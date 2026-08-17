/कोकणातील सर्वात प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान; पिंडीभोवती फणा काढून बसलेला असतो नाग, जवळपास असतात अनेक साप

साप म्हंटल की सगळ्यांचीत बोबडी वळते. मात्र, कोकणात एक असं देवस्थान आहे तिथे शंकराच्या पिंडीभोवती अनेक साप आहेत.
Marleshwar Waterfall : श्रावण महिन्यात महादेवाची भक्ती केली जाते. यंदा श्रावण महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी नागपंचमी असा अनोखा योग जुळून आला आहे. महाराष्ट्रात महादेव अर्थात शंकराची अनेक मंदिर आहेत. कोकणात सर्वात प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान आहे. इथं शंकराच्या पिंडीभोवती नाग फणा काढून बसलेला असतो. इतकचं नाही तर याच्या आसपास अनेक साप देखील असतात. आसपास नाग आणि इतके साप असताना भविक दर्शन कसे घेतात असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो.
कोकणात एक असं मंदिर जिथं शंकाराच्या पिंडी भोवती नाग फणा काढून बसलेला असते. याच्या आसपास अनेक साप देखील असतात. कोकणातील हे सर्वात जागृत देवस्थान आहे. हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. हे धार्मिक पर्यटन स्थळ कोकणातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे.
मार्लेश्वर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आणि जागृत देवस्थान आहे. महाराष्ट्रच नाही तर देशभरातून भक्त येथे मार्लेश्वराच्या दर्शनासाठी येतात.
मार्लेश्वर देवस्थानसह मार्लेश्वर धबधबा देखील तितकाच लोकप्रिय आहे, धबधब्यासमोर एक खोल डोह आहे ज्याच्या खोलाची अद्यापही अंदाज आलेला नाही.
मार्लेश्वर हे घनदाट जंगलात डोंगरात दडलेले सुंदर पर्यटन स्थळ आहे. परिसरातील वनराई व शांतता या सुंदर धबधब्याच्या सुंदरतेत आणखी भर घालते.
श्रावण महिन्यात भक्त मोठ्या संख्येने मार्लेश्वराच्या दर्शनासाठी येतात. डोंगरात एका गुहेत मार्लेश्वराचे मंदिर आहे.
या गुहेतील शिवपिंडीच्या आसपास तसेच कपारींमध्ये अनेक साप दडलेले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर साप असूनही त्यांनी आजवर कोणत्याही भाविकाला दंश केल्याची घटना घडलेली नाही.
पावसाळ्यात सह्याद्रीच्या दगडातून हा फेसाळणारा धबधबा त्याच्याच नादात अगदी बेभान होऊन कोसळत असतो. सह्याद्रीच्या कातळातून सहस्त्र धारांनी फेसाळून वाहणारा धबधबा आपल्या नादमधुर ध्वनीने पर्यटकांना मोहून टाकतो.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात मार्लेश्वराचे मंदिर आहे. मार्लेश्वर नावानेच हे ठिकाण ओळखले जाते. मुंबई गोवा महामर्गावरुन प्रवास करुन येथे जाता येते.