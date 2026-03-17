  • कमी पैशात असा बनवा ठसकेबाज दागिना, बघणाराही किंमत ऐकून होईल थक्क; जाणून घ्या स्मार्ट ट्रिक्स

कमी पैशात असा बनवा ठसकेबाज दागिना, बघणाराही किंमत ऐकून होईल थक्क; जाणून घ्या स्मार्ट ट्रिक्स

सध्या लग्न सराईचा हंगाम सुरू आहे. अशात सोन्याचे दर घसरले असले तरी, ते अजूनही सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडणारे नाहीत. अशावेळी तुम्ही कमी पैसे देऊन भरीव दागिने कसे बनवून घेऊ शकता. यासाठी काही सोप्या आणि स्मार्ट ट्रिक्स जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 17, 2026, 06:03 PM IST
कमी पैशात भरीव दागिने कसे बनवाल?

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price:  सध्या इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाचा परिणाम गॅस पुरवठ्यावर तसेच सोन्या-चांदीच्या दरांवरही झाला आहे. सोन्याच्या भावामध्ये चढउतार होत आहे तर चांदीच्या दराने उंची गाठली आहे. मात्र, भारतात लग्न समारंभात किंवा सणासुदीला सोन्याला अधिक प्राधान्य दिले जाते. सोन्याच्या दरात घसरण आली असली तरी, सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडतील इतके कमी नाही झालेले. आता लग्न सराईचा हंगाम सुरू आहे. यावेळी तुम्ही देखील सोन्याचे दागिने बनवण्याचा विचार करत असाल. पण खर्च परवडणारा वाटत नसेल तर, यासाठी आम्ही तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगणार आहोत. ज्यांच्या मदतीने तुम्ही कमी पैशांतही भरीव दागिने कसे बनवून घेऊ शकता.   

लाईट वेट दागिन्यांची निवड करा

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

आजकाल हॉलो तंत्रज्ञानाचा वापर करून दागिने तयार केले जातात. ज्यामध्ये दागिना बाहेरून मोठा आणि भरीव दिसतो, पण आतून पोकळ असतो. यामुळे कमी ग्रॅममध्येही दागिना खूप मोठा आणि वजनदार दिसतो.     

कुंदन आणि मोत्यांचा वापर

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

जर तुम्ही संपूर्ण सोन्याचा हार बनवला तर तो खूप महाग पडतो. पण त्याऐवजी कुंदन, माणिक, पाचू किंवा मोती जडवलेले दागिने निवडा. आजकाल असे दागिने ट्रेंडमध्येही आहेत. यामुळे दागिन्यांचा आकार वाढतो, आणि तो दिसायलाही खूप महागडा वाटतो, तसेच त्यात सोन्याचा वापर कमी असल्याने किंमत कमी होते.   

कलर स्टोनचा वापर करा

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

दागिन्यांवर हिरे किंवा महागडे खडे बसवण्यापेक्षा सेमी-प्रेशियस किंवा साधे कलर स्टोन्सचा वापर करा. यामुळे दागिन्याला डिझायनर लूक मिळतो आणि खिशाला परवडणारेही असते.   

लेझर कटिंग आणि फिलीग्री वर्क

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

बारीक नक्षीकाम किंवा फिलीग्री वर्क असलेले दागिने निवडा. ज्यामध्ये सोन्याच्या अगदी बारीक तारा वापरून मोठी डिझाईन तयार केली जाते. हे दागिने दिसायला अत्यंत नाजूक आणि सुंदर असतात. त्यांचे वजन हलके असल्यामुळे स्वस्त आणि परिधान केल्यानंतर अगदी कंम्फर्टेबल वाटतात.   

14 किंवा 18 कॅरेट सोन्याचा वापर करा

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

जर तुम्हाला खूप मोठे आणि जड दागिने हवे असतील, तर ते 22 कॅरेट ऐवजी 18 कॅरेट मध्ये बनवून घ्या. 18 कॅरेट सोने अधिक मजबूत असते आणि त्यांची किंमत 22 कॅरेटपेक्षा कमी असते. दिसायला यात फारसा फरक नसतो, पण किमतीत मोठी बचत होते.   

जुन्या दागिन्यांचे री-मॉडेलिंग करा

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

तुमच्याकडे जुने, न वापरले जाणारे सोन्याचे दागिने असतील, तर ते मोडून नवीन डिझाईन बनवून घ्या. यामुळे तुम्हाला फक्त मेकिंग चार्जेस द्यावे लागतील, सोन्याचे पूर्ण पैसे भरण्याची गरज पडणार नाही.   

हे नेहमी लक्षात ठेवा

How To Make Heavy Gold jewelry At Low Price?

दागिने घेताना मेकिंग चार्जेसवर बार्गेनिंग नक्की करा. सणासुदीला अनेक सराफ मोठी सूट देतात. तसेच दागिना कितीही कमी वजनचा असला, तरी त्यावर बीआयएस हॉलमार्क आहे की नाही हे तपासा.  

भारताच्या फुलणारीचा 36 वा वाढदिवस, कोट्यवधींच्या घरासह महागड्या कार आणि एकूण कमाई ऐकून थक्क व्हाल

पुढील अल्बम

भारताच्या फुलणारीचा 36 वा वाढदिवस, कोट्यवधींच्या घरासह महागड्या कार आणि एकूण कमाई ऐकून थक्क व्हाल

भारताच्या फुलणारीचा 36 वा वाढदिवस, कोट्यवधींच्या घरासह महागड्या कार आणि एकूण कमाई ऐकून थक्क व्हाल

भारताच्या फुलणारीचा 36 वा वाढदिवस, कोट्यवधींच्या घरासह महागड्या कार आणि एकूण कमाई ऐकून थक्क व्हाल 7
उरले फक्त 2 दिवस.. 19 मार्चला OTT वरुन गायब होण्याआधी हा अतरंगी चित्रपट पहाच; मिस करु नये असं काहीतरी

उरले फक्त 2 दिवस.. 19 मार्चला OTT वरुन गायब होण्याआधी हा अतरंगी चित्रपट पहाच; मिस करु नये असं काहीतरी

उरले फक्त 2 दिवस.. 19 मार्चला OTT वरुन गायब होण्याआधी हा अतरंगी चित्रपट पहाच; मिस करु नये असं काहीतरी 10
&#039;या&#039; सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही

'या' सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही

'या' सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही 9
देशातील नंबर एक &#039;IT हब&#039;मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

देशातील नंबर एक 'IT हब'मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

देशातील नंबर एक 'IT हब'मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ? 8