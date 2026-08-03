/घरबसल्या SIR फॉर्म भरा, फॉर्म भरण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या!

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या Special Intensive Revision (SIR) मोहिमेअंतर्गत 8 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक भागामध्ये SIR सर्वे केला जात आहे. यासोबत ज्यांची नाव SIR मध्ये नसतील त्यांची नावं मतदार यादीत वगळ्यात येणार आहेत.
SIR म्हणजे Special Intensive Revision सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, मतदार यादी दुरुस्ती करणे. SIR मध्ये प्रत्येक घरात जाऊन माहिती गोळा करून डुप्लिकेट मतदार वगळ्यात येतात आणि नवीन मतदार यादीमध्ये नाव अॅड केले जाते.
जर एखाद्यावेळेस बीएलओ घरी आला नाही तर तुम्ही ऑनलाइनदेखीळ फॉर्म भरू शकणार आहात. ऑनलाइन फॉर्म कसा फरायचा याची स्टेप बाय स्टेप माहिती जाणून घ्या.
Voters ECI Portal किंवा ECINET ॲपवर जा. तिथे मोबाईल नंबर व EPIC (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक वापरून नोंदणी व लॉगिन करा. त्यानंतर 'Fill Enumeration Form' वर क्लिक करून विचारलेली माहिती व आधार ई-साइन (e-Sign) द्वारे अर्ज सबमिट करा.
निवडणूक आयोगाच्या Voters ECI Portal वर जा. 'Sign Up' वर क्लिक करून आपला चालू मोबाईल नंबर व कॅप्चा टाकून नोंदणी करा.
नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला एक OTP येईल. डॅशबोर्डवरील 'Fill Enumeration Form' या पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा १० अंकी EPIC क्रमांक (मतदार ओळखपत्र आयडी) आणि मोबाईल नंबर सबमिट करा.
फॉर्ममध्ये विचारलेली कौटुंबिक आणि वयाची/मागील यादीची (उदा. 2002 ची यादी) माहिती अचूक भरा. त्यानंतर ई-साइन करुन फॉर्म सबमिट करा
फॉर्म भरण्यापूर्वी तुमचे मतदार ओळखपत्र (EPIC) मोबाईल नंबरशी लिंक असणे बंधनकारक आहे. लिंक नसल्यास आधी फॉर्म-8 (Form 8) द्वारे मोबाईल नंबर अपडेट करून घ्यावा. आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रनाव सारखे असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ई-साइन करताना अडचण येणार नाही.