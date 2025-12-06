English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Skeleton Coast: सांगाड्यांनी भरलेला हा सी-बीच म्हणजे जणू एक ‘कब्रिस्तान’! जिथे अनेकांनी घेतला शेवटचा श्वास

Skeleton Coast Namibia: अंदाजे 1000 हून अधिक जहाजांचे मलबे या किनाऱ्यावर विखुरलेले आहेत. त्यामुळे याला जगातील सर्वात मोठी ‘शिप ग्रेव्हयार्ड’ म्हटले जाते.

Tejashree Gaikwad | Dec 06, 2025, 12:58 PM IST
Skeleton Coast Namibia

जगात अनेक समुद्रकिनारे आपल्या निसर्गसौंदर्यामुळे प्रसिद्ध आहेत, पण आफ्रिकेतील एक असा किनारा आहे, जो जितका सुंदर तितकाच भयानकही मानला जातो. आपण बोलत आहोत नामीबिया देशातील प्रसिद्ध पण दहशतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या स्केलेटन कोस्टची ज्याला अनेकजण ‘खूनी बीच’ किंवा ‘खौफनाक सी-शोर’ असेही म्हणतात.  

सगळीकडे मृत्यूचे पुरावे

Skeleton Coast Namibia

नामीबियाच्या या कठीण आणि उग्र समुद्रकिनाऱ्याने शेकडो लोकांचा जीव घेतला आहे. उगाब नदीपासून सुरू होऊन अंगोलन सीमेवरील कुनेने नदीपर्यंत तब्बल 500 किलोमीटर पसरलेल्या या पट्ट्यात दोन प्रकारचे सापळे, सांगाडे आढळतात.  जहाजांचे अवशेष समुद्री जीवांचे सांगाडे याशिवाय, खोलवर शोध घेतला तर काही मानवी अवशेषही दिसून येतात. त्यामुळे हा किनारा एखाद्या भुताटकी स्मशानभूमीसारखा वाटतो.

Skeleton Coast Namibia

सान जमातीचे लोक हे ठिकाण ‘देवाने रागात बनवलेली जमीन’ असे म्हणतात, तर जुने पोर्तुगीज खलाशी याला ‘नरकाचे दरवाजे’ म्हणत.  

Skeleton Coast Namibia

स्केलेटन कोस्ट आफ्रिकेतील नामीबिया देशाच्या वायव्य भागात आहे. हा किनारा अटलांटिक समुद्राला लागून आहे. येथे जहाजांचे तुटलेले अवशेष, व्हेलचे कंकाल आणि प्राण्यांचे सांगाडे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यामुळे याला ‘कंकालांचा किनारा’ म्हणजेच Skeleton Coast असे म्हटले जाते.  

Skeleton Coast Namibia

येथील हवामानात गरम वाळवंटी हवा आणि समुद्राची थंड हवा धडकून घनदाट धुके तयार होते. त्यात उंच वाळूचे ढिग आणि खवळलेला समुद्र मिळून जहाजे वारंवार दिशाभूल होतात, म्हणून हा किनारा खूप धोकादायक आहे.  

Skeleton Coast Namibia

18व्या आणि 19व्या शतकात युरोप आणि अमेरिकेतील शिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात व्हेलची शिकार केली. त्यांच्या मृतदेहांचे अवशेष स्केलेटन कोस्टवर वाहून आले आणि तिथेच सडत राहिले.  

Skeleton Coast Namibia

अनेक जहाज दुर्घटनांमुळे अनेक खलाशी आणि प्रवाशांचे जीव गेले. त्यामुळे काही ठिकाणी मानवी सांगाडेही आढळतात. स्केलेटन कोस्ट पर्यटनासाठी पण फक्त काही नियंत्रित भागांमध्ये. कठीण हवामान आणि धोकादायक भूभागामुळे पर्यटकांसाठी गाईड केवळ परवानगीचे क्षेत्रच दाखवतात.

Skeleton Coast Namibia

हा किनारा फक्त जहाजांचा नव्हे तर व्हेल माशांचा कंकालस्तूपही आहे. 18वी आणि 19वी शतके होती तेव्हा युरोप आणि अमेरिकेतील व्हेल शिकाऱ्यांनी हजारो व्हेल मारल्या. त्यांचे मृत शरीराचे अवशेष पाण्याच्या प्रवाहात स्केलेटन कोस्टवर येऊन राहिले

