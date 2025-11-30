English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Photos: आधी कौतुक अन् नंतर मात्र... त्या ड्रेसने खळबळ; तिला पाहून अनेकांची 'सटकली'

Revealing Outfit On Stage: आधी साडीमध्ये आणि त्यानंतर ती ज्या ड्रेसमध्ये दिसली ते पाहून अनेकांनी संताप व्यक्त करत तिच्यावर टीका केल्याचं दिसून आलं. ती आहे तरी कोण आणि लोकांनी काय म्हटलंय पाहूयात... 

Swapnil Ghangale | Nov 30, 2025, 12:36 PM IST
1/10

अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकी

jenniferlopezudaipur

कोट्यवधींचं मानधन घेतल्यानंतरही तिने हे असे कपडे परिधान केल्याचं पाहून अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकी गेली आहे. ही महिला आहे तरी कोण? लोकांनी नेमकं काय म्हटलंय? हा कार्यक्रम कुठे झाला? नेमका गोंधळ काय? जाणून घेऊयात...

2/10

शाही विवाह सोहळा सध्या वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत

jenniferlopezudaipur

75 ते 80 कोटी रुपये खर्च करुन राजस्थानमधील उदयपूरमध्ये मागील आठवड्यात पार पडलेल्या एक शाही विवाह सोहळा सध्या वेगळ्याच कारणाने सोशल नेटवर्किंगवर चर्चेत आहे. हे लग्न होतं नेत्रा मंटेना आणि वामशी गदिराजू दोघांचं!

3/10

अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली

jenniferlopezudaipur

21 ते 23 नोव्हेंबरदरम्यान पार पडलेल्या या विवाह सोहळ्यामधील हळदी आणि मेहंदी समारंभ ताज लेक पॅलेसमध्ये, संगीत सिटी पॅलेसमध्ये आणि मुख्य सोहळा जगमंदिर आयलंड पॅलेसमध्ये पार पडला. लीला पॅलेसमधील रिसेप्शनला अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली. यामध्ये पाश्चिमात्य गायिका जेनिफर लोपेजचाही समावेश होता.   

4/10

डिझाइनर साडीने वेधलं लक्ष

jenniferlopezudaipur

मनीष मल्होत्राने डिझाइन केलेल्या साडीत अगदी भारतीय पेहरावामध्ये जेनिफर लोपेज दिसून आली.

5/10

न शोभणारा ड्रेस

jenniferlopezudaipur

आधी साडीत दिसलेल्या जेनिफर लोपेजने परफॉरमन्सच्या वेळी परिधान केलेल्या ड्रेसवरुन तिला ट्रोल करण्यात आलं. तिने परिधान केलेला ड्रेस हा कार्यक्रमामध्ये शोभून दिसणारा नसल्याचं अनेकांनी म्हटलं.

6/10

45 मिनिटांचा परफॉरमन्स

jenniferlopezudaipur

56 वर्षीय जेनिफर लोपेजने 45 मिनिटांचा परफॉरमन्स दिला. यामध्ये तिने तिची हिट गाणी ज्यामध्ये 'ऑन द फ्लोर'वगैरेसारखी गाणी गायली.  

7/10

अनेकांनी तिला ट्रोल केलं

jenniferlopezudaipur

जेनिफरने फारच तंग कपडे परिधान केल्याने अनेकांनी तिला ट्रोल केलं. "तिने हा असा स्ट्रीपरसारखा ड्रेस का घातला आहे?" असं एकाने विचारलं. तर अन्य एकाने, "पैसा असेल तर दर्जा असलाच पाहिजे असं काही नसतं," असा टोमणा मारलाय.

8/10

अत्यंत घाणेरडा पेरहाव

jenniferlopezudaipur

"भारतीय लग्नांसाठी हा अत्यंत घाणेरडा पेरहाव आहे. अगदी क्लासलेस म्हणता येईल असा," असं एकाने म्हटलं आहे. "अत्यंत वाईट... काय परिधान केलं आहे तिने नेमकं?" असं अन्य एकाने म्हटलंय. तर दुसऱ्याने, "तिला संस्कृतिक संदर्भाची काहीही कल्पना दिसत नाही," असं मत व्यक्त केलं आहे.  

9/10

टीकेच्या पोस्ट व्हायरल

jenniferlopezudaipur

जेनिफर लोपेजवर झालेल्या टीकेच्या पोस्ट व्हायरल होत असून अशीच ही एक पोस्ट वर दिसत आहे.  

10/10

अनेक सेलिब्रिटींची उपस्थिती

jenniferlopezudaipur

जेनिफरच्या भारतीय पेहरावाचं सर्वांनी जितकं कौतुक केलं तितकीच टीका तिच्या परफॉर्मन्सच्या ड्रेसवरुन झाली. या सोहळ्याला जेनिफरबरोबरच रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सेनॉन, जान्हवी कपूर, माधुरी दीक्षित, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर, बेट्टिना अँडरसन, राम चरन, नोरा फतेही सारखे कलाकारही या लग्नाला हजर होते. 15 फूट उंचीचा महालाच्या आकाराचा केक, रत्नांची थीम, फुलांची भव्य रचना ही या सोहळ्याची खासियत ठरली. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार) 

