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'स्टेडिअमवर तीन तास फक्त...', दुबळ्या जपानने कडवी झुंज दिल्यानंतर कर्णधार श्रेयसने कोणावर फोडलं खापर? म्हणाला 'फक्त 5 ओव्हर्स...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 22, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:03 PM IST

जपानविरोधातील टी-20 सामन्यात भारताचा फक्त दोन धावांनी विजय झाला. एकावेळी जपान भारताला नमवत इतिहास घडवणार अशी स्थिती निर्माण झाली होती. 

 

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सानो येथे झालेल्या रोमांचक 5 षटकांच्या टी-20 सामन्यात भारताने यजमान जपानवर दोन धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने जपानच्या खेळाडूंच्या उत्तम वृत्तीचे कौतुक केले आणि दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित या सामन्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. 

 

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भारत आणि जपान यांच्यात हा एकमेव टी-२० सामना झाला. पावसाचा व्यत्यय आल्याने हा सामना ५-षटकांचा करण्यात आला होता. जपानने गतविजेत्या भारतीय संघाला 32 वर 4 विकेट्स अशा धावसंख्येवर रोखले होते, परंतु शेवटच्या षटकात अक्षर पटेलने 8 धावांचा यशस्वी बचाव करत भारताला दोन धावांनी विजय मिळवून दिला. 

 

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श्रेयस अय्यरने सर्वाधिक 16 धावा केल्या, तर जपानच्या चार्ली हारा-हिन्झेने 17 धावांत 2 बळी घेतले आणि इब्राहिम ताकाहाशीने एक विकेट घेतली. अभिषेक शर्मा पहिल्याच चेंडूवर (गोल्डन डक) बाद झाला, तर संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांनाही फारशा धावा करता आल्या नाहीत.

 

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33 धावांचा पाठलाग करताना जपानची अवस्था 7 वर 2 विकेट्स अशी झाली होती, पण त्यानंतर केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग आणि बेंजामिन इटो-डेव्हिस यांनी डाव सावरला. वॉशिंग्टन सुंदरने चौथ्या षटकात काडोवाकी-फ्लेमिंगला (१२ धावा) बाद केले, ज्यामुळे जपानला शेवटच्या सहा चेंडूंमध्ये आठ धावांची गरज होती.

 

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त्यानंतर अक्षर पटेलने संयम राखत जपानला 30-3 धावांवर रोखले आणि भारतासाठी दोन धावांनी निसटता विजय निश्चित केला. वॉशिंग्टनने दोन बळी घेतले आणि तो भारताचा सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला.

 

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सामन्यानंतर बोलताना, अय्यरने भारत आणि जपान या दोन्ही संघांचे कौतुक केले. "सर्वप्रथम, भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दोन्ही देशांचे अभिनंदन. आमचा प्रवास खूप मोठा होता. आम्हाला येथे (स्टेडियमवर) पोहोचायला तीन तास लागले. हा सामना आयोजित केला गेल्यामुळे चाहते खूप उत्साहित होते. जरी हा सामना पाच षटकांचाच होता, तरीही आम्हाला खेळायला मिळाले याचा मला आनंद आहे", असं तो म्हणाला. 

 

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"एकंदरीत, हा एक रोमांचक सामना होता आणि त्यांनीही उत्कृष्ट कामगिरी केली. जबाबदारीसोबत दबाव येतो आणि मला दबावाखाली खेळायला आवडते... मला हे नेहमीच आवडते. एका वेळी एक पाऊल पुढे टाकणे, [आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या ठिकाणी] जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर मानके निश्चित करणे आणि तिथून पुढे कसे जायचे ते ठरवणे," असे अय्यर सामन्यानंतरच्या सादरीकरण सोहळ्यात म्हणाला.

 

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अय्यरने सांगितले की, चेंडूला मिळणारा टर्न आणि बदलत्या गतीमुळे या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे कठीण होते; त्यामुळे भारताने प्रत्येक चेंडूची गुणवत्ता पाहून त्यानुसार खेळण्यावर आणि एकेरी-दुहेरी धावा (सिंगल्स आणि डबल्स) काढण्यावर भर दिला. त्याने जपानच्या खेळाडूंच्या वृत्तीचे कौतुक केले आणि सांगितले की, या आव्हानात्मक खेळपट्टीवर खेळल्यामुळे भारताला चांगला सराव मिळाला.

 

TAGS:
Indian Cricket
shreyas iyer
japan

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