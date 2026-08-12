/अंधार, किंकाळ्या, आक्रोश अन्... मुंबईत चाळीवर पडली दरड! घटनास्थळावरील मन सुन्न करणारे 10 Shocking Photos

मुंबईतील चाळीवर दरड कोसळल्यानंतर घटनास्थळावरील हादरवून टाकणारे फोटो समोर आले आहेत. याच फोटोंवर आणि तेथील परिस्थितीवर नजर टाकूयात...
मुंबईत रात्रभर सुरु असलेल्या पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेच्या घटनास्थळवरील मन हेलावून टाकणारे फोटो आणि तपशील पाहूयात...
मुंबईमधील घाटकोपरमध्ये चाळीवर दरड कोसळली आहे. घाटकोपरमधील चिरगनगरमध्ये रात्री 3 वाजून 48 मिनिटांच्या सुमारास दरड कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला आहे.
घाटकोपरमधल्या गौसिया चाळीवरील 2 ते 3 घरांवर दरड कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. ढिगाऱ्याखाली पाच ते सहा जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्नीशमन दल दाखल झालं असून मदतकार्य सुरु करण्यात आलं आहे. एनडीआरएफच्या तुकड्याही मदतकार्यासाठी पोहोचल्या असून मुंबई पोलिसांच्या तुकड्याही ज्या ठिकाणी दरड कोसळली तिथे पोहोचल्या आहेत. रात्रभर पडत असलेल्या पावसामुळे दरड कोसळल्याची माहिती प्राथमिक अंदाज व्यक्त करताना प्रशासनाने दिली आहे.
सोहेल अन्सारी आणि मोहम्मद अन्सारी अशी जखमी झालेल्या व्यक्तींची नावं असल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमींवर राजावडी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहेत. घटनास्थळी अडकलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांचा आक्रोश दिसून येत आहे. अंधार, किंकाळ्या, आक्रोश असं अंगावर काटा आणणारं चित्र इथं दिसतंय.
एल वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त अनिल जाधव यांच्या माहितीनुसार, दोन संशयित मृतदेह जवळच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. मृतांचा अधिकृत तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून पुढील माहितीची प्रतीक्षा आहे.
पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) गणेश शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "पावसामुळे घाटकोपर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील अशोकनगर भागात दरड कोसळण्याची घटना घडली आहे. आतापर्यंत दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून बचावकार्य सुरू आहे," अशी माहिती दिली.
तसेच, "येथे पोलीस कर्मचारी तसेच बचावकार्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पथके - ज्यामध्ये बीएमसी, एनडीआरएफ आणि इतर यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे - तैनात करण्यात आली आहेत. ही घटना पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. यात 4 ते 5 जण अडकल्याची शक्यता आहे," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.
डोंगाराचा एक मोठा कडा चाळीमधील घरांवर कोसळल्याचं दिसत आहे. घाटकोपर दरड प्रकरणाची सर्व माहिती घेतली, अशी माहिती महापौर ऋतू तावडे यांनी दिली असून त्या स्वत: घटनास्थळी जाऊन पहाणी करणार आहेत.
बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु असल्याची माहिती महापौरांनी दिली आहे. मात्र अरुंद गल्ल्यांमुळे बचाव कार्यामध्ये अडथळा येत असल्याचंही महापौरांनी सांगितलं आहे.