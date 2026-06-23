फक्त सहा मिनिटांत SOLD-OUT! लाँचआधीच 'ही' SUV खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची झुंबड

स्कोडा भारतात लवकरच Kodiaq RS एसयुव्ही लाँच करणार आहे. कंपनीने 22 जूनला Kodiaq RS च्या अधिकृत बुकिंगसाठी सुरुवात केली होती. लाँच होण्याआधीच या कारने मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे.
स्कोडा भारतात लवकरच Kodiaq RS एसयुव्ही लाँच करणार आहे. कंपनीने 22 जूनला Kodiaq RS च्या अधिकृत बुकिंगसाठी सुरुवात केली होती. लाँच होण्याआधीच या कारने मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. (All Photos: Skoda.com)
कंपनीने लिमिटेड एडिशन म्हणून ही कार एसयुव्ही बाजारात आणली आहे. कंपनीने बुकिंग सुरु करताना ग्राहक तुडून पडले आणि सहा मिनिटात सर्व 20 युनिट्सची विक्री झाली. कंपनीने एकूण 50 युनिट्स भारतात आणणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.
ही जबरदस्त SUV भारतात पूर्णपणे आयात केली जाणार असणार आहे, म्हणजेच कम्पलिट बिल्ट यूनिट (CBU) असणार आहे. यामुळे टॅक्सचं ओझं असल्याने हिची भारतातील किंमत जास्त असणार आहे.
Kodiaq RS चा लूक स्टँडर्ड मॉडेलसारखाच आहे. मात्र यात आरएस बॅजिंग आणि स्पोर्टी टच आहेत. यात ग्लॉस ब्लॅक ग्रिल, मॅट्रिक्स एलईडी हेडलॅम्प्स, मोठ्या एअर इनटेक्ससह फ्रंट बंपर आणि ब्लॅक-आउट एलिमेंट्स आहेत. रेड ब्रेक कॅलिपर्स आणि मोठे अलॉय व्हील्स त्याचा आक्रमक लुक आणखी वाढवतात.
या 7-सीटर एसयूव्हीमध्ये कनेक्टेड एलईडी टेल लॅम्प्स आणि मागील बाजूस एक स्पोर्टी रूफ स्पॉयलर आहे. केबिनदेखील प्रशस्त असण्याची अपेक्षा आहे.
यात 12.9 -इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, 13-स्पीकर कॅन्टन ऑडिओ सिस्टीम, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360-डिग्री कॅमेरा आणि पॉवर्ड टेलगेट आहे.
या एसयूव्हीमध्ये 2.0 -लिटर, 4 -सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 265 एचपी आणि 400 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हेच इंजिन स्कोडा ऑक्टेव्हिया आरएस आणि फोक्सवॅगन गोल्फ जीटीआयमध्ये वापरले जाते. हे इंजिन 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सशी जोडलेले असून, ते चारही चाकांना पॉवर देते.
सुरक्षेसाठी, या एसयूव्हीमध्ये नऊ एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रिब्युशन (EBD) सह अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS), ट्रॅक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, हिल असिस्ट आणि लेव्हल २ ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) यांसारखे अॅडव्हान्स फिचर्स दिले जाण्याची शक्यता आहे.