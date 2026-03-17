कमी पैशात असा बनवा ठसकेबाज दागिना, बघणाराही किंमत ऐकून होईल थक्क; जाणून घ्या स्मार्ट ट्रिक्स
सध्या लग्न सराईचा हंगाम सुरू आहे. अशात सोन्याचे दर घसरले असले तरी, ते अजूनही सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. अशावेळी तुम्ही कमी पैसे देऊन भरीव दागिने कसे बनवून घेऊ शकता. यासाठी काही सोप्या आणि स्मार्ट ट्रिक्स जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 17, 2026, 06:03 PM IST
कमी पैशात भरीव दागिने कसे बनवाल?
How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price: सध्या इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर तसेच सोन्या-चांदीच्या दरांवरही झाला आहे. सोन्याच्या भावामध्ये चढउतार होत आहे तर चांदीच्या दराने उंची गाठली आहे. मात्र, भारतात लग्न समारंभात किंवा सणासुदीला सोन्याला अधिक प्राधान्य दिले जाते. सोन्याच्या दरात घसरण आली असली तरी, सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडतील इतके कमी नाही झालेले. आता लग्न सराईचा हंगाम सुरू आहे. यावेळी तुम्ही देखील सोन्याचे दागिने बनवण्याचा विचार करत असाल. पण खर्च परवडणारा वाटत नसेल तर, यासाठी आम्ही तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगणार आहोत. ज्यांच्या मदतीने तुम्ही कमी पैशांतही भरीव दागिने कसे बनवून घेऊ शकता.
लाईट वेट दागिन्यांची निवड करा
कुंदन आणि मोत्यांचा वापर
कलर स्टोनचा वापर करा
लेझर कटिंग आणि फिलीग्री वर्क
14 किंवा 18 कॅरेट सोन्याचा वापर करा
