English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हिवाळ्यात बदाम भिजवून खावेत का? शरीर उबदार राहण्यासाठी किती बदाम खावेत?

बदाम हे वर्षभर सर्वाधिक खाल्ल्या जाणाऱ्या सुक्या मेव्यांपैकी एक आहे. तज्ज्ञ सांगतात बदाम खाण्याची एक योग्य पद्धत असून तरच आरोग्यास फायदा मिळतो. हिवाळ्यात शरीर उबदार ठेवण्यासाठी किती बदाम खावे आणि ते भिजवलेले खावेत की सुके जाणून घ्या.

Neha Choudhary | Dec 12, 2025, 01:46 PM IST
twitter
1/10

महाराष्ट्रासह देशात थंडीचा जोर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शरीर उबदार राहावे यासाठी खाद्यपदार्थांवर भर दिला जातो. खासकरुन सुका मेवा खाल्ला जातो. 

twitter
2/10

या ऋतूमध्ये शरीर उबदार ठेवण्यासाठी लोकरीचे कपडे परिधान केल्यामुळे शरीर गरम राहण्यास मदत होते. 

twitter
3/10

तसंच शरीरातील अंतर्गत उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी, आले, लसूण, गूळ, तीळ, शेंगदाणे, सुकामेवा, हळद असलेले दूध आणि सूप यासारखे उबदार पदार्थ खाण्यावर भर दिला जातो.   

twitter
4/10

हे पदार्थ चयापचय वाढवतात, रक्ताभिसरण सुधारतात आणि थंडी दरम्यान रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यास फायदेशीर ठरतात. योग्य कपडे आणि उबदार पदार्थांचे संयोजन थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. 

twitter
5/10

थंडीच्या काळात बदाम खाल्ल्याने शरीरावर फायदेशीर परिणाम होतो. बदाम हे सर्वात पौष्टिक आणि ऊर्जा समृद्ध पर्यायांपैकी एक मानले जातात, म्हणूनच त्यांना सुपरफूडचा दर्जा देण्यात आला आहे. बदामांमध्ये व्हिटॅमिन ई, निरोगी चरबी, प्रथिने, फायबर, मॅग्नेशियम आणि शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला आतून मजबूत करतात.

twitter
6/10

तुम्ही तुमच्या आहारात बदाम अनेक प्रकारे समाविष्ट करू शकता जसे की भिजवलेले, सुके, पावडरच्या स्वरूपात किंवा दुधात मिसळून खाऊ शकतात.  

twitter
7/10

दररोज 10- 12 बदाम खाल्ल्याने शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळते, पचन सुधारते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते, ज्यामुळे शरीर दिवसभर सक्रिय राहते.

twitter
8/10

उन्हाळ्यात लोक रात्रभर बदाम पाण्यात भिजवून सकाळी सोलून काढा. थंडीच्या काळात लोक बदाम सुके खाणे पसंत करतात. आता प्रश्न असा पडतो की हिवाळ्यामध्ये सुके बदाम खाल्ल्याने शरीराला उष्णता मिळते का? बदाम खाल्ल्याने शरीराला कसा फायदा होतो?

twitter
9/10

हिवाळ्यातही बदाम भिजवणे फायदेशीर मानले गेले आहे. या ऋतूत चयापचय मंदावते आणि पचनक्रियेवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने पचनाच्या समस्या दूर होतात आणि चयापचय निरोगी राहतो. भिजवलेले बदाम त्यांच्यामध्ये असलेले सर्व पोषक घटक सक्रिय करतात, ज्यामुळे आपले शरीर हे पोषक घटक सहजपणे शोषून घेते.

twitter
10/10

हिवाळ्यात दररोज 10 -15 बदाम खाल्ल्याने शरीर नैसर्गिकरित्या आतून उबदार राहते आणि आजारी पडण्याचा धोकाही कमी होतो. (Disclaimer वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित

पुढील अल्बम

Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित

Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित

Egg: उकडलेलं अंड की ऑम्लेट? कोण देत जास्त प्रोटीन? उत्तर तुम्हाला करेल आश्चर्यचकित 8
IT वाल्यांनाही लाजवेल इतकी 85 वर्षीय शरद पवारांची Monthly Salary; पगाराचा आकडा पाहिला का?

IT वाल्यांनाही लाजवेल इतकी 85 वर्षीय शरद पवारांची Monthly Salary; पगाराचा आकडा पाहिला का?

IT वाल्यांनाही लाजवेल इतकी 85 वर्षीय शरद पवारांची Monthly Salary; पगाराचा आकडा पाहिला का? 13
&#039;संजय दत्तला कानाखाली लगावली, केस पकडून ओढलं; IPS अधिकाऱ्याचा खुलासा; पाया पडून मागत होता माफी

'संजय दत्तला कानाखाली लगावली, केस पकडून ओढलं; IPS अधिकाऱ्याचा खुलासा; पाया पडून मागत होता माफी

'संजय दत्तला कानाखाली लगावली, केस पकडून ओढलं; IPS अधिकाऱ्याचा खुलासा; पाया पडून मागत होता माफी 12
Happy birthday Rajnikanth:अखेर कळलंच! &#039;हे&#039; आहे रजनीकांत यांच्या यशाचं आश्चर्यचकित करणारं रहस्य

Happy birthday Rajnikanth:अखेर कळलंच! 'हे' आहे रजनीकांत यांच्या यशाचं आश्चर्यचकित करणारं रहस्य

Happy birthday Rajnikanth:अखेर कळलंच! 'हे' आहे रजनीकांत यांच्या यशाचं आश्चर्यचकित करणारं रहस्य 8