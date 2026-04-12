Asha Bhosale : आशा भोसलेंचं 'ते' गाणं ज्यावर लागला बॅन! टीव्ही, रेडिओवर वाजवण्यास घातली होती बंदी

Asha Bhosale Song Dum Maro Dum Controversey : जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांनी जवळपास 12 हजारहून अधिक गाणी गायली आहेत. त्यांच्या आवाजाने अनेक गाणी अमर झाली. मात्र आशाताईंनी गायलेलं एक असं गाणं आहे ज्यावर बॅन लावण्यात आला होता. टीव्ही, रेडिओवर वाजवण्यास बंदी घातली गेली होती.   

Pooja Pawar | Apr 12, 2026, 07:17 PM IST
जेष्ठ गायिका आशा भोसले यांनी 20 भाषांमध्ये जवळपास 12 हजारहून अधिक गाणी गेली आहेत. 12 एप्रिल रोजी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 55 वर्षांपूर्वी आशा भोसले यांनी गायलेल्या एका गाण्याला दूरदर्शन आणि रेडिओवर बॅन करण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर कल्ट क्लासिकचा दर्जा देण्यात आला आणि आज ते गाणं त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय गाण्यांपैकी एक आहे.   

70 व्या दशकातील देव आनंद यांचा चित्रपट 'हरे रामा हरे कृष्णा' ने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली. या चित्रपटात एकापेक्षा एक जबरदस्त परफॉर्मन्स होते. यापैकीच एक गाणं होतं, 'दम मारो दम...' जे रिलीज होताच खूप प्रसिद्ध झालं, मात्र त्यानंतर त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली होती.   

1971 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'हरे रामा हरे कृष्णा' या चित्रपटातील 'दम मारो दम' या गाण्याने इतिहास रचला. आर.डी. बर्मन यांनी संगीत बद्ध केलेलं हे गाणं आशा ताईंनी गायलं होतं जे प्रदर्शित होताच रातोरात प्रसिद्ध झालं.   

'दम मारो दम' या गाण्यात ज्याप्रकारे जीनत अमानने हिप्पी कल्चर आत्मसात करत तिला नशा करत दाखवण्यात आलं होतं, त्यावरून मोठा वाद रंगला होता. लोकांनी या गाण्यामुळे अमली पदार्थांच्या सेवनाला प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप केला आणि त्यानंतर या गाण्यावर रेडिओ आणि टीव्हीवर लावण्यास बंदी घालण्यात आली.  

आशा भोसले यांचे 'दम मारो दम' हे गाणे वादात सापडले आणि त्यावर बंदी आली असली तरी, ते आजही एक बॉलीवूड क्लासिक मानले जाते. लोकांना आजही ते गाणे ऐकायला आणि त्यावर नाचायला आवडते.  

आशा भोसले यांनी हिंदी शिवाय 20 पेक्षा जास्त भारतीय आणि विदेशी भाषांमध्ये गाणी गायली. त्यांनी करिअरमध्ये 12,000 पेक्षा जास्त गाणी रेकॉर्ड केली.   

Rohit Sharma vs Virat Kohli : MI vs RCB सामन्यात कोणाचे पारडे जड आहे? ही आश्चर्यकारक आकडेवारी पाहा

Asha Bhosale : गायिका आशा भोसलेंचं शेवटचं गाणं आता कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही, फक्त चार ओळी होत्या शिल्लक

सचिन तेंडुलकरला मुलासारखं मानायच्या आशा भोसले, गायिकेने स्वतः सांगितलं होता किस्सा

Asha Bhosle Net Worth : सुरांची राणीसोबत होत्या 'बिझनेस क्वीन', भारतातील श्रीमंत गायिकांमध्ये आशा भोसलेंचा समावेश, किती होती संपत्ती?

