अथांग समुद्रात दोन डोंगराच्या मधून जाते बोट, आपल्या महाराष्ट्रतही आहे 'बाली', सेम टू सेम तसचं सुदर लोकेशन
बालीला टक्कर देणारा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर समुद्र किनारा.
Sindhudurg Nivati Beach Bali Point : परदेशात फिरायला जायचे म्हंटल की व्हिसा, पासपोर्ट, विमानाचा प्रवास सगळ्याचे नियोजन करावे लागते. मात्र, आपल्या महाराष्ट्रात अनेक सुंदर पर्यटनस्थळ आहेत. जिथे फिरताना फॉरेनचा अनुभव येतो. असाच एक सुंदर समुद्र किनारा बालीला टक्कर देतोय. विशेष म्हणजे या समुद्र किनाऱ्यावर बाली नावाचा एक पाईंट आहे. हा पाईंट सेम टू सेम बाली सारखा आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील बाली पाईंट नेमका आहे तरी कुठे?