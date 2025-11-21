नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम
Tamhini Ghat Thar Accident Timeline: पोलिसांनी त्या रात्री ताम्हिणी घाटात काय घडलं याचा तपशील दिला आहे. या अपघातात सहा मित्रांचा संपूर्ण ग्रुप मृत्यूच्या दाढेत ढकलला गेला. नक्की या सहा जणांसोबत काय घडलं जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Nov 21, 2025, 09:37 AM IST
हादरवून टाकणाऱ्या ताम्हिणी घाटातील थार अपघाताचा घटनाक्रम समोर
मित्रांचा संपूर्ण ग्रूप संपला
कोकणातील पर्यटन आणि निसर्गसौंदर्य अनुभवण्यासाठी पुण्याहून निघालेल्या सहा तरुणांचा एका भीषण अपघातात मृत्यू झाला. पुणे उत्तम नगर येथून 17 नोव्हेंबर रोजी रात्रीचे सुमारास कोकणात महिंद्रा कंपनीची थार कार घेऊन कोकणात निघालेल्या तरुण पर्यटकांची गाडीला ताम्हिणी घाटातील कोंडेथर गावाजवळील अतिअवघड वळणावर 500 फूट खोल दरीत कोसळली.
थार कार 20 दिवसांपूर्वीच खरेदी केल्याची माहिती
22 वर्षीय प्रथमचा मृत्यू
पुनित शेट्टीचं निधन
कोपरेगावातील सहिलही दगावला
18 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू
ओंकारचं निधन
19 वर्षीय शिवाही गेला
कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले अन्...
पुण्यातील 18 ते 24 वयोगटातील सहा तरुण 17 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री पुण्याहून पर्यटनासाठी कोकणात येत होते. ताम्हिणी घाटातील कोंडेथर येथे उताराचा धोकादायक भाग असून या वळणावर लोखंडी संरक्षण कठडा बसवण्यात आला आहे. हा संरक्षित कठडा तोडून कार चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
सहाजण हरवल्याची तक्रार
मोबाईल कॉल न लागल्याने संशय तीव्र तरुणांचे नातेवाईक व मित्रांनी वारंवार फोन करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु या तरुणांकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने चिंतेचे सावट पसरले. अखेर पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यातील वारजे उत्तमनगर पोलीस ठाण्यात हे सहाजण हरवले असल्याची तक्रार पुणे शहर उत्तम नगर पोलीस ठाणे येथे 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी नोंदविण्यात आली.
ड्रोनच्या मदतीने शोध
19 नोव्हेंबरच्या रात्री माणगाव पोलिसांनी ताम्हिणी घाटात शोधमोहीम सुरू केली. तेव्हा एका अवघड वळणावर लोखंडी संरक्षण कठडा तुटलेला आढळला. ड्रोन उड्डाण केल्यानंतर घनदाट झाडीत थार कारचा एक भाग चमकताना दिसला व अपघात निश्चित झाला. रात्र झाल्याने तपास मोहीम थांबवावी लागली; मात्र 20 नोव्हेंबर रोजी सकाळी साडेसात वाजल्यापासून पुन्हा मोठ्या प्रमाणात रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आले.
पोलिसांनी काय सांगितलं?
दरीत उतरत जीवघेणा शोध
झाडीतून मृतदेहांपर्यंत पोहोचणे अवघड माणगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निवृत्ती बोऱ्हाडे, महामार्ग वाहतूक शाखेचे अधिकारी, माणगाव तहसीलदार व त्यांचे महसूल कर्मचारी, रोहा येथील सुनील तटकरे युवा प्रतिष्ठानचे समर्पण रेस्क्यू टीम, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन दल यांनी संयुक्तपणे 300 फुटांच्या दरीत उतरत जीवघेणा शोध सुरू केला. फोटोत दिसतंय त्याप्रमाणे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले.
दरीत उतरत जीवघेणा शोध
या मृतदेहाजवळ पोहोचण्यासाठी झाडे - झुडपे कापत रस्ता तयार करून, उंच दगडी तीव्र उतार पार करत रेस्क्यू टीम मृतदेहांपर्यंत पोहोचली. दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या दरम्यान दरीतील झाडा जुडपात विखुरलेल्या अवस्थेत सहाही तरुणांचे मृतदेह मिळाले. ते सर्व मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम रेस्क्यू ऑपरेशन सायंकाळी उशीरापर्यंत सुरु होतं.
गाडीचे भाग, मृतदेहांची जागा
दरीत सर्वत्र घनदाट झाडी असल्याने मानवी दृष्टी पोहोचणे अशक्य होत होते. ड्रोनच्या मदतीने गाडीचे भाग, मृतदेहांची जागा आणि उताराचा अंदाज घेण्यात आला, ज्यामुळे संपूर्ण ऑपरेशनला गती मिळाली. घटनेची माहिती मिळताच माणगाव तालुक्यातील नागरिक आणि पुणे इथून आलेले मृत तरुणांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी पोहोचले होते.
