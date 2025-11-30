Photos: आधी कौतुक अन् नंतर मात्र... त्या ड्रेसने खळबळ; तिला पाहून अनेकांची 'सटकली'
Revealing Outfit On Stage: आधी साडीमध्ये आणि त्यानंतर ती ज्या ड्रेसमध्ये दिसली ते पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त करत तिच्यावर टीका केल्याचं दिसून आलं. ती आहे तरी कोण आणि लोकांनी काय म्हटलंय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 30, 2025, 12:36 PM IST
अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकी
शाही विवाह सोहळा सध्या वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत
अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली
डिझाइनर साडीने वेधलं लक्ष
न शोभणारा ड्रेस
45 मिनिटांचा परफॉरमन्स
अनेकांनी तिला ट्रोल केलं
अत्यंत घाणेरडा पेरहाव
टीकेच्या पोस्ट व्हायरल
