Marathi News
Winter health care: हिवाळ्यात शिंगाडा खाल्ल्याने मिळतात 'हे' आरोग्यदायी फायदे!

Singhada For Winter Health: हिवाळ्यातील सुपरफूड शिंगाडा हा शरीराला नैसर्गिक उष्णता, व्हिटॅमिन सी आणि फायबर देतो तसेच सर्दी-खोकला, थकवा, बद्धकोष्ठता देखील दूर करतो.   

Dec 01, 2025, 06:31 PM IST
शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

हिवाळ्यात अनेक हंगामी फळे आणि भाज्या येतात. त्यापैकी शिंगाडा ही भाजी खाल्ल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. या भाजीचे सेवन भाजून किंवा उकडवून केले जाते.   

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाड्यात नैसर्गिक उष्णता देणारे घटक असतात. त्यामुळे थंडीमध्ये शरीराचं तापमान संतुलित ठेवायला मदत होते. यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्याप्रमाणात असतात, जे थंडीच्या दिवसात होणाऱ्या सर्दी-खोकल्यापासून बचाव करतात.  

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाडा पचायला हलका असतो आणि त्यातील फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते. बद्धकोष्ठता आणि पोटाच्या इतर समस्या होत नाहीत.   

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाड्याची भाजी जटिल कार्बोदकांचा उत्तम स्रोत आहे. त्यामुळे शिंगाडा खाल्ल्याने दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. थकवा येणे, सुस्ती येणे, अशक्तपणा वाटणे या समस्यांपासून आराम मिळतो. उपवासात याच कारणाने अनेकजण शिंगाड्याचे सेवन करतात.    

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाड्यात मोठ्या प्रमाणात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम असतात. त्यामुळे हाडे आणि सांधे मजबूत राहतात. ज्यांना हाडे दुखी आणि सांधे दुखीच्या समस्या आहेत त्यांनी शिंगाड्याचे सेवन आवर्जून करायला हवे.  

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

या भाजीमध्ये चरबीचे प्रमाण कमी असते आणि फायबर जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे पटकन भूक लागत नाही आणि वजन वाढत नाही. तुम्ही डाएट करत असाल तर सॅलेडमध्ये या भाजीचा वापर करू शकता.  

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाड्यामध्ये असलेल्या पोटॅशियममुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते. हृदयाच्या समस्या असलेल्या व्यक्तिंनी शिंगाड्याचे सेवन केले पाहिजे.  

शिंगाडा खाण्याचे फायदे

Water chestnut For Winter Health

शिंगाडा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असलेला अन्नपदार्थ आहे. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तिंसाठी अगदी योग्य आहार आहे. तसेच या भाजीत लोह, झिंक, फॉस्फरस असते ज्यामुळे  शरीराची एकूण ताकद आणि प्रतिकारशक्ती टिकून राहते.  

