English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्‍य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ

Hproscope 13 January 2026 : दैत्यांचे गुरू आणि धन-समृद्धीचे दाता शुक्र ग्रह १३ जानेवारी २०२६ रोजी गोचर करून मकर राशीत प्रवेश करणार आहेत. दुसऱ्याच दिवशी १४ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रहांचा राजा सूर्यही मकर राशीत प्रवेश करेल आणि त्याच दिवशी मकर संक्रांति सण साजरा होईल. या काळात शुक्र आणि सूर्याची मकर राशीत युती होऊन “शुक्रादित्य राजयोग” तयार होईल.

Nov 20, 2025, 05:46 PM IST
twitter

Hproscope 13 January 2026 : दैत्यांचे गुरू आणि धन-समृद्धीचे दाता शुक्र ग्रह १३ जानेवारी २०२६ रोजी गोचर करून मकर राशीत प्रवेश करणार आहेत. दुसऱ्याच दिवशी १४ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रहांचा राजा सूर्यही मकर राशीत प्रवेश करेल आणि त्याच दिवशी मकर संक्रांति सण साजरा होईल. या काळात शुक्र आणि सूर्याची मकर राशीत युती होऊन “शुक्रादित्य राजयोग” तयार होईल.

1/10

13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्‍य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ

Shukraditya Raja Yoga on January 13, 2026, these zodiac signs will get financial benefits

twitter
2/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

दैत्यांचे गुरू आणि धन-समृद्धिचादाता शुक्र ग्रह  13 जानेवारी 2026 रोजी गोचर करून मकर राशित प्रवेश करणार आहे.   

twitter
3/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

त्यात दुसऱ्या दिवशी 14 जानेवारी 2026 रोजी ग्रहांचा राजा सूर्य गोचर करून  मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. या दिवशी मकर संक्रांती साजरी केली जाणार आहे.  

twitter
4/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

या दोन्ही ग्रहांच्या युतीमुळे शक्तिशाली ' शुक्रादित्य राजयोग'  तयार होणार आहे.  

twitter
5/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

 वृषभ राशीच्या जातकांना हा राजयोग करिअर आणि व्यवसायात मोठा लाभ आणि धनलाभ देईल.  

twitter
6/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

वृषभ राशीला नोकरीत पदोन्नती, पगारवाढ, नवे जॉब ऑफर किंवा व्यवसायात नवे ऑर्डर मिळू शकतात.  

twitter
7/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

 तुळ राशीच्या लोकांना भौतिक सुख-सुविधा, वाहन-मालमत्ता खरेदी आणि गुंतवणुकीतमध्ये लाभ होण्याची शक्यता आहे.   

twitter
8/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

 मकर राशीला या राजयोगाचा सर्वाधिक फायदा होईल; सुख-शांती आणि समृद्धीत प्रचंड वाढ होईल.  

twitter
9/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

 मकर राशीच्या अविवाहितांचे  लग्न ठरू शकते, थांबलेली कामे  पूर्ण होतील.  

twitter
10/10

भविष्य 13 जानेवारी 2026

Horoscope 13 january 2026

 कला, ग्लॅमर, फॅशन, सौंदर्य क्षेत्राशी संबंधित मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेष शुभ आणि यशस्वी ठरेल.  

twitter
पुढील
अल्बम

CM Salary: सर्वाधिक पगार मिळणारा मुख्यमंत्री कोणत्या राज्याचा? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

पुढील अल्बम

CM Salary: सर्वाधिक पगार मिळणारा मुख्यमंत्री कोणत्या राज्याचा? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

CM Salary: सर्वाधिक पगार मिळणारा मुख्यमंत्री कोणत्या राज्याचा? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

CM Salary: सर्वाधिक पगार मिळणारा मुख्यमंत्री कोणत्या राज्याचा? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर? 10
लाडक्या बहि‍णींना आता मिळणार 18000 रुपये, कसे आणि कुठे मिळणार पैसे? योजनेबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती

लाडक्या बहि‍णींना आता मिळणार 18000 रुपये, कसे आणि कुठे मिळणार पैसे? योजनेबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती

लाडक्या बहि‍णींना आता मिळणार 18000 रुपये, कसे आणि कुठे मिळणार पैसे? योजनेबद्दल जाणून घ्या A to Z माहिती 9
दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं...

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं...

दिवसा ढगांची चादर, रात्री चांदण्यांचं कोंदण; मुंबईहून साडेतीन तासाच्या अंतरावर आहेत ही स्वप्नातली गावं... 8
घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात &#039;या&#039; शुभ गोष्टी नक्की करा

घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा

घरात शांतता अन् आयुष्यात स्थैर्य हवंय? तर मार्गशीर्षात 'या' शुभ गोष्टी नक्की करा 10