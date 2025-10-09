Shukra Gochar 2025 : शुक्र कन्या राशीत प्रवेश; 5 राशीच्या लोकांना नवीन नोकरी आणि संपत्ती दुप्पट वाढ
Venus Transit in Virgo 2025 : संकष्टी चतुर्थी आणि करवा चौथच्या आधी संपत्तीचा कारक शुक्राने कन्या राशीत प्रवेश केला आहे. शुक्रच्या या गोचरमुळे शुक्रादित्य राजयोगाची निर्मिती झाली आहे. हा योग पाच राशीच्या लोकांसाठी अतिशय भाग्यशाली सिद्ध होणार आहे.
Neha Choudhary | Oct 09, 2025, 03:29 PM IST
वृषभ रास
तुमचे व्यावसायिक जीवन उत्तम राहणार आहे. तुमच्या उपक्रमांमधून भरपूर नफा मिळणार आहे. तुमचे सहकारी तुम्हाला पाठिंबा देणार आहेत. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना एखाद्या प्रकल्पातून नफा मिळणार आहे. तुमच्या प्रयत्नांचे वरिष्ठांकडून कौतुक होणार आहे. विविध व्यावसायिक प्रयत्नांमधून वाढलेल्या उत्पन्नामुळे, तुम्ही तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहात. भविष्यासाठी संपत्ती जमा करण्यात यश मिळणार आहे. तुमच्या नातेसंबंधांना वचनबद्धतेने पुढील स्तरावर नेण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. या काळात तुमचे विचार खूप प्रगतीशील असणार आहे.
मिथुन रास
या लोकांसाठी शुक्राचे संक्रमण तुमचा अधिकार वाढवेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला चांगले समजून घेणार आहेत. या काळात, तुमचे सहकारी आणि वरिष्ठांसोबतचा तुमचा परस्पर विश्वास आणि समजूतदारपणा मजबूत होणार आहे. नवीन मालमत्ता मिळवणे आणि नवीन मालमत्ता मिळवणे यामुळे नफ्याच्या संधी प्राप्त होणार आहे. तुमचे वैयक्तिक जीवन प्रगतीशील असेल, तुमच्या वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये शांती आणि समृद्धी येणार आहे. तुम्हाला एकमेकांसोबत दर्जेदार वेळ घालवण्याची, परस्पर समजूतदारपणा आणि खुल्या संवादाद्वारे विद्यमान वाद सोडवण्याची संधी मिळणार आहेत.
सिंह रास
या राशीच्या लोकांसाठी, शुक्राच्या संक्रमणामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होणार आहे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ तुम्हालाही मिळणार आहे. कामाच्या बाबतीत, तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला उदार प्रशंसा प्राप्त होणार आहे. त्यांच्या पाठिंब्याने आणि विश्वासाने वैयक्तिक संबंध देखील पूर्वीपेक्षा अधिक समाधानकारक असणार आहे. तुमचे सहकारी आणि वरिष्ठ तुमच्या कामाची खूप प्रशंसा होणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारणार आहे. या काळात अहंकारी वर्तन टाळण्याचा सल्ला देण्यात येतो.
