Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /365 मुखी शिवलिंग असलेले महाराष्ट्रातील रहस्यमयी शिवमंदिर; 365 प्रकारचे हावभाव असलेले चेहरे

365 मुखी शिवलिंग असलेले महाराष्ट्रातील रहस्यमयी शिवमंदिर; 365 प्रकारचे हावभाव असलेले चेहरे

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 06, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:33 PM IST

365 शिवमुद्रा असलेले महादेवाचे मंदिर हे महाराष्ट्रातील नव्ह तर संपूर्ण भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर आहे. 

Solapur Bahumukhi Harihareshwar Temple :  श्रावण महिन्यात भगवान शंकाराची पूजा केली आहे. महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील हरिहरेश्वर मंदिर हे  महाराष्ट्रातील रहस्यमयी शिवमंदिर आहे. येथे 365 मुखी शिवलिंग आहे. श्रावणी सोमवारच्या निमित्ताने येथे हजारो भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होते. जाणून घेऊया या अनोख्या शिवलिंगा विषयी. 

1/9

महाराष्ट्रात एक सरहस्यमयी शिवमंदिर आहे.  या मंदिरात 365 मुखी शिवलिंग आहे. 

2/9

सोलापूरपासून 30 किलोमीटरवर भीमा व सीना नदीवरील संगमाजवळ हे अनोखे शिवमंदिर आहे. हे मंदिर अनोख्या शिवलिंगासाठी प्रसिद्ध आहे.   

3/9

मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेजवळील कुडल संगम गाव आहे. सोलापूर येथील हरिहरेश्वर मंदिर  लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. 

4/9

1996 मध्ये सोलापूरच्या एका महाविद्यालयीन प्राध्यापकाला उत्खनाना दरम्यान हरिहरेश्वर या शिवमंदिराच्या भूकुशीतून हे शिवलिंग सापडले.  

5/9

 11 व्या शतकातील हे शिवलिंग चार मीटर परिघाचे आणि मध्यभागी 117 मीटर उंचीचे आहे. याचे वजन 4.5 टन इतके आहे.  

6/9

 या शिवलिंगावर नऊ ओळींमध्ये शिवमुद्रा कोरण्यात आल्या आहेत. एकूण 365 शिवमुद्रा आहेत. 

7/9

 विशेष म्हणजे प्रत्येक शिवमुद्रेच्या चेहऱ्यावरील हावभाव हे वेगळे आहेत. वैज्ञानिक दृष्ट्या वर्षातील 365 दिवसांचे हे हावभाव आहेत. 

8/9

हरिहरेश्वर मंदिर हे एकमेव मंदिर आहे जिथे शंकर आणि विष्णू यांची एकत्र पूजा केली जाते.

9/9

या मंदिराची रचना, मुखमंडप, सभामंडप, दगडी प्रवेशद्वार पाहिले असता प्राचीन काळातील दिव्य शिववैभव संपन्नतेची छटा पहायला मिळते. 

 

TAGS:
Shravan Special
365 Mukhi Shivlinga
solapur
Bahumukhi Harihareshwar Temple
Maharashtra Tourism

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'पुस्तकांमधून मुघलांना काढण्यापूर्वी जेवणातून कबाब काढा...' ट्विंकल खन्नाच्या वक्तव्यामुळे नेटकरी संतापले!
2
3
4
5