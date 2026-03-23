English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 वर्षाचा राहुल आणि 35 वर्षाचा अमित या दोघांनी एसआयपी गुंतवणूक केलीय. पण यात एकजण कसा पुढे राहतो? एक कसा मागे राहतो? हे दोन मित्रांच्या उदाहरणातून हे समजून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Mar 23, 2026, 12:52 PM IST
twitter
1/9

SIP Calculation: आजकाल अनेक तरुण विचार करतात – “सध्या सॅलरी कमी आहे, खर्च जास्त आहे, गुंतवणूक तर ३५-४० वर्षांनंतर मोठ्या रकमेने करू.” पण हा विचार तुम्हाला करोडों रुपयांचा तोटा देऊ शकतो. द25 वर्षाचा राहुल आणि 35 वर्षाचा अमित या दोघांनी एसआयपी गुंतवणूक केलीय. पण यात एकजण कसा पुढे राहतो? एक कसा मागे राहतो? हे दोन मित्रांच्या उदाहरणातून हे समजून घेऊया. 

twitter
2/9

दोन मित्रांची कहाणी

राहुल आणि अमित दोघेही २५ वर्षांच्या वयात नोकरीला लागले. राहुलने लगेचच विचार केला – “भविष्य सुरक्षित करायचे असेल तर आत्तापासून छोटी गुंतवणूक सुरू करू.” त्याने दरमहा ₹१५,००० SIP सुरू केली. अमित मात्र उलट विचार करत होता – “आता बाईक, आयफोन, सुट्टीचा आनंद घेऊ. ३५ वर्षांनंतर मोठ्या सॅलरीतून मोठे पैसे गुंतवू.” त्याने १० वर्षे खर्च केले आणि मग ₹४५,००० SIP सुरू केली. 

twitter
3/9

सरासरी १२% वार्षिक परतावा

दोघेही इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवत होते, ज्यात सरासरी १२% वार्षिक परतावा (CAGR) मिळतो. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे ठरले. आता प्रश्न आहे – कोण जिंकणार? हे गणित ‘सामान्य गणित’ नव्हे, तर ‘कंपाउंडिंग’ (संचयी व्याज) च्या जादूवर आधारित आहे. लवकर सुरू केलेला छोटा पैसा वेळेच्या मदतीने मोठा होतो!

twitter
4/9

राहुलची कहाणी

राहुलने २५ वर्षांच्या वयापासून ३५ वर्षे (म्हणजे ६० पर्यंत) ₹१५,००० दरमहा गुंतवले. एकूण त्याने जेबातून काढलेले पैसे फक्त ₹६३ लाख (१५,००० × १२ × ३५). पण कंपाउंडिंगमुळे हे पैसे वाढत गेले. १२% परताव्याने त्याचे एकूण निधी (कॉर्पस) ₹८.२६ कोटी झाले! यातलं ₹७.६३ कोटी हे नफा आहे. म्हणजे दररोज फक्त ₹५०० गुंतवूनही तो ८ कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती कमावतो. कारण त्याला ३५ वर्षांचा पूर्ण काळ मिळाला. पहिल्या १० वर्षांतच त्याचे पैसे इतके वाढले की नंतरचे वर्षे त्यांना ‘स्नोबॉल’ सारखे गती देतात. हे सोप्या शब्दात सांगायचे तर – पैसे पैसे कमावतात, ते पुन्हा पैसे कमावतात!

twitter
5/9

अमितची कहाणी

अमितने ३५ वर्षांच्या वयात ₹४५,००० SIP सुरू केली, म्हणजे राहुलपेक्षा तीन पट जास्त! त्याला फक्त २५ वर्षे (६० पर्यंत) मिळाली. एकूण जेबातून काढलेले पैसे ₹१.३५ कोटी (४५,००० × १२ × २५). १२% परताव्याने त्याचे एकूण निधी ₹७.६६ कोटी झाले. यातलं ₹६.३१ कोटी नफा. अमितला वाटले होते की “मी जास्त पैसे गुंतवतो म्हणून मी जिंकणार.” पण उशीर केल्यामुळे त्याचे पैसे वाढण्यासाठी फक्त २५ वर्षे मिळाले. पहिल्या १० वर्षांत राहुलने जे पैसे वाढवले, ते अमित कधीच गाठू शकला नाही.

twitter
6/9

दोघांची तुलना

चला, दोघांची तुलना करू:  राहुल: वय २५, SIP ₹१५,०००, एकूण गुंतवणूक ₹६३ लाख, ६० वर्षी ₹८.२६ कोटी   अमित: वय ३५, SIP ₹४५,०००, एकूण गुंतवणूक ₹१.३५ कोटी (राहुलपेक्षा ₹७२ लाख जास्त!), ६० वर्षी ₹७.६६ कोटी

twitter
7/9

निकाल काय?

राहुलने अमितला ₹६१ लाख जास्त निधी कमावला! नफ्यात तर ₹१.३३ कोटी फरक! अमितने जास्त पैसे घातले तरीही हरला. हे दाखवते की ‘किती पैसे’ नव्हे, तर ‘किती वर्षे’ महत्त्वाचे. लवकर सुरू केल्याने वेळ तुमचा मित्र होतो.

twitter
8/9

का लवकर सुरुवात जिंकते?

कंपाउंडिंग म्हणजे व्याजावर व्याज. पहिल्या वर्षी पैसे वाढतात, दुसऱ्या वर्षी ते वाढलेले पैसे पुन्हा वाढतात. राहुलच्या पहिल्या १० वर्षांत (२५ ते ३५) त्याचे पैसे इतके मोठे झाले की ते ‘बेस’ बनले. नंतरचे २५ वर्षे या बेसवर भारी नफा देतात. अमितला हे १० वर्षे मिळालेच नाहीत. स्नोबॉल इफेक्ट असा आहे – छोटा चेंडू डोंगरावरून घरंगळला की तो मोठा होतो. उशीर केल्याने हा चेंडू लहान राहतो. १२% परतावा सामान्य गणितासारखा नाही, तो ‘एक्सपोनेंशियल’ वाढतो. म्हणून लहान वयात छोटी SIPही करोडपती बनवते!

twitter
9/9

यातून काय शिकण्यासारखं?

आज ₹१५,००० ची SIP करणे उद्या ₹४५,००० SIP करण्यापेक्षा कितीतरी चांगली आहे. उशीर म्हणजे तोटा हे समिकरण आहे. तरुण असताना छोटी रक्कमही वेळेच्या जादूने करोडो बनवते. आज पगार कमी असेल तरी ₹५००-१००० पासून सुरू करा. SIP, म्युच्युअल फंड, इक्विटीमध्ये गुंतवा. १२% परतावा मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ धीर धरा. हे गणित तुमच्या मुलांच्या, तुमच्या स्वप्नांच्या भविष्यासाठी आहे. आजच SIP सुरू करा, उद्या पश्चाताप करू नका!

twitter
पुढील
अल्बम

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

पुढील अल्बम

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

GK: रेल्वे ट्रेनमध्ये पाण्याच्या टाक्या कुठे असतात? 99 टक्के लोकांना नसेल माहिती!

2177 किलोमीटरच्या प्रवासाला 2,30,85,80,00,00,000 रुपये खर्च! काय आहे सहा देशांना जोडणारा भव्य रेल्वे प्रकल्प

Weekly Numerology : 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी पैसा अन् प्रगतीचा, पण या लोकांनी अनावश्यक वाद टाळा, 1 ते 9 मूलांकासाठी कसा आहे हा आठवडा?

