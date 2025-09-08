26 व्या वर्षी शुभमन गिल एवढ्या कोटींचा मालक, आलिशान घर आणि कार कलेक्शन पाहून डोळे फिरतील
Shubman Gill Networth : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर आणि युवा फलंदाज असलेला शुभमन गिल आज 8 सप्टेंबर रोजी त्याचा 26 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेला शुभमन आज भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठी कामगिरी करत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने इंग्लंड दौऱ्यात भारताचा टेस्ट कर्णधार म्हणून चांगली कामगिरी केली. गिल 26 व्या वर्षी क्रिकेट सह इतर गोष्टींमधूनही कोट्यवधींची कमाई करतो तेव्हा शुभमनच्या एकूण संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Sep 08, 2025, 02:22 PM IST
