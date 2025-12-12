हिवाळ्यात बदाम भिजवून खावेत का? शरीर उबदार राहण्यासाठी किती बदाम खावेत?
बदाम हे वर्षभर सर्वाधिक खाल्ल्या जाणाऱ्या सुक्या मेव्यांपैकी एक आहे. तज्ज्ञ सांगतात बदाम खाण्याची एक योग्य पद्धत असून तरच आरोग्यास फायदा मिळतो. हिवाळ्यात शरीर उबदार ठेवण्यासाठी किती बदाम खावे आणि ते भिजवलेले खावेत की सुके जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Dec 12, 2025, 01:46 PM IST
थंडीच्या काळात बदाम खाल्ल्याने शरीरावर फायदेशीर परिणाम होतो. बदाम हे सर्वात पौष्टिक आणि ऊर्जा समृद्ध पर्यायांपैकी एक मानले जातात, म्हणूनच त्यांना सुपरफूडचा दर्जा देण्यात आला आहे. बदामांमध्ये व्हिटॅमिन ई, निरोगी चरबी, प्रथिने, फायबर, मॅग्नेशियम आणि शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला आतून मजबूत करतात.
हिवाळ्यातही बदाम भिजवणे फायदेशीर मानले गेले आहे. या ऋतूत चयापचय मंदावते आणि पचनक्रियेवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने पचनाच्या समस्या दूर होतात आणि चयापचय निरोगी राहतो. भिजवलेले बदाम त्यांच्यामध्ये असलेले सर्व पोषक घटक सक्रिय करतात, ज्यामुळे आपले शरीर हे पोषक घटक सहजपणे शोषून घेते.
