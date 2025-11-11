English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
44 लाख SIP झाल्यायत बंद, का थांबवतायत गुंतवणूक? कारण ऐकून व्हाल शॉक!

असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाच्या डेटानुसार, गुंतवणूकदार आता त्यांच्या एसआयपी खाती मोठ्या प्रमाणात बंद करत आहेत.

Pravin Dabholkar | Nov 11, 2025, 02:33 PM IST
SIP Closure million SIPs have been closed why investors are stopping their investments

SIP Discontinuation: म्युच्युअल फंडातील सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) हे सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी एक सोपी आणि विश्वासार्ह पद्धत आहे. दरमहा थोडी रक्कम गुंतवून दीर्घकाळात मोठा परतावा मिळवण्याची ही योजना गेल्या काही वर्षांत लाखो लोकांच्या आवडेची झाली आहे. 

खाती मोठ्या प्रमाणात बंद

खाती मोठ्या प्रमाणात बंद

मात्र, नवीनतम एएमएफआय (अॅसोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया) डेटानुसार, गुंतवणूकदार आता त्यांच्या एसआयपी खाती मोठ्या प्रमाणात बंद करत आहेत. ही प्रवृत्ती नकारात्मक वाटली तरी तज्ज्ञ म्हणतात, काही परिस्थितीत हे एक विचारपूर्ण आणि योग्य निर्णय असू शकतो. बाजारातील चढ-उतार आणि वैयक्तिक आर्थिक गरजा बदलल्याने गुंतवणूकदार त्यांच्या धोरणात बदल करत आहेत.

सप्टेंबर 2025 मधील आकडेवारी

सप्टेंबर 2025 मधील आकडेवारी

44 लाखापेक्षा जास्त एसआयपी बंदएएमएफआयच्या नवीन आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2025 मध्ये एकूण 44.03 लाख एसआयपी खाती बंद झाली आहेत. हा आकडा ऑगस्ट 2025 मधील 41.15 लाख बंद खात्यांपेक्षा सुमारे 7 टक्के जास्त आहे. 

बाजारातील अनिश्चिततेमुळे निर्णय

बाजारातील अनिश्चिततेमुळे निर्णय

गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर 2024 मध्ये हा आकडा 40.31 लाख होता, ज्यामुळे बंद होण्याचे प्रमाण वाढते असा निष्कर्ष काढता येतो. ही संख्या केवळ बंद होणाऱ्या खात्यांची नाही, तर गुंतवणूकदार बाजारातील अनिश्चिततेमुळे आणि वैयक्तिक गरजांमुळे सक्रियपणे निर्णय घेत आहेत, असे दिसून येते. एएमएफआय डेटा दर्शवितो की, एसआयपी बंद होणे हे गुंतवणुकीचा पूर्ण त्याग नसून, नवीन रणनीतीचा भाग असू शकते.

चार महिन्यांचा ट्रेंड

चार महिन्यांचा ट्रेंड

सतत चढ-उतार आणि पुनर्मूल्यांकनाची वेळसलग चार महिन्यांपासून एसआयपी बंद होण्याच्या संख्येत चढ-उतार होत आहेत. फेब्रुवारी 2025मध्ये 54.70 लाख, एप्रिलमध्ये 1.62 कोटी आणि जूनमध्ये 48.16 लाख एसआयपी बंद झाल्या, जरी नवीन नोंदण्या वाढत असल्या तरी. हा ट्रेंड दर्शवितो की गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणूक योजनांचे सतत पुनर्मूल्यांकन करत आहेत.

बाजारातील अस्थिरता

बाजारातील अस्थिरता

बाजारातील अस्थिरता, जसे की सेप्टेंबर 2024 नंतर 18 टक्के घसरण, यामुळे गुंतवणूकदार सावध होत आहेत. एएमएफआयच्या क्लिन-अप अभियानामुळे (जसे एप्रिल 2025 मधील निष्क्रिय खात्यांचे हटवणे) डेटा अधिक पारदर्शक झाला असून, खरे गुंतवणूकदारांचे वर्तन समोर येत आहे. एकूण एसआयपी संग्रह मात्र वाढत असल्याने (एप्रिलमध्ये 26,632 कोटी रुपये), ही बंदी नकारात्मक नाही.

ध्येयानुसार गुंतवणूक करा

ध्येयानुसार गुंतवणूक करा

गुंतवणुकीचे ध्येय पूर्ण झाले असताएसआयपी बंद करण्याबाबत सामान्य सल्ला असा असतो की, बाजार खाली असताना कधीच थांबू नये. पण तज्ज्ञ म्हणतात, जर तुमचे आर्थिक ध्येय आधीच साध्य झाले असेल, तर एसआयपी चालू ठेवण्यात फायदा नाही. उदाहरणार्थ, मुलांचे शिक्षण, घराचे डाउन पेमेंट किंवा लग्नासारखे ध्येय पूर्ण झाले असेल, तर त्या फंडातील एसआयपी बंद करून पैसे काढणे योग्य ठरते. हे दीर्घकाळ गुंतवणुकीचे सिद्धांतानुसारच आहे, जिथे ध्येयानुसार गुंतवणूक करावी. अशा प्रकारे बंद करणे हे गुंतवणुकीचा पूर्ण त्याग नसून, यशस्वी नियोजनाचा पुरावा आहे.

पोर्टफोलिओमध्ये संतुलन आणि विविधता

पोर्टफोलिओमध्ये संतुलन आणि विविधता

अनेक गुंतवणूकदार एकाच मोठ्या एसआयपीमध्ये सर्व पैसे गुंतवतात, ज्यामुळे जोखीम वाढते. जर तुम्हाला पोर्टफोलिओ सुधारायचा असेल, तर जुनी एसआयपी बंद करून अनेक लहान एसआयपीमध्ये पैसे वाटप करणे चांगले. उदाहरणार्थ, इक्विटी, डेब्ट, हायब्रिड किंवा आंतरराष्ट्रीय फंडांमध्ये विविधता आणणे. हे जोखीम कमी करते आणि दीर्घकाळात स्थिर परतावा मिळवते. तज्ज्ञ सल्ला देतात की, एकाच फंडावर अवलंबून राहू नये; बंद करून नवीन रणनीती आखणे हे शहाणपणाचे पाऊल आहे. २०२५ मधील डेटा दाखवतो की, अशा पुनर्संरचनांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.

चुकीचा फंड निवडला गेला असेल तर

चुकीचा फंड निवडला गेला असेल तर

कधीकधी गुंतवणूकदारांना नंतर कळते की, ज्या फंडात गुंतवणूक केली ती त्यांच्या उद्दिष्टांशी किंवा जोखीम सहनशक्तीशी जुळत नाही. अशा वेळी एसआयपी चालू ठेवणे चुकीचे ठरते. त्याऐवजी, एसआयपी बंद करून सिस्टेमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (एसटीपी) द्वारे पैसे चांगल्या फंडात हलवणे हा धोरणात्मक निर्णय आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही उच्च जोखमीचा मिड-कॅप फंड निवडला असेल पण तुमची जोखीम कमी असेल, तर लार्ज-कॅप फंडाकडे जाणे सुरक्षित. हे बदल गुंतवणुकीचे नुकसान टाळतात आणि भविष्यातील वाढ सुनिश्चित करतात.

कमी कामगिरी करणारे सेक्टर

कमी कामगिरी करणारे सेक्टर

सेक्टर-स्पेसिफिक फंड (जसे आयटी किंवा फार्मा) कधीकधी बराच काळ तोटा देतात, ज्यामुळे जोखीम वाढते. जर अशा फंडात दीर्घकाळ नुकसान होत असेल, तर त्यातील एसआयपी बंद करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी, ब्रॉड मार्केट, लार्ज-कॅप किंवा इंडेक्स फंडांकडे जाणे अधिक सुरक्षित आणि स्थिर परतावा देणारे असते. तज्ज्ञ सांगतात, सेक्टर फंड हे अल्पकाळासाठी असावेत; दीर्घकाळात बाजाराच्या सर्वांगीण वाढीवर अवलंबून राहणे चांगले. 2025 मधील बाजारातील चढ-उतारामुळे असे बदल वाढले आहेत.

आर्थिक संकट किंवा आणीबाणीच्या वेळी

आर्थिक संकट किंवा आणीबाणीच्या वेळी

नोकरी जाणे, अचानक वैद्यकीय खर्च किंवा कुटुंबातील आर्थिक संकट यासारख्या परिस्थितीत, एसआयपीमुळे रोख प्रवाहावर दबाव येऊ नये. अशा वेळी एसआयपी बंद करणे आणि त्या पैशांचा तात्काळ वापर करणे आवश्यक ठरते. मुंबईतील एका संपत्ती सल्लागाराने म्हटल्याप्रमाणे, "एसआयपी थांबवणे ही चूक नाही, फक्त शहाणपणाचा निर्णय घ्या. तो डेटा, गरजा आणि सल्ल्यानुसार घ्या, भावनांवर नाही." एसआयपी हे दीर्घकालीन साधन आहे, पण परिस्थिती बदलते; म्हणून बंदी हा नियोजनाचा भाग असू शकतो.

डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर

(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.) 

