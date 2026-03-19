श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिनी मनात कोणताही किंतु-परंतू न ठेवता 'अशी' करा स्वामीसेवा!

20 मार्च रोजी श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन साजरा केला जाणार आहे. यावेळी अचूक आणि मनोभावे स्वामीसेवा कशी करावी हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 19, 2026, 04:12 PM IST
श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिनी स्वामीसेवा कशी कराल?

Shree Swami Samarth Prakat Din 2026 Swami Seva Tips In Marathi

Shree Swami Samarth Prakat Din 2026: चैत्र शुद्ध द्वितीयाच्या शुभ मुहूर्तावर 20 मार्च रोजी श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिन साजरा केला जातो. स्वामीभक्तांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. यादिवशी स्वामींची भक्तीभावाने सेवा करावी आणि त्यात कोणतीही कमी राहू नये अशी सर्वांचीच इच्छा असते. यावेळी स्वामीसेवा कशी करावी याबाबत सदर बातमीतून जाणून घेऊया.   

लवकर उठून स्नान करा

श्री स्वामी समर्थ प्रकट दिनाच्या दिवसाच्या सकाळी लवकर उठून स्नान करा. त्यानंतर 'श्री स्वामी समर्थ' मंत्राचा सतत जप करा.   

पिवळी फुले आणि हार अर्पण करा

ज्योतिषशास्त्रानुसार, यादिवशी पिवळा रंग अधिक शुभ मानला जातो. तुमच्या देवघरातील स्वामींच्या प्रतिमेला किंवा मूर्तीला पिवळी फुले आणि हार अर्पण करा. तसेच पिवळ्या रंगाची मिठाई किंवा गोड पदार्थाचा नैवेद्य दाखवा.   

श्री स्वामी समर्थ मंत्राचा जप करा

'श्री स्वामी समर्थ' या मंत्राचा किमान 108 वेळा जप करा. शक्य असल्यास अधिक वेळा करा.   

ग्रंथाचे पारायण करा

तसेच स्वामी चरित्र सारामृत या ग्रंथाचे पारायण करा. संपूर्ण ग्रंथ वाचणे शक्य नसेल तर त्यातील काही अध्याय वाचा.   

तारक मंत्राचा जप करा

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्राचे 3 ते 7 वेळा पठण करा. दिवसभर मनामध्ये स्वामींचे नामस्मरण करा.   

अन्नदान करा

भुकेल्यांना अन्नदान करणे ही एक पवित्र सेवा आणि सर्वश्रेष्ठ दान मानले जाते. गरजूंची मदत करणे हीच स्वामींची सर्वात प्रिय सेवा मानली जाते.   

पवित्र मनाने स्वामीसेवा करा

तसेच सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, स्वामीसेवा ही अत्यंत पवित्र मनाने आणि दृढ विश्वासाने करावी. यावेळी मनात कोणताही किंतु-परंतु ठेवू नका.   (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Private Employee Pension: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, किती मिळेल पैसा; सरकारी योजना नेमकी काय?

