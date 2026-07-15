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गिलच्या दुखापतीमुळे टीम इंडियाची चिंता वाढली, भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार का?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 15, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:55 PM IST

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये काही तासात दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्याला सुरुवात होणार आहे, या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलच्या फिटनेसची चिंता संघाला कायम आहे. 

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टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये होणार बदल

पहिल्या सामन्यातील विजयामुळे उत्साहित झालेला भारतीय संघ गुरुवारी कार्डिफमध्ये इंग्लंडविरुद्ध दुसरा एकदिवसीय सामना खेळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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गिलची पहिल्या सामन्यात प्रभावी कामगिरी

बर्मिंगहॅममध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताच्या सहा गडी राखून झालेल्या विजयात गिलने 80 धावा केल्या होत्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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शुभमन गिलला स्नायूच्या दुखापत

या सामन्यात शुभमन गिलला स्नायूच्या दुखापतीमुळे त्याला मैदान सोडावे लागले होते. तो लवकर बरा व्हावा अशी भारताला आशा असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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शुभमन गिलच्या दुखापतीबद्दल चिंता

अलीकडच्या काळात तंदुरुस्तीच्या समस्यांमुळे गिलला मैदान सोडावे लागण्याची ही पहिली वेळ नाही. गेल्या वर्षी कोलकाता येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यादरम्यान गिल मैदानाबाहेर गेला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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जसप्रीत बुमराहची प्रभावी गोलंदाजी

भारतासाठी एक मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे, 2026च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतर प्रथमच 50 षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने शानदार कामगिरी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदरची दमदार खेळी

अष्टपैलू खेळाडू अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या फॉर्ममध्ये परतल्याने संघ व्यवस्थापनही खूश असेल. मागील सामन्यातील विजयानंतर, गिलने संकेत दिले होते की संघ व्यवस्थापन परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या संयोजनांचा प्रयोग करेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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गिलची दुखापत

भारतीय संघ प्रार्थना करत असेल की असे पुन्हा घडू नये, कारण संघाला कर्णधार आणि आघाडीचा फलंदाज म्हणून त्याची नितांत गरज आहे. गिलचा सलामीचा साथीदार, रोहित शर्मा, याला तंदुरुस्तीची कोणतीही समस्या नाही, परंतु संघ व्यवस्थापन निश्चितपणे त्याच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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दुसऱ्या सामन्यात गोलंदाजांना मदत मिळणार

सोफिया गार्डन्सची खेळपट्टी अनेकदा चांगली उसळी आणि वेग देते, ज्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना संधी मिळते. त्यामुळे, भारत गुरनूर ब्रारच्या जागी डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगचा संघात समावेश करू शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11

शुभमन गिल सामना न खेळल्यास इशान किशनला संघात सामील केले जाऊ शकते. श्रेयस अय्यर (कर्णधार), इशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वॅाशिंग्टंन सुंदर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह,  गुरनुर ब्रार. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
team india
Shubman Gill
Ind vs Eng
Indian cricket team
shreyas iyer

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