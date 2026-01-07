2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!
SIP Investament Tips in 2026:नव्या वर्षात एसआयपी करताना तुम्हाला कोणत्या टीप्स कामी येतील? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Jan 07, 2026, 04:25 PM IST
बाजार खाली येत असताना
बाजार खाली येत असताना आणि परिस्थिती नकारात्मक होत असताना, गुंतवणूकदार घाबरतात. घाईघाईत ते SIP पूर्णपणे थांबवण्याचा निर्णय घेतात. त्यांचा विचार असतो की बाजार कमी होत असताना गुंतवणूक थांबवली तर आणखी नुकसान होणार नाही. पण SIP च्या बाबतीत हा विचार उलटा पडतो. कारण SIP मध्ये बाजारातील चढ-उतारांचा फायदा घेतला जातो, ज्याला रुपी कॉस्ट एवरेजिंग म्हणतात. यामुळे एकूण गुंतवणुकीची सरासरी किंमत कमी होते. बाजार कमी असताना कमी किंमतीत जास्त युनिट्स विकत घेता येतात. जेव्हा बाजार पुन्हा वर जातो, तेव्हा या कमी किंमतीत घेतलेल्या युनिट्समुळे एकूण नफा जास्त होतो.
आर्थिक ध्येय
प्रत्येक SIP एका विशिष्ट आर्थिक ध्येयाशी जोडलेली असावी. उदाहरणार्थ, निवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करत असाल तर, तुमच्या वेळेच्या मर्यादेनुसार आणि जोखीम सहन करण्याच्या क्षमतेनुसार SIP निवडा. निवृत्ती सारख्या दीर्घकालीन ध्येयांसाठी इक्विटीमध्ये जास्त गुंतवणूक करू शकता, ज्यामुळे दीर्घकाळात जास्त परतावा मिळतो. म्हणूनच स्पष्ट आणि निश्चित आर्थिक ध्येये ठरवणे हे आर्थिक नियोजनातील पहिले पाऊल आहे. ध्येये तुम्हाला भविष्यात कुठे असावे हे सांगतात, ज्यामुळे तुमची गुंतवणूक रणनीती योग्य राहते आणि तुम्ही ध्येय गाठता. ध्येये तुम्हाला दीर्घकालीन दृष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतारात आवेगपूर्ण निर्णय घेण्यापासून वाचता.
संशोधनाशिवाय गुंतवणूक
SIP मध्ये गुंतवणूकदारांची एक सामान्य चूक म्हणजे मित्र किंवा कुटुंबीयांच्या गुंतवणुकीचे आंधळेपणाने अनुकरण करणे. ते विचार करतात की त्यांच्या ओळखीच्यांनी एखाद्या फंडात यश मिळवले असेल तर त्यांना सुद्धा मिळेल. पण दुसऱ्यांसाठी जे चांगले ठरले ते तुमच्यासाठी चांगले ठरेलच असे नाही. प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती, ध्येये, जोखीम सहनक्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी वेगळा असतो. तुम्ही फंडचा 3,5 किंवा 10 वर्षांचा कामगिरी, फंड मॅनेजरने वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितीत कसे हाताळले, जोखीम-समायोजित गुणोत्तर, एक्झिट लोड, खर्च प्रमाण आणि AMC ची एकूण मालमत्ता यांचा अभ्यास करा आणि फंड तुमच्या ध्येयांशी, जोखीम आणि कालावधीशी जुळतो याची खात्री करा.
फंडची कामगिरी
म्युच्युअल फंडची कामगिरी वर्षानुवर्षे बदलत राहते. एका वर्षी जास्त परतावा मिळतो, तर दुसऱ्या वर्षी कमी. अनेक गुंतवणूकदार या बदलांकडे दुर्लक्ष करतात आणि फंड नेहमीच चांगली कामगिरी करेल असा समज करतात. पण कोणताही फंड बाजारातील बदलांपासून सुरक्षित नसतो. गुंतवणुकीपूर्वी फंडची १ वर्ष, 3 वर्ष आणि 5 वर्षांची कामगिरी तपासा. यामुळे वेगवेगळ्या बाजार परिस्थितीत फंड कसा वागला याचे चित्र मिळते. सातत्यपूर्ण कामगिरी असलेला फंड निवडा, जो चांगल्या व्यवस्थापनाचे लक्षण आहे. हे स्थिरता तुमच्या आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे अनपेक्षित नुकसान टाळता येते आणि ध्येय गाठता येतात.
चक्रवाढ व्याज
SIP मध्ये परतावा चक्रवाढ पद्धतीने मिळतो, म्हणजे तुमच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याजही व्याज कमावते. अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी चक्रवाढ व्याजाला 'जगातील आठवे आश्चर्य' म्हटले आहे. ते म्हणाले, "जो चक्रवाढ व्याज समजतो तो ते कमावतो, जो नाही समजत तो ते देतो." चक्रवाढ व्याजाचा प्रभाव गुंतवणुकीच्या उत्तरार्धात जास्त दिसतो. म्हणूनच चक्रवाढीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी लवकर सुरू करा आणि दीर्घकाळ गुंतवून राहा. SIP कॅल्क्युलेटर वापरून दीर्घकाळ गुंतवणुकीचा चक्रवाढीवर कसा प्रभाव पडतो ते पहा.
अवास्तव SIP रक्कम निवडणे
SIP रक्कम निवडताना तुमची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील ध्येये लक्षात घ्या. जास्त रक्कम निवडली तर बजेटवर ताण येऊ शकतो, आणि कमी रक्कम निवडली तर ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसा परतावा मिळणार नाही. संतुलन साधा आणि बजेटला ताण न देता ध्येय गाठणारी रक्कम निवडा. SIP कॅल्क्युलेटर वापरून योग्य रक्कम ठरवा. आर्थिक स्थिती परवानगी न देत असली तरी फ्लेक्सी SIP निवडा, ज्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर रक्कम वाढवता येते. लवकर सुरुवात केल्याने चक्रवाढीची शक्ती जास्त फायदेशीर ठरते आणि आर्थिक भविष्य सुरक्षित होते.
SIP चा कालावधी
SIP चा कालावधी तुमच्या आर्थिक ध्येयांशी जुळावा, जेणेकरून तो लवकर थांबवावा किंवा अनावश्यक वाढवावा लागू नये. उदाहरणार्थ, मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी 12 वर्षांत निधी हवा असेल तर त्या कालावधीशी जुळणारी SIP निवडा. दीर्घकालीन ध्येयांसाठी इक्विटी फंड निवडा, ज्यात जास्त परतावा मिळतो आणि जोखीम दीर्घकाळात कमी होते. ध्येय जवळ आल्यावर निधी डेब्ट फंडसारख्या सुरक्षित पर्यायात हलवा, जेणेकरून भांडवल सुरक्षित राहते आणि जोखीम कमी होते.
SIP मध्ये विविधता
विविधता ही जोखीम व्यवस्थापनाची पद्धत आहे. विविधतेने गुंतवणूक वेगवेगळ्या मालमत्तांमध्ये पसरवली जाते, ज्यामुळे जोखीम कमी होते. एखाद्या गुंतवणुकीच्या खराब कामगिरीचा परिणाम संपूर्ण पोर्टफोलिओवर होत नाही. म्युच्युअल फंड स्वतः विविधतापूर्ण असतात, कारण ते वेगवेगळ्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवतात. पण SIP ला आणखी विविधता देण्यासाठी इक्विटी, डेब्ट आणि हायब्रिड फंडमध्ये मिश्रण करा. उदाहरणार्थ, दीर्घकालीन संपत्ती संचयासाठी वेगवेगळ्या इक्विटी फंडमध्ये गुंतवणूक करा. मोठा भाग सुरक्षित लार्ज-कॅप फंडमध्ये आणि उरलेला मिड आणि स्मॉल-कॅपमध्ये वाढीसाठी.
भूतकाळातील परतावा
फंडच्या भूतकाळातील परताव्याचे विश्लेषण महत्त्वाचे आहे, पण फंड निवडताना ते एकमेव घटक नाही. भूतकाळात चांगली कामगिरी केली म्हणजे भविष्यातही करेल याची हमी नाही. भूतकाळातील परतावा तपासताना 1 वर्ष, 3 वर्ष आणि ५ वर्षांमधील सातत्य पहा. इतर घटक जसे फंड मॅनेजरचा ट्रॅक रेकॉर्ड, AMC ची प्रतिष्ठा, जोखीम-समायोजित परतावा, शुल्क आणि लॉक-इन कालावधी यांचाही विचार करा.
