शोलेला 50 वर्षे पूर्ण; अमिताभ बच्चन नव्हे तर 'या' अभिनेत्याला मिळालेले सर्वाधिक मानधन
भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक 'शोले', दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांच्या दिग्दर्शनाखाली 15 ऑगस्ट 1975 रोजी प्रदर्शित झाला. दिग्गज कलाकारांचा समावेश असलेला हा चित्रपट या वर्षी सुवर्णमहोत्सवी म्हणजेच 50 वर्षांचा होत आहे.
Intern | Aug 12, 2025, 02:14 PM IST
1/9
sholey movie payments: पाच दशकांमध्ये बरेच काही बदलले, त्या काळातील तरुण कलाकार आज दिग्गज बनले आहेत. पण तुम्हाला माहीत आहे का, 'शोले'च्या कलाकारांना त्यावेळी किती मानधन देण्यात आले होते? विशेष म्हणजे, वीरूची भूमिका साकारणारे धर्मेंद्र हे सर्वाधिक मानधन घेणारे अभिनेते होते. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया भादुरी आणि अमजद खान असे मोठे कलाकार असूनसुद्धा, त्यांच्या मानधनाची रक्कम आजच्या तुलनेत खूपच कमी होती.
2/9
धर्मेंद्र
3/9
संजीव कुमार
4/9
अमिताभ बच्चन
5/9
अमजद खान
7/9
जया बच्चन
8/9
9/9