13 जानेवारी 2026 रोजी शुक्रादित्य राजयोग, या राशींना होणार धनलाभ
Hproscope 13 January 2026 : दैत्यांचे गुरू आणि धन-समृद्धीचे दाता शुक्र ग्रह १३ जानेवारी २०२६ रोजी गोचर करून मकर राशीत प्रवेश करणार आहेत. दुसऱ्याच दिवशी १४ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रहांचा राजा सूर्यही मकर राशीत प्रवेश करेल आणि त्याच दिवशी मकर संक्रांति सण साजरा होईल. या काळात शुक्र आणि सूर्याची मकर राशीत युती होऊन “शुक्रादित्य राजयोग” तयार होईल.
