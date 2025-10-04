English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Photos: खडकांच्या गर्भात दडलेले रहस्यमय घर! आतमध्ये जाताच दिसेल थक्क करणारा नजारा

 Mysterious House Inside Hidden Cave : खडकांमध्ये एक लपलेली गुहा समोर आली आहे, ज्याच्या आत जाताना सर्वांनाच धक्का बसला. चला याचे फोटो बघा.   

Tejashree Gaikwad | Oct 04, 2025, 01:55 PM IST
निसर्गाच्या कुशीत अनेक रहस्यं लपलेली असतात. डोंगर, खडक, गुहा किंवा समुद्र प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी अनोखं दडलेलं असतं. पण काही शोध असे असतात की पाहणाऱ्याचा विश्वास बसणं कठीण होतं. 

असंच एक विलक्षण दृश्य नुकतंच समोर आलं, जेव्हा उंचसखल खडकांच्या मध्ये लपलेली एक गुहा आढळली आणि तिच्या आतलं दृश्य पाहून सगळेच थक्क झाले.  

बाहेरून फक्त खडक आणि लाटा

बाहेरून पाहिलं तर फक्त खडबडीत, उग्र खडक आणि त्यांना धडकणाऱ्या समुद्राच्या प्रचंड लाटा दिसतात. कुणालाही कल्पना येणार नाही की या खडकांच्या गर्भात एक आलिशान घर वसलं आहे. जणू काही निसर्गाने आपल्या मिठीत एक गुप्त महालच लपवून ठेवलाय.

गुहेतून जाणारा अनोखा मार्ग

या घरात प्रवेश करण्यासाठी कुठलीच सामान्य वाट नाही. गुहेच्या आत खोलवर कोरलेल्या दगडी गल्ल्यांतून चालत जावं लागतं. हे मार्ग घराला गूढतेची झाक देतात आणि पर्यटकांसाठी अनुभव आणखीनच अविस्मरणीय करतात.

दगडी सौंदर्य आणि नैसर्गिक प्रकाश

आत गेल्यावर डोळ्यांसमोर उभा राहतो मजबूत दगडी कॉरिडॉर, सुंदर रचना आणि निसर्ग व वास्तुकलेचा मोहक संगम. घरातील आलिंद थेट नैसर्गिक सूर्यप्रकाशाने उजळून निघतो. दिवसभर येणाऱ्या किरणांनी संपूर्ण घर प्रकाशमान होतं आणि वातावरणात एक प्रसन्नता भरते.

समुद्राशी थेट नातं

घराच्या समुद्राकडे असलेल्या भिंतींमुळे बाहेरचा नजारा थेट घराच्या आत येतो. प्रचंड लाटा, खडकांवर आदळणारा पाणीफवारा, आणि समुद्राचा सतत ऐकू येणारा गजर  हे सगळं घरात बसून अनुभवता येतं. एवढंच नव्हे, तर घरात खासगी घाटदेखील आहे. यामुळे थेट समुद्रातून लिव्हिंग रूमपर्यंत जाता येतं, आणि समुद्राशी असलेलं नातं अजूनच घट्ट होतं.

शांततेसाठी परफेक्ट ठिकाण

हे घर अशा लोकांसाठी डिझाइन केलं आहे, जे एकांत, शांतता आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणं पसंत करतात. शहरी गोंगाट, गर्दी आणि ताणतणावापासून दूर, हे घर मन आणि आत्म्याला एक नवीन ताजेपणा देतं. इथे काही काळ राहिल्यावर प्रत्येकाला निसर्गाच्या अधिक जवळ असल्याची अनुभूती मिळते.

साहसप्रेमींसाठी वेगळं आकर्षण

या घराचं स्थान आणि रचना ही एखाद्या साहसी मोहिमेसारखीच वाटते. कारण इथून बाहेर पडणं किंवा रोजच्या जीवनाशी संपर्क ठेवणं खूप सोपं नाही. त्यामुळे काही लोक याला स्वप्नवत पलायन म्हणतात, तर काहींना हे एका आलिशान तुरुंगासारखं भासू शकतं.

निसर्गाची अद्भुत देणगी

काय म्हणावं याला निसर्गाची कलाकृती की मानवी कल्पकतेची कमाल? पण एवढं नक्की की खडकांच्या गर्भातलं हे रहस्यमय घर पाहणाऱ्याला विस्मित करून टाकतं आणि मनात एकच प्रश्न निर्माण करतं की खरंच, निसर्गातलं हे गूढ अजून किती आहे?

