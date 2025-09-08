English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
26 व्या वर्षी शुभमन गिल एवढ्या कोटींचा मालक, आलिशान घर आणि कार कलेक्शन पाहून डोळे फिरतील

Shubman Gill Networth : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर आणि युवा फलंदाज असलेला शुभमन गिल आज 8 सप्टेंबर रोजी त्याचा 26 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेला शुभमन आज भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने इंग्लंड दौऱ्यात भारताचा टेस्ट कर्णधार म्हणून चांगली कामगिरी केली. गिल 26 व्या वर्षी क्रिकेट सह इतर गोष्टींमधूनही कोट्यवधींची कमाई करतो तेव्हा शुभमनच्या एकूण संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात. 

Sep 08, 2025
शुभमन गिलचा जन्म हा 8 सप्टेंबर 1999 मध्ये पंजाबमध्ये झाला. लहानपणापासूनच त्याला क्रिकेटची आवड होती आणि त्याच्या कुटुंबाने ही आवड हेरून त्याला प्रोत्साहन दिलं. आज शुभमन गिलला टीम इंडियाचा 'फ्यूचर स्टार' असं म्हटलं जातं. 

शुभमन गिलला क्रिकेटर बनवण्यासाठी त्याचे वडील लखविंदर सिंह यांचा मोठा हात होता. ते सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये युवा गोलंदाजांना म्हणायचे की जो कोणी गिलला आउट करेल त्याला ते 100 रुपये देतील. 

शुभमन गिलला पहिल्यांदा 2018 मध्ये आयपीएलचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं होतं. त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळताना आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं.   

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शुभमन गिलची एकूण संपत्ती 30 ते 32 कोटी रुपयांची आहे. त्याच्या कमाईतील मोठा भाग हा बीसीसीआय सॅलरी, आयपीएल कॉन्ट्रॅक्ट आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून येतो. 

शुभमन गिलकडे बीसीसीआयचं ग्रेड ए कॉन्ट्रॅक्ट असून त्याला वर्षातून 5 कोटी रुपये मिळतात. तसेच त्याला प्रत्येक टेस्ट, वनडे आणि टी20 सामन्यासाठी वेगळी फी मिळते. 

शुभमन गिल हा सध्या आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सचा कर्णधार असून त्याला आयपीएल 2025 सीजनसाठी 16.50 कोटींना रिटेन करण्यात आलं होतं. ब्रँड एंडोर्समेंट्सबाबत बोलायचं झालं तर गिलकडे Nike, CEAT, Gillette सारखे मोठे ब्रँड्स आहेत. 

शुभमन गिलचे आलिशान घर पंजाबमधील फिरोजपूर येथे आहे. ते अतिशय सुंदरपणे डिझाइन केलेलं असून यात आधुनिक लाकडी फर्निचर, सजावटीच्या वस्तू आणि सोयी सुविधांनी सुसज्ज आहे.

शुभमन गिलकडे अनेक आलिशान गाड्यांचं कार कलेक्शन असून यात जवळपास 80 लाखांची Range Rover Velar, 90 लाखांची Mercedes Benz E350, महिंद्रा थार इत्यादींचा समावेश आहे. 

