'एका कठीण काळातून जात आहे...' पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर अलका याज्ञिक यांची भावूक पोस्ट

Alka Yagnik Padma Bhushan Award: पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर सुप्रसिद्ध आणि दिगज्ज अभिनेत्री अलका याज्ञिक यांनी फारच भावुक करणारी एक पोस्ट केली आहे. त्या नेमक्या काय म्हणाल्या आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात....
ज्येष्ठ पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक यांना मंगळवारी राष्ट्रपती भवनात पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हा प्रतिष्ठेचा सन्मान स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत गेल्या दोन वर्षांतील कठीण काळाबद्दल मनोगत व्यक्त केले.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करताना अलका यांनी लिहिले की, गेली दोन वर्षे त्या सार्वजनिक जीवनापासून काहीशा दूर होत्या. कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होणे किंवा वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलणे त्यांनी टाळले होते. या काळात आरोग्याच्या गंभीर समस्यांशी सामना करत असताना चाहत्यांनी दिलेले प्रेम, शुभेच्छा आणि पाठिंबा यामुळेच धैर्य मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक असलेला पद्मभूषण स्वीकारताना त्यांच्या मनात कृतज्ञतेची भावना दाटून आली. हा सन्मान केवळ त्यांचाच नसून त्यांच्या आवाजावर प्रेम करणाऱ्या, त्यांच्या गाण्यांना पिढ्यान्पिढ्या जपणाऱ्या आणि प्रत्येक टप्प्यावर साथ देणाऱ्या चाहत्यांचाही असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अलका यांच्या मते, हा पुरस्कार केवळ त्यांच्या संगीत कारकिर्दीचा गौरव नाही, तर कठीण प्रसंगात आशा, प्रेम आणि धैर्य यांची ताकद किती मोठी असते याचीही जाणीव करून देणारा क्षण आहे. आता त्या हळूहळू पुन्हा सामान्य आयुष्याकडे परतण्याचा प्रयत्न करत असून हा सन्मान त्यांच्या पुनरागमनाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अलका याज्ञिक गेल्या दोन वर्षांपासून संगीतविश्वापासून दूर आहेत. त्यांना श्रवणक्षमतेशी संबंधित एक दुर्मिळ न्यूरोलॉजिकल आजार झाला असून त्यामुळे ऐकण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. उपचारादरम्यान त्यांना मोठ्या आवाजापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
काही वर्षांपूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर या आजाराबद्दल माहिती देताना सांगितले होते की, एका विमानप्रवासानंतर अचानक त्यांना ऐकू येणे कमी झाले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांना सेंसरिन्यूरल हिअरिंग लॉस असल्याचे निदान झाले. व्हायरल संसर्गामुळे उद्भवलेल्या या समस्येने त्यांच्या आयुष्यात अनपेक्षित वळण आणले.
त्या वेळी त्यांनी चाहत्यांना मोठ्या आवाजातील संगीत आणि हेडफोनचा अतिवापर याबाबत सावध राहण्याचाही सल्ला दिला होता. तसेच आरोग्य सुधारल्यानंतर या विषयावर अधिक सविस्तर बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.
आरोग्याशी सुरू असलेल्या संघर्षानंतर पद्मभूषणसारखा सर्वोच्च सन्मान मिळणे, अलका याज्ञिक यांच्यासाठी केवळ करिअरमधील यश नाही तर जिद्द, संयम आणि पुनरागमनाच्या आशेचाही मोठा सन्मान ठरला आहे.