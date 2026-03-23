SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?
SIP Calculation: 25 वर्षाचा राहुल आणि 35 वर्षाचा अमित या दोघांनी एसआयपी गुंतवणूक केलीय. पण यात एकजण कसा पुढे राहतो? एक कसा मागे राहतो? हे दोन मित्रांच्या उदाहरणातून हे समजून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Mar 23, 2026, 12:52 PM IST
SIP Calculation: आजकाल अनेक तरुण विचार करतात – “सध्या सॅलरी कमी आहे, खर्च जास्त आहे, गुंतवणूक तर ३५-४० वर्षांनंतर मोठ्या रकमेने करू.” पण हा विचार तुम्हाला करोडों रुपयांचा तोटा देऊ शकतो. द25 वर्षाचा राहुल आणि 35 वर्षाचा अमित या दोघांनी एसआयपी गुंतवणूक केलीय. पण यात एकजण कसा पुढे राहतो? एक कसा मागे राहतो? हे दोन मित्रांच्या उदाहरणातून हे समजून घेऊया.
दोन मित्रांची कहाणी
राहुल आणि अमित दोघेही २५ वर्षांच्या वयात नोकरीला लागले. राहुलने लगेचच विचार केला – “भविष्य सुरक्षित करायचे असेल तर आत्तापासून छोटी गुंतवणूक सुरू करू.” त्याने दरमहा ₹१५,००० SIP सुरू केली. अमित मात्र उलट विचार करत होता – “आता बाईक, आयफोन, सुट्टीचा आनंद घेऊ. ३५ वर्षांनंतर मोठ्या सॅलरीतून मोठे पैसे गुंतवू.” त्याने १० वर्षे खर्च केले आणि मग ₹४५,००० SIP सुरू केली.
सरासरी १२% वार्षिक परतावा
राहुलची कहाणी
राहुलने २५ वर्षांच्या वयापासून ३५ वर्षे (म्हणजे ६० पर्यंत) ₹१५,००० दरमहा गुंतवले. एकूण त्याने जेबातून काढलेले पैसे फक्त ₹६३ लाख (१५,००० × १२ × ३५). पण कंपाउंडिंगमुळे हे पैसे वाढत गेले. १२% परताव्याने त्याचे एकूण निधी (कॉर्पस) ₹८.२६ कोटी झाले! यातलं ₹७.६३ कोटी हे नफा आहे. म्हणजे दररोज फक्त ₹५०० गुंतवूनही तो ८ कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती कमावतो. कारण त्याला ३५ वर्षांचा पूर्ण काळ मिळाला. पहिल्या १० वर्षांतच त्याचे पैसे इतके वाढले की नंतरचे वर्षे त्यांना ‘स्नोबॉल’ सारखे गती देतात. हे सोप्या शब्दात सांगायचे तर – पैसे पैसे कमावतात, ते पुन्हा पैसे कमावतात!
अमितची कहाणी
अमितने ३५ वर्षांच्या वयात ₹४५,००० SIP सुरू केली, म्हणजे राहुलपेक्षा तीन पट जास्त! त्याला फक्त २५ वर्षे (६० पर्यंत) मिळाली. एकूण जेबातून काढलेले पैसे ₹१.३५ कोटी (४५,००० × १२ × २५). १२% परताव्याने त्याचे एकूण निधी ₹७.६६ कोटी झाले. यातलं ₹६.३१ कोटी नफा. अमितला वाटले होते की “मी जास्त पैसे गुंतवतो म्हणून मी जिंकणार.” पण उशीर केल्यामुळे त्याचे पैसे वाढण्यासाठी फक्त २५ वर्षे मिळाले. पहिल्या १० वर्षांत राहुलने जे पैसे वाढवले, ते अमित कधीच गाठू शकला नाही.
दोघांची तुलना
निकाल काय?
का लवकर सुरुवात जिंकते?
कंपाउंडिंग म्हणजे व्याजावर व्याज. पहिल्या वर्षी पैसे वाढतात, दुसऱ्या वर्षी ते वाढलेले पैसे पुन्हा वाढतात. राहुलच्या पहिल्या १० वर्षांत (२५ ते ३५) त्याचे पैसे इतके मोठे झाले की ते ‘बेस’ बनले. नंतरचे २५ वर्षे या बेसवर भारी नफा देतात. अमितला हे १० वर्षे मिळालेच नाहीत. स्नोबॉल इफेक्ट असा आहे – छोटा चेंडू डोंगरावरून घरंगळला की तो मोठा होतो. उशीर केल्याने हा चेंडू लहान राहतो. १२% परतावा सामान्य गणितासारखा नाही, तो ‘एक्सपोनेंशियल’ वाढतो. म्हणून लहान वयात छोटी SIPही करोडपती बनवते!
