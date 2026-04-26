इंटीमेट सीन करताना कपड्याशिवाय शूटिंग, Kiss सीन करताना बाइट करायला...; बोल्ड अभिनेत्रीने सांगितलं सगळंच

बॉलिवूडमध्ये बोल्ड आणि इंटिमेट सीन कसे शूट केले जातात, याबद्दल प्रेक्षकांना नेहमी प्रश्न पडतो. या सगळ्याचा खुलासा एक बोल्ड अभिनेत्रीने केला आहे. ती सगळ्याच गोष्टींचा खुलासा केला आहे. 

Neha Choudhary | Apr 26, 2026, 01:54 PM IST
नेहाने सांगत होती की, दिग्दर्शक काम शिकवतात ही एक बाजू असली तरी दुसरीकडे त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंधही असतात. जेव्हा ती अभिनेत्री होती, तेव्हा कोणीही तिच्याकडून कोणतीही मागणी केली नाही. पण इंटिमसी कोऑर्डिनेटर झाल्यावर तिच्याकडून मागण्या करण्यात आल्यात. 

अभिनेत्री म्हणाली की, एका दिग्दर्शकाने मला या सगळ्या गोष्टी शिकवलं आहे. त्या व्यक्तीने मला दिग्दर्शकाच्या खुर्चीत बसवले आणि मग, युनिट निघून गेल्यावर तो मला म्हणाला, 'तू इंटिमसी कोऑर्डिनेटर आहेस, तुला सर्व सीन खूप चांगल्या प्रकारे माहित असली पाहिजेत. तू खऱ्या आयुष्यातही चांगली असली पाहिजेस. तू हॉटेल्समध्ये जायला पाहिजे.

नेहाने स्पष्ट केलंय की, इंटीमेट सीन शूट करताना कलाकारांची त्यासाठी संमती दर्शवणारा एक व्हिडीओ काढण्यात येतो. एखादे प्रमुख कलाकार तो सीन जोपर्यंत काढून टाकण्यास सांगत नाही तोपर्यंत, तो चित्रपटातून काढला जात नाही. 

नेहाने असं सांगितलं की, इंटिमेट सीन शूट करण्यापूर्वी काही अटी कलाकारांना सांगितल्या जातात. त्यातील काही अटी अशा असतात की, कलाकारांनी मांसाहार, कांदा किंवा लसूण खाण्यास मनाई असते. तर कलाकाराने आंघोळ करुन यावे. तसंच अत्तर लावावे आणि माउथ फ्रेशनर वापर करावा. 

किसिंग सीन करताना काही नियम असतात. नेहलने सांगितलं की, किस करताना जीभ एकमेकांना स्पर्श होता कामा नये. ओठांच्या भोवती किस घ्यावे. डीप किस किंवा बाइट करु नये. एवढंच नाहीतर कॅमेऱ्याच्या अँगलच्या मदतीने चीट किस शूट करण्यात येतो. रियर आयुष्यात अभिनेता अभिनेत्री कधी किस करत नाहीत. 

Gold Silver Prices Today: आजच्या सुट्टीला खरेदीला जायचं की नाही? जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

नऊ वर्षांत एकही हिट चित्रपट नाही, तरीही नेटवर्थ बघून व्हाल चकित; 12 वर्ष मोठ्या अभिनेत्रीसोबतच्या नात्यामुळे चर्चेत

Birthday Special: डॉक्टर होण्याचं स्वप्न बाजूला ठेऊन क्रिकेटची वाट; पण कोरोनामुळे थांबला खेळ

IPL 2026 : KL Rahul ने शतक झळकावल्यानंतर रेकॅार्ड बुकमध्ये नोंदवले नाव

