अलका याज्ञिक यांच्यावर व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ का आली? गायिकेने स्वत: केला खुलासा, 'मला फार...'

Alka Yagnik Post: बॉलिवूड गायिका अलका याज्ञिक यांचा पद्म पुरस्कार स्विकारल्यानंतर व्हीलचेअरवर बसलेला एक व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी काळजी व्यक्त केली होती. त्यांना नेमकं काय झालं आहे याची चिंता चाहत्यांना सतावत आहे.
Alka Yagnik Post: ज्येष्ठ गायिका अलका याज्ञिक यांना 23 जून रोजी पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. अलका याज्ञिक तब्बल 2 वर्षांनी एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात आल्या होत्या.
अलका याज्ञिक यांचे पुरस्कार स्विकारतानाचे व्हिडीओ समोर आले. यावेळी त्यांना चालताना मदत घ्यावी लागत होती.
इतकंच नाही तर पुरस्कार स्विकारल्यानंतर त्या व्हीलचेअरवर बसलेल्या दिसल्या. हे पाहिल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीविषयी अनेक शंका उपस्थित होऊ लागल्या. त्यामुळे आता अलका याज्ञिक यांनीच त्यांना नेमकं काय झालं आहे? याची माहिती दिली आहे.
अलका याज्ञिक यांना ऐकण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. त्या 'सेन्सोरिन्यूरल हिअरिंग लॉस' (sensorineural hearing loss) या आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांनी यापूर्वी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपल्या प्रकृतीबद्दल चाहत्यांना माहिती दिली होती आणि त्यानंतर त्या प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहिल्या होत्या.
दीर्घ काळानंतर त्या 'पद्म पुरस्कार' सोहळ्यात पुन्हा सार्वजनिकरीत्या दिसल्या आणि त्यानंतर त्यांनी सर्वांचे आभार मानणारी एक पोस्ट शेअर केली.
अलका याज्ञिक यांनी पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, "तुमचे प्रेम, काळजी आणि शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद. कार्यक्रमातील माझ्या व्हिडिओंबद्दल चाहते चिंतेत आहेत. मला सर्वांना सांगायचे आहे की मी ठीक आहे आणि माझी प्रकृती सुधारत आहे. पद्म पुरस्कार सोहळ्याचा तो प्रदीर्घ आणि अविस्मरणीय दिवस असल्याने मी खूप थकले होते, म्हणूनच बाहेर पडताना मी व्हीलचेअरची विनंती केली होती."
"कृपया माझ्याबद्दल काळजी करू नका. मला खूप छान वाटत आहे आणि तुमच्या प्रार्थना व पाठिंब्याबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. या गोष्टी मला बळ देत आहेत. या सन्मानाबद्दल देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृह मंत्रालय यांचे मी मनापासून आभार मानते," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
अलका याज्ञिक प्रसिद्ध गायिका आहेत. 1990 च्या दशकात अनेक अत्यंत लोकप्रिय गाणी दिली आहेत. त्यांनी कुमार सानू आणि उदित नारायण यांसारख्या सह-गायकांसोबत अनेक सुपरहिट गाण्यांसाठी काम केले आहे.