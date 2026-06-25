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Shehnaaz Gill: कपाळावर कुंकू, नववधूसारखा लूक; शहनाज गिलने गुपचूप लग्न केलं का? फोटो Viral

Published: Jun 25, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:10 PM IST

Shehnaaz Gill: ''पंजाबची कतरिना कैफ' म्हणून ओळखली जाणारी शहनाज गिल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नुकतेच तिने इन्स्टाग्रामवर काही फोटो शेअर केले ज्यामुळे नवीन चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

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Shehnaaz gill bride look

अभिनेत्री शहनाज गिल पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण ठरले आहे तिचे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले काही फोटो. पारंपरिक वधूच्या वेशात दिसलेल्या शहनाजच्या लूकने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले असून, तिने लग्न केल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.

 

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लग्नाबाबत अंदाज बांधण्यास सुरुवात

शहनाजने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर काही खास फोटो शेअर केली. या फोटोंमध्ये ती पारंपरिक पोशाखात, कपाळावर कुंकू, बिंदी आणि दागिन्यांसह नववधूसारखी सजलेली दिसत आहे. त्यामुळे अनेक चाहत्यांनी तिच्या लग्नाबाबत अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली.

 

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एका खास फोटोशूटची झलक

मात्र, प्रत्यक्षात ही लग्नाची नव्हे तर एका खास फोटोशूटची झलक आहे. प्रसिद्ध डिझायनर जोडी रिंपल आणि हरप्रीत यांच्या कलेक्शनसाठी शहनाजने हे ब्राइडल फोटोशूट केले आहे. अभिनेत्रीने या पोस्टला 'Divine' असे कॅप्शन दिले असून तिचा हा रॉयल अंदाज सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

 

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भावाच्या प्रतिक्रियेमुळे वाढला गोंधळ

शहनाजच्या या पोस्टवर तिचा भाऊ शहबाजने हार्ट इमोजी पोस्ट केला. त्यानंतर अनेक चाहत्यांनी लग्नाच्या चर्चांना आणखी हवा दिली. मात्र, शहनाजकडून लग्नाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

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लाखोंच्या पोशाखात दिसली शहनाज

या फोटोशूटमध्ये शहनाजने आयव्हरी रंगाचा पारंपरिक कलिदार ड्रेस परिधान केला आहे. त्यावर आकर्षक भरतकाम करण्यात आले असून जुमके, नेकलेस आणि पारंपरिक दागिन्यांनी तिचा लूक अधिक खुलून दिसत आहे. साधा बन हेअरस्टाइल, कपाळावरील बिंदी आणि कुंकू यामुळे ती अगदी नववधूसारखी दिसत आहे.

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चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

शहनाजच्या या फोटोंवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तिच्या सौंदर्याचे कौतुक केले असून काहींनी तिला "परफेक्ट ब्राइड" असेही संबोधले आहे.

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सध्या लग्नाचा विचार नाही?

काही दिवसांपूर्वीही शहनाजने पारंपरिक शरारा लूकमधील फोटो शेअर केले होते. अभिनय आणि इतर प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त असलेली शहनाज सोशल मीडियावरही सक्रिय असते. याआधी अनेक मुलाखतींमध्ये तिने सध्या लग्नाचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही तिचे नाव क्रिकेटपटू देवदत्त पडिक्कलसोबत जोडले जात असल्याच्या चर्चा अधूनमधून समोर येत असतात.

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सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत

दरम्यान, शहनाजचा हा नववधूचा अंदाज चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला असून तिचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत.

 

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