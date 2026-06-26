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ओमराजे निंबाळकर आणि श्रीकांत शिंदेंनी नवस फेडला? 11 किमी चालत घेतलं तिरुपतीचं दर्शन

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 26, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:08 PM IST

ठाकरे गटातून बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेते गेलेले धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर व खासदार श्रीकांत शिंदे देवदर्शनासाठी तिरुपती बालाजीला पोहोचले होते.  

 

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ठाकरे गटातून बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेते गेलेले धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर व खासदार श्रीकांत शिंदे देवदर्शनासाठी तिरुपती बालाजीला पोहोचले होते.  

 

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श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे यांनी तिरुपती ते तिरूमला डोंगरापर्यंत 11 किलोमीटर चालत चालत मध्यरात्री देवदर्शन घेतलं. 

 

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त्यानंतर सर्वांनी विजयवाडा येथील कन्यका देवीचे दर्शन घेत देवीलाही साकडे घातले. 

 

चंद्रहार पाटील यांची पोस्ट5/8

चंद्रहार पाटील यांची पोस्ट

पैलवान चंद्रहार पाटील यांनी पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. 25 जून रोजी तिरुपती बालाजी (आंध्रप्रदेश) येथे दर्शनासाठी रात्री 10 ते 2.30 वाजेपर्यंत 3800 पायऱ्या चढून जवळ पास 11 किलोमीटरचे अंतर चालत पार केले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह आम्ही सर्वांनी चालत जाऊन पहाटे दर्शन घेतले, अशी माहिती चंद्रहार पाटील यांनी दिली आहेत 

 

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मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी दोन्ही नेते तिरुपती बालाजीच्या दर्शनाला पोहोचले. 

 

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श्रीकांत शिंदे आणि ओमराजे निंबाळकर यांचं संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात नाव आहे. 

 

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मुंबई, पुणे, तिरुपती आणि विजयवाडा असा त्यांनी प्रवास केला. 

 

TAGS:
Shrikant Shinde
Omraje Nimbalkar
tirupati balaji

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