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'त्याला पैसा आणि शरीर दोन्ही हवे होते...' इन्फ्लुएन्सरच्या मृत्यूनंतर शेवटच्या मुलाखतीत धक्कादायक खुलासा!

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 30, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:53 PM IST

पंजाबस्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर मनजीत कौरच्या हिचा 26 ऑगस्ट रोजी चंदीगडच्या पीजीआयमध्ये तिचा मृत्यू झाला. हे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

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3 जुलै रोजी रात्री उशिरा कथितरित्या अपहरण झालेली मनजीत मोरिंदामध्ये अत्यंत भाजलेल्या अवस्थेत आढळली. तिला एका झाडाला बांधून पेटवून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मागील काही दिवसांपासून पंजाब पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहे आणि या इन्फ्लुएन्सरचा मृत्यू कसा झाला अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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हा इन्फ्लुएन्सरने जवळपास 2 महिने मृत्यूशी झुंज देत होती, आता इन्फ्लुएन्सर मनजीत कौर हिच्या मृत्यूनंतर एक मुलाखत तिची समोर आली आहे यामध्ये तिने धक्कादायक उघड केले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मनजीत कौरने तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक दुःखद तपशील उघड केले आहेत, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.  मुलाखतीत मनजीत अत्यंत भावूक दिसत होती. तिने म्हटले होते की, आता तिचा कोणावरही विश्वास राहिला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मुलाखतीतमनजीत कौरतिने कोणाचेही नाव घेतले नाही, पण एका जवळच्या मैत्रिणीचा उल्लेख करत ती म्हणाली की, त्या माणसाला तिच्याकडून पैसे आणि शरीर दोन्ही हवे होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मनजीतच्या म्हणण्यानुसार, तिने त्या माणसाला दोन्ही दिले, पण असे असूनही, तिला त्या नात्यात अपेक्षित असलेली शांती मिळाली नाही. मनजीत म्हणाली की, त्या माणसाने तिच्यासोबत बसून सर्व गोष्टी स्पष्ट कराव्यात, जेणेकरून हा वाद मिटू शकेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मनजीतने असेही सांगितले की, ती अनेकदा एकटीच रडायची आणि तिच्या आयुष्यावर प्रेमाचा पूर्वीसारखा प्रभाव राहिला नव्हता. मनजीतच्या मृत्यूनंतर त्याची वक्तव्ये पुन्हा चर्चेत आली आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मुलाखतीत उल्लेख केलेल्या व्यक्तीचा सध्याच्या खून प्रकरणाशी काही संबंध आहे की नाही, हे अस्पष्ट आहे. पोलीस या बाजूने तपास करत आहेत की नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
manjeet kaur
entertainment news
marathi news

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