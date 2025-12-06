Skeleton Coast: सांगाड्यांनी भरलेला हा सी-बीच म्हणजे जणू एक ‘कब्रिस्तान’! जिथे अनेकांनी घेतला शेवटचा श्वास
Skeleton Coast Namibia: अंदाजे 1000 हून अधिक जहाजांचे मलबे या किनाऱ्यावर विखुरलेले आहेत. त्यामुळे याला जगातील सर्वात मोठी ‘शिप ग्रेव्हयार्ड’ म्हटले जाते.
Tejashree Gaikwad | Dec 06, 2025, 12:58 PM IST
1/8
2/8
सगळीकडे मृत्यूचे पुरावे
नामीबियाच्या या कठीण आणि उग्र समुद्रकिनाऱ्याने शेकडो लोकांचा जीव घेतला आहे. उगाब नदीपासून सुरू होऊन अंगोलन सीमेवरील कुनेने नदीपर्यंत तब्बल 500 किलोमीटर पसरलेल्या या पट्ट्यात दोन प्रकारचे सापळे, सांगाडे आढळतात. जहाजांचे अवशेष समुद्री जीवांचे सांगाडे याशिवाय, खोलवर शोध घेतला तर काही मानवी अवशेषही दिसून येतात. त्यामुळे हा किनारा एखाद्या भुताटकी स्मशानभूमीसारखा वाटतो.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8