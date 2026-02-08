English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : गण गण गणात बोते श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : 'गण गण गणात बोते' श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : श्री संत गजानन महाराज हे महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि थोर संत आहेत.'गण गण गणात बोते' हा त्यांचा मंत्र अतिशय लोकप्रिय आहे.गजानन महाराजांचा 148 वा प्रकटदिन सोहळा आहे. 8 फेब्रुवारी रोजी महाराजांचा प्रकट दिन म्हणून साजरा केला जातो या दिवशी आपल्या जवळच्यांना पाठवा प्रकट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 

Dakshata Thasale | Feb 08, 2026, 10:39 AM IST
1/10

गणी गण गणात बोते...

2/10

शेगावमध्ये प्रकट झाला अवलिया नाव त्याचे गजानन,कोणी म्हणे आहे दत्तरुपी तर कोणी म्हणे साक्षात भगवान श्रीगणेश गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

3/10

गजानन महाराजांची काय सांगावी थोरवी भक्त सारे आजही नाम त्यांचे गिरवी गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

4/10

भक्तिमार्गाने मिळवता येतो ईश्वर हाच संदेश दिला महाराजांनी जन्मभर गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

5/10

'गण गण गणात बोते' मंत्र हाच कायम देत होते भक्ती करा दिखावा नको हेच महाराज सांगत होते गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

6/10

शेगावमध्ये लीला केल्या महाराजांनी कोणी म्हणे वेडा तर कोणी अवलिया अवडंबर नाही सेवाभाव शिकवला महाराजांनी कायम भक्तिमार्ग अवलंबला ​गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

7/10

गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबाला खूप शुभेच्छा. तुमच्यावर महाराजांची कायम कृपा राहो हीच त्यांच्या चरणी प्रार्थना..!

8/10

पिठलं भाकरी आवडे चिलीम कायम ओढे दिगंबर रूपातील गजानन महाराज भक्तांना आपलेसे करे गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

9/10

पिठलं भाकरी आवडे चिलीम कायम ओढे दिगंबर रूपातील गजानन महाराज भक्तांना आपलेसे करे गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

10/10

शेगावचा राजा भक्तांचा कैवारी साथ देतो भक्तांना पावलोपावली गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या शुभेच्छा !

