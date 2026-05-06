  • Gold Silver Prices Today: चांदीच्या दरात 6000 रुपयांपेक्षा जास्त, तर सोन्याच्या दरात 2000 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे दर

Gold Silver Prices Today 6 May: सोने आणि चांदी यांच्या दरांमध्ये सतत चढ उतार होताना दिसत आहे. आजचा सोन्या-चांदीचा भाव काय आहे हे जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | May 06, 2026, 11:06 AM IST
आजचा सोन्या-चांदीचा भाव

सोने आणि चांदी यांच्या दरांमध्ये 6 मे रोजी मोठी वाढ पाहायला मिळाली आहे. एमसीएक्स मार्केटमध्ये सोने आणि चांदी दोन्हीमध्ये जोरदार तेजी नोंदवली गेली असून, गुंतवणूकदारांचे लक्ष पुन्हा या मौल्यवान धातूंवर केंद्रित झाले आहे.  

एमसीएक्सवर ट्रेड

एमसीएक्सवर सोने सुमारे ₹1,967 ने वाढून ₹1,51,720 प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास पोहोचले आहे. त्याचवेळी चांदीमध्येही मोठी उसळी दिसली असून ती ₹6,181 ने वाढून सुमारे ₹2,50,497 प्रति किलोवर ट्रेड होत आहे.   

चांदीमध्ये मोठे चढउतार

विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांत चांदीमध्ये मोठे चढउतार दिसले. दोन दिवसांत ₹10,100 ने घट झाली होती, तर त्याआधी दोन दिवसांत ती तब्बल ₹15,000 ने वाढली होती.  

सोने मजबूत दिसत आहे

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने मजबूत दिसत आहे. डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे सोने सुमारे 1% पेक्षा जास्त वाढून $4632 प्रति औंसच्या आसपास ट्रेड होत आहे. चांदीही सुमारे 2.49% ने वाढून $75.41 स्तरावर पोहोचली आहे.  

काही प्रमाणात स्थिरता आणि हलकी घसरण

स्थानिक सराफा बाजारात मात्र काही प्रमाणात स्थिरता आणि हलकी घसरण दिसून आली आहे. 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये ₹10 ते ₹1,700 पर्यंत बदल नोंदवला गेला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बेंगळुरू येथे 24 कॅरेट सोने साधारण ₹1,49,170 च्या आसपास आहे. तर चेन्नई मध्ये सोन्याचा दर सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ₹1,50,760 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे. जयपूर येथे हा दर सुमारे ₹1,49,320 आहे.  

चांदीच्या बाजारातही सतत हालचाल

चांदीच्या बाजारातही सतत हालचाल दिसते आहे. दिल्लीमध्ये चांदी सुमारे ₹2,54,900 प्रति किलोवर आहे. मुंबई आणि कोलकाता येथेही दर याच पातळीवर आहेत, तर चेन्नईमध्ये चांदी सर्वाधिक महाग असून ती ₹2,64,900 प्रति किलोपर्यंत पोहोचली आहे.  

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती

दरांमध्ये ही वाढ मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीमुळे झाली आहे. अमेरिकन डॉलर कमजोर झाल्याने सोन्याला आधार मिळाला आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे महागाईचा दबाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे व्याजदर जास्त काळ उच्च राहणार नाहीत, अशी बाजारात अपेक्षा आहे.  

अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य शांतता करार

याशिवाय अमेरिका आणि इराण यांच्यात संभाव्य शांतता कराराबाबतच्या चर्चेमुळेही बाजारात सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळण्यास सुरुवात केल्याने सोने-चांदीच्या किमतींना पुन्हा आधार मिळत आहे.  

Petrol Diesel Price: 'या' शहरात मिळतंय सर्वात स्वस्त इंधन! महाराष्ट्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पाहा

