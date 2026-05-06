Gold Silver Prices Today: चांदीच्या दरात 6000 रुपयांपेक्षा जास्त, तर सोन्याच्या दरात 2000 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे दर
Gold Silver Prices Today 6 May: सोने आणि चांदी यांच्या दरांमध्ये सतत चढ उतार होताना दिसत आहे. आजचा सोन्या-चांदीचा भाव काय आहे हे जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | May 06, 2026, 11:06 AM IST
आजचा सोन्या-चांदीचा भाव
एमसीएक्सवर ट्रेड
चांदीमध्ये मोठे चढउतार
सोने मजबूत दिसत आहे
काही प्रमाणात स्थिरता आणि हलकी घसरण
स्थानिक सराफा बाजारात मात्र काही प्रमाणात स्थिरता आणि हलकी घसरण दिसून आली आहे. 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये ₹10 ते ₹1,700 पर्यंत बदल नोंदवला गेला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बेंगळुरू येथे 24 कॅरेट सोने साधारण ₹1,49,170 च्या आसपास आहे. तर चेन्नई मध्ये सोन्याचा दर सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ₹1,50,760 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत पोहोचला आहे. जयपूर येथे हा दर सुमारे ₹1,49,320 आहे.
चांदीच्या बाजारातही सतत हालचाल
