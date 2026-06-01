8 तास झोपल्यानंतरही थकवा जाणवतोय का? तुम्ही 'Sleep Fatigue' च्या 6 पैकी एका स्थितीत असण्याची शक्यता; अजिबात करु नका दुर्लक्ष

आपलं शरीर निरोगी ठेवायचं असेल तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे झोप आहे. निरोगी आणि एकाग्र राहण्यासाठी शरीराला योग्य झोपेची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे आहार आणि व्यायाम महत्त्वाचे आहेत, त्याचप्रमाणे चांगली झोपही तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. यामुळे मेंदूला स्पष्टपणे विचार करण्यास मदत मिळते. चांगली झोप मिळाल्यानंतर तुम्हालाही ताजेतवाणे वाटते. परंतु जर तुमची झोप निकृष्ट दर्जाची असेल, तर अंथरुणावर अनेक तास घालवूनही ती पुरेशी ठरू शकत नाही.
काही वेळा एखाद्याला कितीही झोप घेतली तरीही सतत थकल्यासारखे वाटते. या सततच्या थकव्याला 'स्लीप फटीग' (Sleep Fatigue) असं म्हटलं जातं. याचा परिणाम तुमच्या कामावर, मनस्थितीवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर होऊ शकतो. 'स्लीप फटीग'ला कारणीभूत ठरू शकणारी काही सामान्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
स्लीप ॲप्निया ही झोपेच्या वेळी होणारी श्वासाची एक समस्या आहे. घशातील श्वासमार्ग खूप अरुंद होतो किंवा थोड्या काळासाठी बंद होतो, ज्यामुळे तुमचा श्वास वारंवार थांबतो आणि पुन्हा सुरू होतो. प्रत्येक वेळी असे घडल्यावर, तुमचा मेंदू तुम्हाला पुन्हा श्वास घेता यावा यासाठी एक छोटासा 'जागे होण्याचा' संकेत देतो. हे संकेत इतके क्षणिक असू शकतात की तुमच्या ते जाणीवपूर्वक लक्षातही येत नाहीत, पण ते तुमच्या झोपेचे लहान लहान तुकडे करतात. परिणामी, तुम्ही क्वचितच झोपेच्या गाढ, शांत अवस्थेपर्यंत पोहोचता किंवा त्यात टिकून राहता. स्लीप ॲप्निया असलेल्या व्यक्ती अनेकदा 7-8 तास अंथरुणात असूनही, थकल्यासारखे आणि जणू काही झोप लागलीच नाही अशा अवस्थेत जागे होतात.
निद्रानाश म्हणजे केवळ "झोप न लागणे" इतकेच नव्हे, तर ती अशी झोप असते जिच्यामुळे शरीराला ताजेतवाने वाटत नाही. निद्रानाशाचा त्रास असलेल्या व्यक्तीला झोप लागण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो; त्यांना रात्रीच्या वेळी अनेकदा जाग येऊ शकते; किंवा ते खूप लवकर जागे होऊन तसेच जागे राहू शकतात. जरी अंथरुणावर घालवलेला एकूण वेळ सामान्य वाटत असला, तरीही अशी झोप खंडित आणि उथळ असते; परिणामी, शरीराची पूर्णपणे विश्रांती होत नाही. अशा प्रकारच्या खंडित झोपेमुळे तुम्हाला दिवसाभर थकल्यासारखं वाटतं.
नैराश्य आणि चिंता यांसारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा थकव्याशी जवळचा संबंध असतो. नैराश्याचा तुमच्या ऊर्जेच्या पातळीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे अगदी साधी-सुधी कामेही अत्यंत थकवणारी वाटू लागतात. काही लोक भरपूर झोप घेऊनही थकलेलेच जाणवतात, तर काही जण चिंता किंवा उदासीमुळे रात्री जागून काढतात. चिंता मनाला सतत एका सावध अवस्थेत ठेवते—अगदी जेव्हा तुम्ही विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न करत असता, तेव्हाही. या मानसिक तणावामुळे मनाला पूर्णपणे निवांत करणे कठीण जाते; परिणामी, झोप कधीच पूर्ण झाल्यासारखी वाटत नाही.
हृदयविकार, फुफ्फुसांचे विकार, मधुमेह, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा दीर्घकालीन संसर्ग यांसारख्या अनेक दीर्घकालीन आजारांमुळे, शरीराला आपली मूलभूत कार्ये सुरळीत पार पाडण्यासाठीही अधिक कष्ट करावे लागतात. या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे शरीरातील ऊर्जा खर्च होते. त्याच वेळी, वेदना, श्वास घेण्यास होणारा त्रास किंवा रात्रीच्या वेळी वारंवार स्वच्छतागृहात जावे लागणे, यामुळे तुमच्या झोपेत व्यत्यय येऊ शकतो. फायब्रोमायल्जिया किंवा दीर्घकालीन वेदनांसारख्या स्थितींमुळेही, एका जागी शांत पडून राहणे किंवा शरीराला आराम देणे कठीण होऊन बसते.
हायपरसोम्निया म्हणजे पुरेशी झोप न येण्याच्या अगदी उलट स्थिती. याचा अर्थ असा की, तुम्ही अनेक तास झोपून आणि दिवसा डुलक्या घेऊनही, तुम्हाला दिवसा खूप झोप आल्यासारखे वाटते. हायपरसोम्निया असलेल्या व्यक्तींना अनेकदा जड, 'झोपेतून आलेल्या गुंगी'सारख्या अवस्थेत जाग येते आणि कितीही विश्रांती घेतली तरी त्यातून बाहेर पडायला त्यांना खूप त्रास होतो. ही स्थिती "प्राथमिक" (जी आपोआप उद्भवते) किंवा "दुय्यम" (जी स्लीप ॲप्निया, मेंदूला झालेली इजा किंवा काही विशिष्ट औषधांसारख्या इतर समस्यांमुळे उद्भवते) असू शकते. मेंदू झोप आणि जागेपणा यांच्यात सहजपणे प्रवास करत नसल्याने व्यक्तीला बहुतेक वेळा सुस्त आणि गोंधळल्यासारखे वाटते.
जीवनशैली नकळतपणे झोपेच्या गुणवत्तेला बाधा आणू शकतात. रात्री उशिरा जड, मसालेदार किंवा जास्त जेवण करणे, मद्यपान करणे, अंथरुणात फोन किंवा लॅपटॉप वापरणे, किंवा झोपण्याच्या वेळेच्या अगदी जवळ व्यायाम करणे यामुळे गाढ झोप लागणे कठीण होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, झोपेचे अत्यंत अनियमित वेळापत्रक, म्हणजेच वेगवेगळ्या वेळी झोपणे आणि उठणे, तुमच्या शरीरातील जैविक घड्याळाला गोंधळात टाकते. निर्जलीकरण, शारीरिक हालचालींचा अभाव, किंवा कॅलरीज व पोषक तत्वांचे प्रमाण खूप कमी असलेला आहार यामुळे देखील तुम्हाला दिवसा अशक्त आणि सुस्त वाटू शकते.