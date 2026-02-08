Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : 'गण गण गणात बोते' श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !
Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : श्री संत गजानन महाराज हे महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि थोर संत आहेत.'गण गण गणात बोते' हा त्यांचा मंत्र अतिशय लोकप्रिय आहे.गजानन महाराजांचा 148 वा प्रकटदिन सोहळा आहे. 8 फेब्रुवारी रोजी महाराजांचा प्रकट दिन म्हणून साजरा केला जातो या दिवशी आपल्या जवळच्यांना पाठवा प्रकट दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
Dakshata Thasale | Feb 08, 2026, 10:39 AM IST
