Marathi News
  • कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले; 23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता संपूर्ण गाव निर्मनुष्य झाले

कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले; 23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता संपूर्ण गाव निर्मनुष्य झाले

वायंगणी गावच्या गावपळणीला 23 फेब्रुवारीला पासून सुरुवात झाली आहे.  ग्रामदेवते सोबत ग्रामस्थही पळून गेले आहेत. 

Vanita Kamble | Feb 24, 2026, 10:59 PM IST
Sindhudurg Waigani Village Gaavpalan Ritual : 23 फेब्रुवारीला दुपारी तीन नंतर सुमारे दिड दोन हजार लोकवस्तीचे नेहमी गजबजलेले वायंगणी गाव  संपूर्ण पणे निर्मनुष्य झाले.  तीन दिवस तीन रात्री गजबज वाढणार आहे ती वायंगणी गावच्या वेशीबाहेर.  3 वर्षातून एकदा या गावचे लोक गाव सोडून गावाबाहेर पळून जातात.  यामागे वर्षानुवर्षे चावत आलेली जुनी प्रथा आहे. 

कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले आहेत.  23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता गाव संपूर्ण रिकामे झाले आहे. या गावचे लोक 3 दिवस गावाबाहेरच राहणार आहेत. 3 वर्षातून एकदा या गावचे लोक गाव सोडून गावाबाहेर पळून जातात.

उत्तर रात्री ग्रामदेवता गावच्या वेशीबाहेरील नियोजित स्थळी नेल्यानंतर  वायंगणी गावच्या  गावपळणीला सोमवारी दुपार पासून सुरुवात झाली आहे. मिळेल त्या वाहनाने तर काही जण गुराढोरांसह आपल्या घरदार बंद करून घराला माडाच्या झावळांचे झाप बांधून  वायंगणी गावच्या वेशीबाहेर पळून जात होते.  

श्री देव रवळनाथाच्या हुकूमावरून दर तीन वर्षांनी वायंगणी गावची ही अनोखी देवपळण व गावपळण परंपरा पाळली जात आहे. सोमवारी पहाटेच देवपळण  झाल्यावर सकाळपासूनच ग्रामस्थांनी पाळीव जनावरे, कोंबड्या वेशीबाहेर नेण्यासाठी गडबड सुरू केली होती. मिळेल त्या वाहनात बसून उत्साहाने वेशीबाहेर जाण्यासाठी वायंगणी ग्रामस्थांची गडबड सुरू होती. गावपळणीसाठी ठरविलेल्या वेळे आधीच सकाळीच निम्मे गाव खाली झाले होते. ज्या वाडीला लगतच्या गावची जी वेस जवळ पडते त्या भागात ग्रामस्थ निसर्गाच्या सानिध्यात झोपड्या उभारुन राहिले आहेत.

चिंदर सडेवाडी, आचरा, तोंडवळी,हडी भागात ग्रामस्थ पळून जाताना दिसत होते. या गावपळणीची सुरुवात तीन वर्षे पुर्ण झाल्यावर गावपळणीचे वर्ष आल्यावर वायंगणी गावची डाळपस्वारी करून  ग्रामदेवतांचे तरंग रवळनाथ मंदिरात आल्यावर गावपळणीची आठवण ग्रामस्थांना  करून देतात. त्या नंतर श्री देव रवळनाथाच्या  हुकूमावरून गावबैठकीत पर्वांपार सुरू असलेल्या प्रथेप्रमाणे शिमगोत्सवाला चार दिवसाच्या अवधी असताना गाव भरेल अशा द्रूष्टीने गावपळणीची तारीख ठरवून गावपळण केली जाते.   

या बाबत बोलताना गावचे मानकरी सदानंद सावंत सांगतात चार दिवसांची डाळपस्वारी करून जेव्हा देव रवळनाथ मंदिरात म्हणजेच मांडावर येतात तेव्हा देव मानकरयांना गावपळणीची जाणीव करून देतात. त्यानंतर देवाला गावाच्या वतीने गावपळणीचा शब्द दिला जातो. यानंतर गावबैठकीत देवाचा कौल घेऊन पुन्हा गावमेळा घेऊन गावपळण,देवपळणीची तारीख निश्चित केली जाते.   

यंदा  23तारीखपासून गावपळण सुरु झाली आहे. गावपळणीच्या आदल्या दिवशी गांगो मंदिरात जाप करून हिर्ले सिमापार जाऊन चौकूर केला जातो. त्यानंतर रात्री दहा वाजता गावकरी मंडळी एकत्र येवून रवळनाथ मंदिरात झोपी जातात. उत्तर रात्री देवाची मुर्ती घेऊन कुणीही एकमेकांशी न बोलता चिंदर सडेवाडी येथील नियोजित स्थळी येवून चिंदर सडेवाडी येथील ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मुर्ती स्थानापन्न करत देवपळण करतात. तर दुपारनंतर गावपळणीला सुरुवात होऊन तीन नंतर गाव पूर्णपणे निर्मनुष्य होत असल्याचे सावंत सांगतात.

 तीन दिवस तीन रात्री पुर्ण झाल्यावर सडेवाडी येथे  देवाला कौल घेऊन गाव भरण्याचा हूकूम झाल्यास गुरुवारी  दुपारी नंतर पुन्हा वायंगणी गाव भरेल अशी माहिती दिली. या गावचे एकनाथ सावंत गावपळण म्हणजे तीन साली मर्यादा. सडेवाडी येथील नियोजित स्थळी जिथे देव ठेवला जातो तिथेच आमची वस्ती असते. रात्री विविध मनोरंजन कार्यक्रम सादर होत असतात.   

  वायंगणी ग्रामस्थ चंदू सावंत, हनुमंत प्रभू सांगतात पहाटेच देव वेशीबाहेर गेल्यानंतर गावातील आम्ही ग्रामस्थांची गुरेढोरे वेशीबाहेर नेण्यासाठी गडबड वाढली होती. सकाळ पासूनच गावात स्मशान शांतता जाणवत होती. एकंदरच वायंगणी गावची देवपळण गावपळणीमुळे लोक आता  श्री देव रवळनाथावर श्रद्धा ठेवून निसर्गाच्या सानिध्यात तीन दिवस तीन रात्री रमणार आहेत. 

झी 24 तास चे प्रतिनीधी उमेश परब यांनी प्रत्यक्ष वायंगणी गावाला भेट देऊन ही अनोखी परंपरा जाणून घेतली. 

