध्याय जोडला गेला नाही, तर युरोपातील प्राचीन संस्कृतींबद्दलच्या अनेक अनुत्तरित प्रश्नांनाही नवं उत्तर मिळालं आहे.  

