/फक्त श्रावण महिन्यात भर समुद्रात अचानक प्रकट होते शिवलिंग; पुण्यापासून 141 KM अंतरावर वर्षातून एकदा दिसतो चमत्कार

महाराष्ट्रात एक चमत्कारिक शिवलिंग आहे. हे शिवलिंग फक्त श्रावण महिन्यात समुद्रात प्रकट होते.
किहीम बीच अलिबाग : श्रावण महिना हा हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र महिना मानला जातो. श्रावण महिन्यात शंकराची आराधना केली जाते. महाराष्ट्रात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण शिव मंदिर आणि शिवलिंग आहेत. असचं एक शिवलिंग आहे जे भर समुद्रात अचानक प्रकट होते. वर्षातून फक्त एकदाच श्रावण महिन्यात हा चमत्कार पहायला मिळतो. पुण्यापासून 141 KM अंतरावर हे शिवलिंग पहायला मिळते.
महाराष्ट्रात अनेक स्वयंभू शिवलिंग आहेत. गुहेत, खंदकात अशा अनेक ठिकाणी ही शिवलिंग आहेत. एक असं शिवलिंग आहे जे समुद्रात प्रकट होते.
कोकणातील समुद्र किनाऱ्यावर हा चमत्कार पहायला मिळतो. जिथे शिवलिंग प्रकट होते तो समुद्र किनारा मुंबईपासून 99 KM तर, पुण्यापासून 141 KM अंतरावर आहे.
कोकणातील अलिबाग येथील किहीम बीच वर अचानक समुद्रातून हे शिवलिंग प्रकट होते. समुद्राच्या पाण्यात अचानक हे शिवलिंग दिसते.
फक्त श्रावण महिन्यात या शिव लिंगाचे(Alibaug Shivlinga) दर्शन भाविकांना घेता येते. फक्त श्रावन महिन्यातच हे शिवलिंग प्रकट होते असले स्थानिक सांगतात.
श्रावण महिना सोडून बाकी इतर महिने हे शिवलिंग समुद्राच्या पाण्याखाली असते. वर्षातून एकदाच ते समुद्राच्या वर येते.
श्रावण महिन्यात या शिलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून भाविक येथे येतात. हे दगडी शिवलिंग आहे. या ठिकाणचे ग्रामस्थ श्रावण महिन्यात पूजा अर्चा करत. दरम्यान अनेक कार्यक्रम याठिकाणी आयोजित करण्यात येत असतात.
या शिवलिंगाचे दर्शन घेण्यासाठी आलेल्या भाविकांना समुद्राच्या भरती आणि अहोटीच्या वेळा पाहून येथे यावे लागते. कारण समुद्राला भरती असेल तर या शिवलिंगापर्यंत जाता येत नाही. यामुळे येथे येणाऱ्या भाविकांना भरती ओसरेपर्यंत थांबावे लागते.
किहीम समुद्राच्या ठिकाणी खांदेरी उंदेरी किल्ला देखील आहे. याठिकाणाला पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.