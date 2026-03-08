English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अथांग समुद्रात दोन डोंगराच्या मधून जाते बोट, आपल्या महाराष्ट्रतही आहे बाली, सेम टू सेम तसचं सुदर लोकेशन

अथांग समुद्रात दोन डोंगराच्या मधून जाते बोट, आपल्या महाराष्ट्रतही आहे 'बाली', सेम टू सेम तसचं सुदर लोकेशन

बालीला टक्कर देणारा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर समुद्र किनारा.   

Vanita Kamble | Mar 08, 2026, 11:21 PM IST
Sindhudurg Nivati Beach Bali Point :  परदेशात फिरायला जायचे म्हंटल की व्हिसा, पासपोर्ट, विमानाचा प्रवास सगळ्याचे नियोजन करावे लागते. मात्र, आपल्या महाराष्ट्रात अनेक सुंदर पर्यटनस्थळ आहेत. जिथे फिरताना फॉरेनचा अनुभव येतो. असाच एक सुंदर समुद्र किनारा बालीला टक्कर देतोय. विशेष म्हणजे या समुद्र किनाऱ्यावर बाली नावाचा एक पाईंट आहे. हा पाईंट सेम टू सेम बाली सारखा आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील बाली पाईंट नेमका आहे तरी कुठे?

बाली हा देश सुंदर समुद्र किनाऱ्यांसाठी लोकप्रिय आहे. पण, तुम्हाला आहे का आपल्या महाराष्ट्रातही एक बाली नावाचा एक सुंदर पाईंट आहे. इथं फिरताना आपण खरोखर बालीमध्ये फिरतोय अस वाटेल. बोटीत बसून समुद्राच्या लाटांवर स्वार इथलं सुंदर निसर्गसौंदर्य पाहताना तुम्हाला विश्वासच बसणार ही ही सुंदर ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात आहे.   

महाराष्ट्रातील हा सुंदर बाली पाईंट आपल्या कोकणात आहे. हा बाली पाईंट सध्या चांगलाच लोकप्रिय झाला आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आवडतं डेस्टिनेशन म्हणजे वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती बंदर. येथेच हा पाईंट आहे. 

 स्वच्छ निळेशार पाणी आणि पांढऱ्या रंगाची मऊ वाळू असणारा निवती बीच पर्यटकांना भुरळ घालतोय. हा संपूर्ण परिसर फिरण्यासाठी येथे  खास बोट राइड्स देखील उपलब्ध  आहेत.  

येथेच हा बाली पाईंट आहे. येथे बोटातून फिरताना जेव्हा बोट दोन डोंगरांच्या मधून जाते तेव्हा प्रत्यक्षात बालीत फिरत असल्यासारखा फिल येतो. 

निवती बीचवर पर्यटक डॉल्फिन पाहण्यासाठी देखील येतात. वॉटर स्पोर्ट्स, डॉल्फिन दर्शन यासह सुदर सनसेट पाहण्यासाठी येतात. गोल्डन रॉक हे देखील प्रमुख आकर्षण आहे.   

मुंबईहून कोकण रेल्वेने कुडाळ रेल्वे स्टेशनला उतरावे लागते. पुण्याहून प्रवास करणार असाल तर कोल्हापूर गगनबावडा मार्गे कुडाळ असा प्रवास करावा लागेल. मालवण शहरापासून निवती बीच अंतर साधारण 28-30 किलोमीटर आहे.  

 राहण्यासाठी होम स्टे आणि खाण्यासाठी मासे आणि लोकल फूड मिळते. यामुळे कोकणच्या संस्कृतीह लज्जतदार जेवणाचाही आस्वाद घेता येतो. (फोटो सौजन्य - Psycho Prashil)  

